रात्रीचं जेवण ठरतंय आजारांचे कारण? वेळीच बदला ‘या’ सवयी, नाहीतर होईल पश्चाताप

साधा सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करताय? डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची सुरुवातीची ‘ही’ 5 लक्षणे ओळखा
भजी, समोसे, फ्रेंच फ्राईज किंवा इतर डीप फ्राय पदार्थांमध्ये तेलाचे प्रमाण जास्त असते. हे पदार्थ पचायला वेळ लागतो. त्यामुळे पोट जड होणे, अॅसिडिटी आणि झोपेत व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढते.
रात्री जास्त तिखट किंवा मसालेदार जेवण केल्यास छातीत जळजळ, अपचन आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो. विशेषतः अॅसिडिटीचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी अशा पदार्थांपासून दूर राहावे.
रात्री गोड पदार्थ, केक, पेस्ट्री किंवा आईस्क्रीम खाल्ल्यास रक्तातील साखरेत चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे झोपेवर परिणाम होण्यासोबतच वजन वाढण्याचाही धोका असतो.
रात्री उशिरा चहा, कॉफी किंवा जास्त कॅफिन असलेली पेये घेतल्यास झोप उशिरा लागणे किंवा वारंवार जाग येणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे रात्री ही पेये शक्यतो टाळावीत.
पिझ्झा, बर्गर, नूडल्स आणि इतर प्रक्रिया केलेले पदार्थ मीठ, चरबी आणि कॅलरींनी भरलेले असतात. अशा पदार्थांचे नियमित सेवन पचनावर ताण आणते आणि वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
रात्री पोटभर किंवा गरजेपेक्षा अधिक जेवल्यास अन्न पचण्यास जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे अपचन, गॅस आणि झोप न येण्याची समस्या वाढते. कमी प्रमाणात पण संतुलित आहार घेणे अधिक योग्य ठरते.
रात्रीच्या जेवणात डाळ, भाज्या, पोळी, हलका भात, सूप किंवा प्रथिनेयुक्त हलके पदार्थ यांचा समावेश करावा. तसेच झोपण्याच्या किमान दोन ते तीन तास आधी जेवण पूर्ण केल्यास पचन सुधारण्यास आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते. संतुलित आहाराच्या सवयी दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
साधा सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करताय? डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची सुरुवातीची ‘ही’ 5 लक्षणे ओळखा