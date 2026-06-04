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Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:32 AM IST
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सारांश

पश्चिम आशियातील गंभीर संकटामुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. याचा परिणाम भारतीय बाजारातही दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स ५०० हून अधिक अंकांनी घसरला

पश्चिम आशियाई संकटाचा शेअर बाजारावर परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

पश्चिम आशियाई संकटाचा शेअर बाजारावर परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • कसा आहे आजचा शेअर बाजार 
  • शेअर मार्केट कोसळले
  • सेन्सेक्स ५०० अंकांनी घसरला 
देशांतर्गत शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली. पश्चिम आशियातील गंभीर संकटामुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये घसरण झाली आहे. याचा परिणाम भारतीय बाजारातही दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स ५०० हून अधिक अंकांनी घसरला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निफ्टी ५० निर्देशांक २४,३०० अंकांच्या खाली घसरला. सकाळी ९:२० वाजता, सेन्सेक्स २८४.५१ अंकांनी किंवा ०.३८% ने घसरून ७४,०६१.६६ वर व्यवहार करत होता. निफ्टी ६७.२५ अंकांनी किंवा ०.२९% ने घसरून २३,३३८.३५ वर बंद झाला. दरम्यान, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ७ पैशांनी वधारून ९५.६९ वर उघडला.

सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्स तोट्यात उघडले. ट्रेंटला सर्वाधिक फटका बसला, त्याच्या शेअरमध्ये १.३९% ची घसरण झाली. इन्फोसिस, एचडीएफसी बँक, बजाज फिनसर्व्ह, इंडिगो, सन फार्मा, कोटक बँक आणि एचसीएल टेक यांच्या शेअर्समध्येही घसरण झाली. दुसरीकडे, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, इटरनल, टेक महिंद्रा, टायटन, बीईएल, टीसीएस, एनटीपीसी आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.

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विस्तृत बाजाराची स्थिती नेमकी काय आहे? 

विस्तृत बाजारात, निफ्टी मिडकॅप ०.२२% आणि निफ्टी स्मॉलकॅप ०.१५% ने घसरला. क्षेत्रनिहाय, निफ्टी आयटी, निफ्टी रियल्टी आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. दुसरीकडे, निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स, निफ्टी ऑइल अँड गॅस आणि निफ्टी केमिकल्स यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. गुंतवणूकदार आरबीआय एमपीसीच्या निकालांची वाट पाहत आहेत, जे शुक्रवारी जाहीर केले जातील.

शेअर बाजारातील हालचाल

  • शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी घसरला, सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स ५०० अंकांनी घसरला. ३० पैकी १८ शेअर्स घसरणीसह उघडले, ज्यात ट्रेंटचा शेअर सर्वाधिक १.३९% ने घसरला
  • इन्फोसिस, एचडीएफसी बँक, बजाज फिनसर्व्ह, इंडिगो आणि सन फार्मा यांचे शेअर्सही घसरले
  • अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, इटरनल, टेक महिंद्रा, टायटन आणि बीईएल यांचे शेअर्स वधारले
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शेअर बाजार का घसरला?

पश्चिम आशियातील संकट अधिक गडद झाले आहे. बुधवारी इराणने कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हल्ला केला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनेही इराणकडून डागलेली क्षेपणास्त्रे रोखल्याचा दावा केला आणि इराणच्या एका बेटावर प्रत्युत्तर दिल्याचे सांगितले. दरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणने अण्वस्त्रे न मिळवण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत किंचित घट झाली.

Web Title: Share market fall bse sensex nse nifty 4 june trends market updates

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:32 AM

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