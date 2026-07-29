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Share Market Today: आजच्या ट्रेडिंगमध्ये कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे शेअर्स

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:28 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आजच्या शेअर बाजारातील व्यवहारापूर्वी गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या सकारात्मक संकेतांमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी वाढीसह उघडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाच्या शेअर्समध्ये खरेदीच्या संधी सूचवल्या आहेत.

Share Market Today: आजच्या ट्रेडिंगमध्ये कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले 'हे' महत्त्वाचे शेअर्स

Share Market Today: आजच्या ट्रेडिंगमध्ये कमाईची संधी? तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांसाठी निवडले 'हे' महत्त्वाचे शेअर्स

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या संकेतांनुसार आज भारतीय शेअर बाजार वाढीसह सुरू होण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी नेस्ले इंडिया, एचएफसीएल, एल अँड टीसह अनेक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • अदानी एंटरप्रायझेस, एनटीपीसी, सुझलॉन एनर्जी, आरव्हीएनएल आणि बजाज हाउसिंग फायनान्स हे शेअर्सही आज चर्चेत राहू शकतात.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संकेतांनुसार, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० , बुधवार, २९ जुलै रोजी वाढीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीचे ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा ११६.२ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २४,२१५ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

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मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार सपाट राहिला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ६९.८६ अंकांनी, म्हणजेच ०.०९ टक्क्यांनी घसरून ७६,७६५.९२ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०.६० अंकांनी, म्हणजेच ०.०४ टक्क्यांनी घसरून २४,००३.७५ अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये नेस्ले इंडिया, एचएफसीएल आणि लार्सन अँड टुब्रो (एलटी) यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अदानी एंटरप्रायझेस, वारी एनर्जीज, अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, बजाज हाउसिंग फायनान्स, एल अँड टी, आरव्हीएनएल, सुझलॉन एनर्जी, टाटा कॅपिटल, अंबुजा सिमेंट, डीसीएम श्रीराम, व्हीएसटी इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची निवड केली आहे. ज्यामध्ये ईक्लर्क्स सर्व्हिसेस, युनिव्हर्सल केबल्स, फाईव्ह-स्टार बिझनेस फायनान्स, मॅनकाईंड फार्मा आणि नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात शेअर्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये साई लाईफ सायन्सेस लि. , सारेगामा इंडिया लि. , विप्रो लि. , भारती एअरटेल लि. , जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. , गोदावरी पॉवर अँड इस्पात लि . , झुवारी ॲग्रो केमिकल्स लि. आणि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लि. यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today 29 july 2026 sensex nifty gift nifty top stock picks for traders

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:28 AM

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