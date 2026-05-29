  • Air India And Indigo To Cancel 250 Daily Domestic Flights From June Mumbai Delhi Affected See Details

Air India अन् IndiGo चा मोठा निर्णय! जूनपासून देशात रोज 250 विमाने होणार बंद; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

Updated On: May 29, 2026 | 05:45 PM IST
सारांश

مध्यपूर्वेतील संघर्ष संपण्याच नाव घेत नाही आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर दिसून येत आहे. सगळ्याच गोष्टींचा तुटवडा भासत असल्याने परिणाम दरवाढ होत आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका चांगलाच उडाला आहे. या सगळ्याचा परिणाम वायु वाहतुकीवरही होताना दिसत आहे.

विस्तार

मध्यपूर्वेतील संघर्ष संपण्याच नाव घेत नाही आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर दिसून येत आहे. सगळ्याच गोष्टींचा तुटवडा भासत असल्याने परिणाम दरवाढ होत आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका चांगलाच उडाला आहे. या सगळ्याचा परिणाम वायु वाहतुकीवरही होताना दिसत आहे. देशातील दोन सर्वात मोठ्या विमान कंपन्या इंडिगो आणि एअर इंडिया जून महिन्यापासून दररोजच्या सुमारे २५० देशांतर्गत विमानांच्या फेऱ्या रद्द करण्याच्या तयारीत आहेत. या निर्णयामागील मुख्य कारणे म्हणजे ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’ म्हणजेच ATFच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि हवाई प्रवासाच्या मागणीत झालेली घट. या परिस्थितीमुळे विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा ताण येत आहे.

विमानांच्या फेऱ्यांमधील कपात

विमानांच्या फेऱ्यांमधील ही कपात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत म्हणजेच संपूर्ण उन्हाळी हंगामात सुरू राहण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे, शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर जून ते ऑगस्ट या महिन्यांदरम्यान हवाई प्रवासाची मागणी कमी होत असते. इंधनावरील वाढता खर्च आणि प्रवासाच्या मागणीतील घट यांचा समतोल राखण्यासाठी विमान कंपन्या हे पाऊल उचलत आहेत. परिणामी, या कालावधीत तुमची विमानफेरी रद्द झाल्यास, तुम्हाला विनामूल्य प्रवासाची तारीख बदलून घेणे, पर्यायी मार्गाचा वापर करणे किंवा तिकिटाचे संपूर्ण पैसे परत मिळवणेयांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील.

जेट इंधनाच्या किमतींमध्ये विक्रमी वाढ

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तसेच मध्यपूर्वेतील सततच्या तणावामुळे, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, भारतातील अनेक शहरांमध्ये जेट इंधनाची किंमत ८०,००० रुपये प्रति किलोलिटरवरून वाढून १,००,००० रुपये प्रति किलोलिटरचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. यामुळे, देशांतर्गत विमानसेवांसाठी इंधनाचा खर्च सुमारे २५ टक्क्यांनी, तर आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी तो जवळपास १०० टक्क्यांनी वाढला आहे.

विमान कंपन्या विमानसेवा किती प्रमाणात कमी करताहेत?

‘एअर इंडिया’ जून आणि जुलै या महिन्यांमध्ये आपल्या देशांतर्गत विमानसेवांमध्ये सुमारे २२ टक्क्यांची कपात करत आहे. ही विमान कंपनी सध्या दररोज सुमारे ५०० देशांतर्गत उड्डाणे चालवते; या कपातीचा अर्थ असा की, दररोजच्या उड्डाणांमध्ये साधारणपणे ११० ने घट होईल, ज्यामुळे साप्ताहिक स्तरावर सुमारे ८०० उड्डाणे कमी होतील.
त्याचप्रमाणे, ‘इंडिगो’ ही विमान कंपनी देखील आपली देशांतर्गत उड्डाणे ५ ते ७ टक्क्यांनी, तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे १७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या उपाययोजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणून, जून ते ऑगस्ट या कालावधीत दररोज सुमारे २५० उड्डाणे रद्द राहतील.

“महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल,” ‘मुंबई टेक विक 2026’ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे विधान

“महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल,” ‘मुंबई टेक विक 2026’ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे विधान

May 29, 2026 | 05:44 PM
Petrol Diesel Price Hike : ११ दिवसांत इंधन 8 रुपयांनी महाग! सिंधुदुर्ग काँग्रेसचे निवेदन, दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Petrol Diesel Price Hike : ११ दिवसांत इंधन 8 रुपयांनी महाग! सिंधुदुर्ग काँग्रेसचे निवेदन, दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

May 29, 2026 | 05:42 PM
पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील

May 29, 2026 | 05:41 PM
Shahana Goswami : धक्कादायक! अभिनेत्रीने स्वतःबद्दल केला खुलासा; म्हणाली “मी एकाच वेळी अनेकांशी संबंध…”

Shahana Goswami : धक्कादायक! अभिनेत्रीने स्वतःबद्दल केला खुलासा; म्हणाली “मी एकाच वेळी अनेकांशी संबंध…”

May 29, 2026 | 05:39 PM
Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

Car Door Lock: हाय-टेक कारचे दरवाजे लॉक झाले तर काय कराल? ऐनवेळी धावून येईल ‘हा’ छुपा सेफ्टी रिलीज लीव्हर

May 29, 2026 | 05:30 PM
PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

PCMC Toxic Liquor Case: दारूत मिसळलेला ‘तो’ एक रासायनिक पदार्थ…; ज्याने घेतले 8 जणांचे बळी

May 29, 2026 | 05:29 PM

