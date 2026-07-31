मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आणखी एक अनोखी भेट

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कन्वेंशन सेंटर केवळ व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट कार्यक्रमांपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते नागपुरची सांस्कृतिक ओळख होणार आहे. कन्वेंशन सेंटरची वास्तुकला आकर्षक आणि पर्यावरणपूरक असावी. संपूर्ण इमारतीत ऊर्जा-बचत आणि हरित तंत्रज्ञानाचा (ग्रीन टेक्नॉलॉजी) वापर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहे.
हा प्रकल्प हॉस्पिटॅलिटी, मीडिया, इव्हेंट मैंनेजमेंट आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी कुशल तरुण तयार करेल. मुख्यमंत्र्यांनी जमीन हस्तांतरण, निविदा आणि बांधकाम यासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करण्याच्या कडक निर्देश दिले आहे. या महत्त्वाच्या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
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