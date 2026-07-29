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गुरुपौर्णिमेच्या नैवेद्यासाठी बनवा मूगडाळ तांदळाची बर्फी, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खातील आवडीने

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मुगडाळ तांदूळ बर्फी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

गुरुपौर्णिमेच्या नैवेद्यासाठी बनवा मूगडाळ तांदळाची बर्फी, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खातील आवडीने

गुरुपौर्णिमेच्या नैवेद्यासाठी बनवा मूगडाळ तांदळाची बर्फी, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खातील आवडीने

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विस्तार

२९ जुलै ला गुरुपौर्णिमा साजरा केली जाणार आहे. या दिवशी आईवडील आणि जीवनाला योग्य दिशा दाखवणाऱ्या गुरूंची पूजा केली जाते. हिंदू संस्कृतीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक सणाला खूप जास्त महत्व आहे. गुरुपौर्णिमेला घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. शेवयांची खीर किंवा तांदळाची खीर हे दोन पदार्थ कायमच बनवले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट मुगडाळ तांदळाची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मुगाची डाळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली मुगाची डाळ पचायला अतिशय हलकी असते. त्यामुळे आहारात प्रामुख्याने मुगाच्या डाळीचे सेवन केले जाते. सण-उत्सव, पाहुणचार किंवा संध्याकाळच्या वेळी गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही मुगडाळ तांदळाची बर्फी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मूग डाळ
  • तांदूळ
  • तूप
  • गूळ
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • मिल्क पावडर
  • पाणी
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कृती:

  • मुगडाळ तांदळाची बर्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तवा गरम करून त्यात मुगडाळ आणि तांदूळ वेगवेगळे लालसर होईपर्यंत भाजा.
    भाजून घेतलेले साहित्य थंड करून झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • पॅनमध्ये पाणी गरम करून त्यात गूळ घाला. गुळाचा पाक मंद आचेवर तयार करण्यासाठी ठेवावा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात तयार केलेली मुगडाळ आणि तांदळाची भरड लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेल्या मिश्रणात मिल्क पावडर घालून मिक्स करा आणि तयार केलेला गुळाचा पाक घालून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • तयार केलेले मिश्रण घट्ट झाल्यानंतर तूप लावून घेतलेल्या ताटात ओतून एकसमान सगळीकडे पसरवा आणि वरून सुका मेवा घालून हलक्या हाताने दाबून घ्या.
  • बर्फी सेट झाल्यानंतर सुरीच्या मदतीने तुम्हाला हव्या त्या आकारात कापून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मुगडाळ तांदळाची बर्फी.
 

Web Title: How to make rice yellow moong dal barfi at home simple food recipe cooking tips

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:00 AM

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