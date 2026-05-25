Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

Updated On: May 25, 2026 | 12:26 PM IST
सारांश

पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती पुन्हा कडाडल्या. अवघ्या १० दिवसांच्या कालावधीतच, तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या किमती चौथ्यांदा वाढवून सर्वसामान्य जनतेला मोठा धक्का दिला आहे. चार वर्षे किमती स्थिर ठेवल्यानंतर, १५ मे रोजी कंपन्यांनी इंधनाचे दर अचानक वाढवले; तेव्हापासून सुरू झालेली ही दरवाढ आजतागायत सुरूच आहे.

विस्तार

Petrol-Diesel Price Hike: सामान्य जनतेला महागाईचा तडका टप्प्याटप्प्यात बसताना पाहायला मिळतो आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजे पहिल्या दिवशी सोमवारी महागाईच्या एका नव्या लाटेसह सुरू झाला. पेट्रोल – डिझेलच्या किंमती पुन्हा कडाडल्या. अवघ्या १० दिवसांच्या कालावधीतच, तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या किमती चौथ्यांदा वाढवून सर्वसामान्य जनतेला मोठा धक्का दिला आहे. चार वर्षे किमती स्थिर ठेवल्यानंतर, १५ मे रोजी कंपन्यांनी इंधनाचे दर अचानक वाढवले; तेव्हापासून सुरू झालेली ही दरवाढ आजतागायत सुरूच आहे. दरवाढीच्या या चार फेऱ्यांमुळे, आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर ७ रुपयांहून अधिक वाढल्या आहेत.

नेमकी किती दरवाढ?

सोमवारी करण्यात आलेल्या दरवाढीचे अधिक बारकाईने निरीक्षण केल्यास, तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या किमतीत २.६१ रुपये आणि डिझेलच्या किमतीत २.७१ रुपयांची वाढ केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये डिझेलचा दर वाढून ९५.२० रुपये प्रति लिटर झाला आहे, तर पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला आहे.

चार टप्प्यांत अशा प्रकारे वाढल्या किंमती

गेल्या १० दिवसांत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचे निरीक्षण केलं तर असं दिसून येईल की तेल कंपन्यांनी किमतीत एकाच वेळी आणि मोठी वाढ करण्याऐवजी, टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारल. हे धोरण मार्च आणि एप्रिल २०२२ मध्ये अवलंबलेल्या पद्धतीशी मिळतेजुळते आहे. देशभरात झालेल्या या चार दरवाढींचा क्रम पाहता, १५ मे रोजी किमतीत ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली; त्यानंतर, १९ मेला जो दरवाढीचा दुसरा टप्पा होता पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही इंधनांच्या किमती प्रति लिटर ०.९० रुपयांनी वाढवण्यात आल्या. तिसरी भाववाढ २३ मे रोजी झाली, जेव्हा पेट्रोलच्या किमतीत ८७ पैसे आणि डिझेलच्या किमतीत ९१ पैसे प्रति लिटरने वाढ करण्यात आली. आता, सोमवारी, २५ मे रोजी चौथी भाववाढ लागू करण्यात आली आहे; या एकाच टप्प्यात, दोन्ही इंधनांच्या किमतीत प्रति लिटर ₹२ पेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली आहे.

दिल्लीत पेट्रोलने ₹१०० चा टप्पा ओलांडला

ताज्या भाववाढीनंतर, दिल्लीत पेट्रोलची किंमत आता ₹१०० प्रति लिटरचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा भाव ₹१०२.१२ प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलची किंमत आता ₹९५.२० प्रति लिटर झाली आहे. याव्यतिरिक्त, कोलकातामध्ये पेट्रोलचा भाव आता ₹११३.५१ प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलची किंमत ₹९९.८२ प्रति लिटर इतकी आहे.
मुंबईमध्ये, अलीकडील भाववाढीनंतर, पेट्रोलची किंमत वाढून ₹१११.२१ प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ₹९७.८३ प्रति लिटर झाली आहे; दरम्यान, चेन्नईमध्ये एका लिटर पेट्रोलची किंमत ₹१०७.७७ वर पोहोचली आहे आणि डिझेलचा भाव आता ₹९९.५५ इतका झाला आहे.

२०२२ प्रमाणेच भाववाढीचा कल

कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे ज्या रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान शिखरावर पोहोचल्या होत्या.तेल कंपन्यांनी मार्च आणि एप्रिल २०२२ दरम्यान सलग १३ दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या होत्या. त्या कालावधीत, १० वेगवेगळ्या प्रसंगी किमतीत प्रत्येकी ८० पैशांची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी, ‘इंडियन ऑइल’ने अवघ्या १५ दिवसांच्या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत एकूण ₹१० प्रति लिटरने वाढ केली होती. असाच कल पुन्हा दिसून येईल का, असे विचारले असता, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांच्या मते, सध्याची भाववाढ आणि २०२२ मध्ये झालेली भाववाढ यांची कोणतीही तुलना होऊ शकत नाही.

Published On: May 25, 2026 | 12:26 PM

