शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Heavy Rainfall In Pune City Kahadakwasla 43000 Cuses Wtaer Discharge In Mutha River Alert To Peaople Latest Weather Orange Alert News

Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

Updated On: Jul 31, 2026 | 05:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रता मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

पुण्यात पावसाचा जोर वाढला (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • खडकवासल्यातून 45 हजार क्यूसेकने विसर्ग सुरू
  • पुणे शहराला पावसाने काढले झोडपून 
  • नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा 
Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात सर्वत्रच मुसळधार पाऊस सुरू आहे. घाटमाथा, सातारा, महाबळेश्वर आणि पुणे विदर्भात सगळीकडे मुसळधार कोसळत आहे. पुणे शहराला देखील पावसाने चांगलेच झोडपून काढले आहे. गुरुवारी मध्यरात्रीपासून पुण्यात अति ते अति जोरदार पाऊस सुरू आहे. अनेक भागात पाणी साचले आहे. वाहतुकीवर देखील त्याचा परिणाम झाला आहे. खडकवासला धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

पुणे शहरात जोरदार पाऊस सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळत आहे. तसेच पाणलोट क्षेत्रात देखील अत्यंत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पानशेत, टेमघर, वरसगांव आणि खडकवासला धरण साखळीत जोरदार पाऊस झाला आहे. खडकवासला धरण साखळीत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. त्यामुळे धरणातून पणेच विसर्ग करण्यात आला आहे.

खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रता मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोणीही नदीपत्रात उतरू नये, खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. खडकवासला धरणातून मुठा नदीपत्रात 45 हजार क्यूसेकने विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.


|

धरणसाखळीत मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा जमा होत आहे. मुठा नदीपत्रात विसर्ग सुरू आहे. पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पाण्याची आवक आणि पावसाचा जोर पाहता विसर्ग कमी किंवा जास्त केला जाणार आहे. खडकवासला धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. अन्य तीन धरणे देखील जवळपास पूर्ण भरत आली आहेत. त्यामुळे पुणेकरांची पाण्याची चिंता मिटली आहे. खडकवासला धरणातून विसर्ग ४५ हजार क्यूसेकपर्यंत सोडावा लागणार आहे. नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, नदीपात्रात उतरु नये-किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता खडकवासला पाटबंधारे विभाग ,
पुणे

Koyna Dam: कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; मुसळधार पावसामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू

सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे धरण व्यवस्थापनाने 30 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून धरणाचे सहा वक्र दरवाजे एक फूट उचलून पाण्याचा विसर्ग सुरू केला आहे.

Web Title: Heavy rainfall in pune city kahadakwasla 43000 cuses wtaer discharge in mutha river alert to peaople latest weather orange alert news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 05:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ‘या’ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट
1

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ‘या’ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

गुजरात, ओडिशासह देशातील 12 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; पुढील तीन दिवसांसाठी…
2

गुजरात, ओडिशासह देशातील 12 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; पुढील तीन दिवसांसाठी…

Maharashtra Rain Alert: सावधान! खूप मोठं संकट येतंय! विदर्भ अन् ‘या’ ठिकाणी…; IMD चा अलर्ट काय?
3

Maharashtra Rain Alert: सावधान! खूप मोठं संकट येतंय! विदर्भ अन् ‘या’ ठिकाणी…; IMD चा अलर्ट काय?

Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…
4

Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

Jul 31, 2026 | 05:15 PM
US Iran War :अमेरिकेच्या हिमार्स मिसाईलने केला कहर , इराणची शहरं उध्वस्त ?

US Iran War :अमेरिकेच्या हिमार्स मिसाईलने केला कहर , इराणची शहरं उध्वस्त ?

Jul 31, 2026 | 05:14 PM
Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

Jul 31, 2026 | 05:04 PM
Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Jul 31, 2026 | 05:03 PM
RBI Rules Change: बँकांची मनमानी नाही चालणार! रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; आता 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार

RBI Rules Change: बँकांची मनमानी नाही चालणार! रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; आता 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार

Jul 31, 2026 | 04:58 PM
मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आणखी एक अनोखी भेट

मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आणखी एक अनोखी भेट

Jul 31, 2026 | 04:57 PM
मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

Jul 31, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा