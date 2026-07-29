गुरुपौर्णिमेच्या नैवेद्यासाठी बनवा मूगडाळ तांदळाची बर्फी, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खातील आवडीने

२९ जुलै ला गुरुपौर्णिमा साजरा केली जाणार आहे. या दिवशी आईवडील आणि जीवनाला योग्य दिशा दाखवणाऱ्या गुरूंची पूजा केली जाते. हिंदू संस्कृतीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक सणाला खूप जास्त महत्व आहे. गुरुपौर्णिमेला घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. शेवयांची खीर किंवा तांदळाची खीर हे दोन पदार्थ कायमच बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट मुगडाळ तांदळाची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मुगाची डाळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली मुगाची डाळ पचायला अतिशय हलकी असते. त्यामुळे आहारात प्रामुख्याने मुगाच्या डाळीचे सेवन केले जाते. सण-उत्सव, पाहुणचार किंवा संध्याकाळच्या वेळी गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही मुगडाळ तांदळाची बर्फी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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