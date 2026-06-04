Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा

सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्स तोट्यात उघडले. ट्रेंटला सर्वाधिक फटका बसला, त्याच्या शेअरमध्ये १.३९% ची घसरण झाली. इन्फोसिस, एचडीएफसी बँक, बजाज फिनसर्व्ह, इंडिगो, सन फार्मा, कोटक बँक आणि एचसीएल टेक यांच्या शेअर्समध्येही घसरण झाली. दुसरीकडे, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, इटरनल, टेक महिंद्रा, टायटन, बीईएल, टीसीएस, एनटीपीसी आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.
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विस्तृत बाजाराची स्थिती नेमकी काय आहे?
विस्तृत बाजारात, निफ्टी मिडकॅप ०.२२% आणि निफ्टी स्मॉलकॅप ०.१५% ने घसरला. क्षेत्रनिहाय, निफ्टी आयटी, निफ्टी रियल्टी आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. दुसरीकडे, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स, निफ्टी ऑइल अँड गॅस आणि निफ्टी केमिकल्स यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. गुंतवणूकदार आरबीआय एमपीसीच्या निकालांची वाट पाहत आहेत, जे शुक्रवारी जाहीर केले जातील.
शेअर बाजारातील हालचाल
शेअर बाजार का घसरला?
पश्चिम आशियातील संकट अधिक गडद झाले आहे. बुधवारी इराणने कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला केला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनेही इराणकडून डागलेली क्षेपणास्त्रे रोखल्याचा दावा केला आणि इराणच्या एका बेटावर प्रत्युत्तर दिल्याचे सांगितले. दरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणने अण्वस्त्रे न मिळवण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत किंचित घट झाली.