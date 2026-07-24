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रात्रीचं जेवण ठरतंय आजारांचे कारण? वेळीच बदला ‘या’ सवयी, नाहीतर होईल पश्चाताप

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:04 PM IST
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सारांश

Foods To Avoid At Night Time: रात्री शरीराची हालचाल कमी होत असल्याने पचनक्रियाही मंदावते, त्यामुळे जड, तेलकट आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ खाल्ल्यास अपचन, गॅस, अॅसिडिटी आणि झोपेच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

रात्रीचं जेवण ठरतंय आजारांचे कारण? वेळीच बदला ‘या’ सवयी, नाहीतर होईल पश्चाताप
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विस्तार
  • रात्रीच्या जेवणात करू नका ही चूक
  • आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम
  • आरोग्यासाठी काय खावे?
दिवसभर काय खाल्ले याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे रात्रीच्या जेवणात काय खाल्ले जाते. रात्री शरीराची हालचाल कमी होत असल्याने पचनक्रियाही तुलनेने मंदावते. अशा वेळी जड, तेलकट किंवा साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ खाल्ल्यास अपचन, गॅस, अॅसिडिटी आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे रात्री हलका, संतुलित आणि सहज पचणारा आहार घेणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते.

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तळलेले आणि तेलकट पदार्थ टाळा

भजी, समोसे, फ्रेंच फ्राईज किंवा इतर डीप फ्राय पदार्थांमध्ये तेलाचे प्रमाण जास्त असते. हे पदार्थ पचायला वेळ लागतो. त्यामुळे पोट जड होणे, अॅसिडिटी आणि झोपेत व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढते.

अतितिखट आणि मसालेदार पदार्थ कमी खा

रात्री जास्त तिखट किंवा मसालेदार जेवण केल्यास छातीत जळजळ, अपचन आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो. विशेषतः अॅसिडिटीचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी अशा पदार्थांपासून दूर राहावे.

मिठाई आणि साखरयुक्त पदार्थ टाळा

रात्री गोड पदार्थ, केक, पेस्ट्री किंवा आईस्क्रीम खाल्ल्यास रक्तातील साखरेत चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे झोपेवर परिणाम होण्यासोबतच वजन वाढण्याचाही धोका असतो.

कॅफिनयुक्त पेये पिणे टाळा

रात्री उशिरा चहा, कॉफी किंवा जास्त कॅफिन असलेली पेये घेतल्यास झोप उशिरा लागणे किंवा वारंवार जाग येणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे रात्री ही पेये शक्यतो टाळावीत.

जंक फूडपासून अंतर ठेवा

पिझ्झा, बर्गर, नूडल्स आणि इतर प्रक्रिया केलेले पदार्थ मीठ, चरबी आणि कॅलरींनी भरलेले असतात. अशा पदार्थांचे नियमित सेवन पचनावर ताण आणते आणि वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

जास्त प्रमाणात जेवू नका

रात्री पोटभर किंवा गरजेपेक्षा अधिक जेवल्यास अन्न पचण्यास जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे अपचन, गॅस आणि झोप न येण्याची समस्या वाढते. कमी प्रमाणात पण संतुलित आहार घेणे अधिक योग्य ठरते.

आरोग्यासाठी काय खावे?

रात्रीच्या जेवणात डाळ, भाज्या, पोळी, हलका भात, सूप किंवा प्रथिनेयुक्त हलके पदार्थ यांचा समावेश करावा. तसेच झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी जेवण पूर्ण केल्यास पचन सुधारण्यास आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते. संतुलित आहाराच्या सवयी दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Foods to avoid at night for better sleep and digestion

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:04 PM

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