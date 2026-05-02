Naxal Attack: छत्तीसगडला पुन्हा माओवाद्यांचा दंश; IED Blast अन् 3 जवान शहीद

सुरक्षा दलाने तातडीने या परिसराला वेढा घातला आहे. मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम राबवली जात आहे. ड्रोन आणि आधुनिक उपकरणे यांची मदत घेऊन नक्षलवाद्यांचा शोध घेतला जात आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 06:20 PM
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा हल्ला (फोटो - सोशल मिडिया)

कांकेर जिल्ह्यात सुरक्षा दलावर हल्ला 
जिल्हा राखीव दलाचे जवान शहीद 
छत्तीसगड जिल्ह्यात मोठा आयईडी स्फोट

Naxal Attack On Chhattisgarh: नुकतेच मार्च महिन्यात छत्तीसगड राज्याला नक्षलमुक्त राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च अखेरपर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचा निर्धार केला होता. मात्र नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा आपले क्रूर अस्तित्व दाखवून दिले आहे. कांकेर जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात माओवाद्यांनी केलेल्या एका भीषण आयईडी (IED) स्फोटात जिल्हा राखीव दलाचे ३ जवान शहीद झाले आहेत.

नक्षलमुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या छत्तीसगडमधील या वर्षातील हा पहिलाच मोठा माओवादी हल्ला मानला जात आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, कांकेर जिल्ह्यातील सीमारेषेजवळ सुरक्षा दलाचे जवान नेहमीप्रमाणे गस्त घालत होते. जवनांचे पथक घनदाट जंगलातून गस्त घालत असताना आयईडीकहा भीषण स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की त्यात 3 जवान शहीद झाले आहेत.

आयईडी स्फोट झाला आणि त्यामध्ये 3 जवान शहीद झाले आहेत. त्यानंतर नक्षलवादी पसार झाल्याचे समजत आहे. या भागात अद्याप काही नक्षलवादी हालचाली सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. सुरक्षा दलाने तातडीने या परिसराला वेढा घातला आहे. मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम राबवली जात आहे. ड्रोन आणि आधुनिक उपकरणे यांची मदत घेऊन नक्षलवाद्यांचा शोध घेतला जात आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Published On: May 02, 2026 | 06:20 PM

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM
May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM
May 17, 2026 | 08:05 PM
May 17, 2026 | 07:57 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM