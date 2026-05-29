Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Rbi And State Bank Of Vietnam Sign Mou For Cross Border Digital Payments Cooperation

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

Updated On: May 29, 2026 | 08:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनाम दरम्यान डिजिटल पेमेंट आणि क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांना गती देण्यासाठी ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे. आता दोन्ही देशांमध्ये क्यूआर कोड आधारित पेमेंट सुरू होणार आहे.

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत (Photo Credit- X)

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत
  • RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक नवोपक्रम मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनाम (एसबीव्ही) यांनी ५ मे २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली आहे. दोन्ही देशांमधील डिजिटल पेमेंट प्रणाली, आर्थिक नवोपक्रम आणि सीमापार पेमेंट सहकार्य वाढवणे हा या कराराचा उद्देश आहे, असे एका अधिकृत निवेदनात शुक्रवारी म्हटले आहे.

अधिकृत निवेदनानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलात आणलेला हा करार, भारत आणि व्हिएतनामला क्यूआर कोड-आधारित व्यापारी पेमेंट प्रणाली एकत्रित करण्याच्या दिशेने काम करण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यवहार अधिक सोपे आणि जलद होतील.

आरबीआय आणि एसबीव्ही यांच्यातील हा करार आर्थिक नवोपक्रम आणि डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी एक व्यापक चौकट स्थापित करेल. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल पेमेंट प्रणाली, नियामक चौकट आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यावर माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल.

या करारामध्ये संभाव्य संयुक्त प्रकल्प आणि कार्यक्रमांचीही तरतूद आहे. यामध्ये विशेषतः भारत आणि व्हिएतनाम दरम्यानच्या व्यवहारांना सुव्यवस्थित करण्यासाठी सीमापार क्यूआर कोड-आधारित पेमेंट प्रणाली विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?

या उपक्रमामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि पर्यटनालाही लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर सीमापार पेमेंट अधिक पारदर्शक, जलद आणि कमी खर्चिक होतील.

यामुळे ग्राहकांना शुल्कांबद्दल आगाऊ माहिती मिळेल आणि रिअल-टाइम व्यवहार सुलभ होतील. यामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी निर्यातीच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात.

भारताला जागतिक फिनटेक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा मानला जातो. आरबीआयच्या मते, वाढलेल्या डिजिटल पेमेंट कनेक्टिव्हिटीमुळे भारताची तांत्रिक क्षमता आणि डिजिटल वित्तीय सेवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढतील. या करारावर आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामचे डेप्युटी गव्हर्नर यांनी स्वाक्षरी केली.

सरकारच्या मते, हा सामंजस्य करार प्रामुख्याने दोन्ही देशांमधील जलद आणि सुरक्षित आर्थिक व्यवहार सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक नियामक सहकार्य चौकट आहे. यामुळे जलद पेमेंट प्रणाली, मेसेजिंग प्रणाली आणि कार्ड स्विच नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण स्थापित होईल.

Share Market Crash: बापरे ! 5 लाख कोटींची राखरांगोळी! Sensex 1092 अंशांनी कोसळला, शेवटच्या क्षणाला असं काय झालं?

Web Title: Rbi and state bank of vietnam sign mou for cross border digital payments cooperation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?
1

Japan Gold Export : जपानमध्ये सोन्याचा काळा खेळ चाले! उत्पादन 4 टन, एक्सपोर्ट मात्र 200 टनांच्या पार, काय नेमका प्रकार?

Share Market Crash: बापरे ! 5 लाख कोटींची राखरांगोळी! Sensex 1092 अंशांनी कोसळला, शेवटच्या क्षणाला असं काय झालं?
2

Share Market Crash: बापरे ! 5 लाख कोटींची राखरांगोळी! Sensex 1092 अंशांनी कोसळला, शेवटच्या क्षणाला असं काय झालं?

Transrail Lighting: ट्रान्‍सरेलची दमदार कामगिरी; नफा 28 टक्क्यांनी वाढून 421 कोटींवर
3

Transrail Lighting: ट्रान्‍सरेलची दमदार कामगिरी; नफा 28 टक्क्यांनी वाढून 421 कोटींवर

Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?
4

Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

भारत आणि व्हिएतनाममध्ये डिजिटल पेमेंट सहकार्य मजबूत; RBI आणि स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनामदरम्यान ऐतिहासिक करार!

May 29, 2026 | 08:35 PM
“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान!

May 29, 2026 | 08:23 PM
Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

Dhokla Recipe: घरच्या घरी झटपट बनवा मऊ-स्पॉंजी ढोकळा; फॉलो करा ‘ही’ ट्रिक, वाचा सोपी रेसिपी

May 29, 2026 | 08:20 PM
Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

Pune News: गणवेश हा राष्ट्राच्या विश्वासाचे कवच- डॉ. किरण बेदी, एनडीएच्या १५०व्या दीक्षांत समारंभात कॅडेट्सना ‘देश प्रथम’चा संदेश

May 29, 2026 | 08:19 PM
Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

May 29, 2026 | 08:15 PM
‘भूतम भयम’ : नवा कोरा हॉरर मराठी सिनेमा! खरंच हॉरर कॉमेडी विश्वातला गेमचेंजर? ‘या’ तारखेला मिळणार उत्तर

‘भूतम भयम’ : नवा कोरा हॉरर मराठी सिनेमा! खरंच हॉरर कॉमेडी विश्वातला गेमचेंजर? ‘या’ तारखेला मिळणार उत्तर

May 29, 2026 | 08:10 PM
महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या

महाराष्ट्रामध्ये पहिली कार कधी आली? कोण होते पहिले खरेदीदार? जाणून घ्या

May 29, 2026 | 08:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM