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Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Updated On: Jul 31, 2026 | 05:17 PM IST
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सारांश

Sterling Green Power: उद्घाटनप्रसंगी आपले मत व्यक्त करत स्टर्लिंग अँड विल्सन ग्रुपचे अध्यक्ष खुर्शेद दारूवाला म्हणाले, “आमच्या व्यवसाय विभागांमध्ये उत्पादनांची आणि सेवांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही धोरणात्मकदृष्ट्या बहु-स्थानिक उत्पादन विस्तारास सुरुवात केली आहे.

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प

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विस्तार

Sterling Green Power: स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या स्टर्लिंग अँड विल्सन ग्रुपचा भाग असलेल्या आणि सर्वसमावेशक पॉवर व शाश्वत ऊर्जा उपाय प्रदान करणाऱ्या कंपनीने आज पुणे जवळील तळेगाव या औद्योगिक केंद्रात आपल्या नवीन अत्याधुनिक उत्पादन प्लांटच्या उद्घाटनाची घोषणा केली. हा प्लांट विविध व्यवसाय विभागांमधील ग्राहकांना सेवा देण्याच्या आणि विविध ठिकाणांवरील आपली उत्पादन उपस्थिती दृढ करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या कंपनीच्या विस्तार धोरणातील पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे.

हे उद्घाटन कंपनीच्या दीर्घकालीन क्षमता वाढीच्या आराखड्यातील पहिले पाऊल आहे, ज्यामध्ये चाकण एमआयडीसी येथे अतिरिक्त अत्याधुनिक उत्पादन सुविधांची स्थापना आणि शारजा येथील हमरिया फ्री झोनमध्ये उभारण्याचा विचार असलेला आणखी एक नवीन प्लांट समाविष्ट आहे.

रिटेल क्षेत्रांमध्ये विश्वासार्ह पॉवर उपायांची वाढती मागणी

तळेगाव प्लांट भारतातील व्यावसायिक, औद्योगिक आणि रिटेल क्षेत्रांमध्ये विश्वासार्ह पॉवर उपायांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनीच्या कटिबद्धतेला दृढ करतो. हा नवीन प्लांट १०० केव्हीए ते ७५० केव्हीए श्रेणीतील डिझेल जनरेटर (डीजी) संचांची निर्मिती करेल, जे रेंटल, हॉस्पिटॅलिटी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सरकारी आणि औद्योगिक क्षेत्रांतील गरजा पूर्ण करतील. प्रगत उत्पादन प्रक्रियांनी सुसज्ज असलेल्या तळेगाव प्लांटची वार्षिक उत्पादन क्षमता किरकोळ ग्राहकांना लक्ष्य करून सुमारे १,००० युनिट्स असेल.

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पहिला महत्त्वाचा टप्पा

उद्घाटनप्रसंगी आपले मत व्यक्त करत स्टर्लिंग अँड विल्सन ग्रुपचे अध्यक्ष खुर्शेद दारूवाला म्हणाले, “आमच्या व्यवसाय विभागांमध्ये उत्पादनांची आणि सेवांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही धोरणात्मकदृष्ट्या बहु-स्थानिक उत्पादन विस्तारास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षांत आमच्या टीम्सनी ग्राहकांचा विश्वास व आदर संपादन केला आहे आणि याच कायमस्वरूपी विश्वासाने आम्हाला आमची उत्पादन उपस्थिती विस्तारण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. आमचा नवीन प्लांट या प्रवासातील पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त विस्ताराचे नियोजन केले आहे. हा विस्तार आराखडा गुणवत्तेचे सर्वोच्च मानक राखण्यासाठी, आमची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सातत्याने ग्राहकांच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त कामगिरी करण्यासाठी काळजीपूर्वक डिझाइन करण्यात आला आहे.”

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जाधव काय म्हणाले?

स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जाधव म्हणाले, “ कामकाज सुरक्षित ठेवणारे, ग्राहकांचा अनुभव सुधारणारे आणि डाउनटाईम कमी करणारे विश्वासार्ह व कार्यक्षम पॉवर उपाय प्रदान करण्याप्रती आमची कटिबद्धता निरंतर आहे. ग्राहकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत, तसतसे आम्ही आमची उत्पादन क्षमता विस्तारत आहोत आणि ग्राहकांच्या अपेक्षेनुसार गुणवत्ता, विश्वासार्हता व तत्परतेसह सर्वोत्तम श्रेणीतील पॉवर उपाय देणे सुरू राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आमचे कामकाज अधिक सुकर करत आहोत.”

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कंपनी विमानतळ, मेट्रो लाईन्स, टाउनशिप्स, कारखाने इत्यादी क्षेत्रांना लक्ष्य करत आहे. खरेतर, पश्चिम भारतातील नुकतेच उद्घाटन झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पूर्णपणे कंपनीच्या बॅक-अप पॉवर उपायांचे पाठबळ आहे.

Web Title: Sterling green power solutions state of the art manufacturing plant in talegaon

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Published On: Jul 31, 2026 | 05:03 PM

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