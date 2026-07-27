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धमाका… SBI च्या IPO ने बदललं शेअर बाजाराचं चित्र! जुलै महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 42000 कोटींची गुंतवणूक

Updated On: Jul 27, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

SBI Funds Management च्या IPO ची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. जुलै महिन्यात भारतीय शेअर बाजारात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची लाट आली आहे. जुलै महिन्यात एफपीआयने भारतीय इक्विटी बाजारात तब्बल ₹४२,००० कोटींची विक्रमी गुंतवणूक केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • SBI च्या IPO ने बदलले शेअर बाजाराचे चित्र!
  • जुलै महिन्यात तब्बल 42000 कोटींची गुंतवणूक
  • परदेशी गुंतवणूकदारांकडून आली लाट
SBI Funds Management च्या बहुप्रतिक्षित IPO ला सध्या प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मार्च ते जून दरम्यान परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री केली होती. पण तरीही देखील जुलैमध्ये हा ट्रेंड थांबताना दिसला. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी म्हणजे FPI ने जुलैमध्ये भारतीय इक्विटीमध्ये निव्वळ खरेदी केली. पण २०२६ मध्ये एकूण गुंतवणुकीवरील दबाव अजूनही कायम आहे. नेमकी ही उलटी लाट का आणि कशी सुरु झाली? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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परदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनात बदल

२४ जुलैपर्यंतची निव्वळ FPI इक्विटी गुंतवणूक अंदाजे १.६ अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे १४,९४६ कोटी रुपये होती. मार्च ते जून या सलग चार महिन्यांच्या मोठ्या विक्रीनंतर परदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनात बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. कर्ज खरेदीच्या सातत्यामुळे जुलैमध्ये सर्व मालमत्ता वर्गांमधील एकूण FPI गुंतवणूक जवळपास $४.४ अब्ज म्हणजेच ४१,७९६ कोटींपर्यंत पोहोचली. या वर्षातील आतापर्यंतचा परकीय गुंतवणुकीसाठी हा सर्वात मजबूत महिना होता, ज्याने फेब्रुवारीचा $४.२ अब्ज म्हणजेत ₹३७,८०४ कोटींचा आकडा मागे टाकला. गुंतवणुकीचा एक मोठा भाग SBI Funds च्या IPO मधून आला, ज्यामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी अँकर आणि QIP या दोन्ही बुक्समध्ये सहभाग घेतला होता.

आउटफ्लो VS इनफ्लो

जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रॅटर्जिस्ट व्ही. के. विजयकुमार यांनी स्पष्ट केलं की, जुलै महिन्यातील गुंतवणूक प्रामुख्याने प्राथमिक बाजारातील हालचाली आणि सरकारच्या कर बदलांनंतर डेटमध्ये गुंतवणूकदारांच्या सततच्या स्वारस्यामुळे झाली. वर्षाच्या सुरुवातीला इक्विटी सेगमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा दबाव होता. मार्चमध्ये १२.७ अब्ज डॉलर्स, एप्रिलमध्ये ६.५ अब्ज डॉलर्स, मेमध्ये ३.५ अब्ज डॉलर्स आणि जूनमध्ये ५.२ अब्ज डॉलर्सचा आउटफ्लो झाला.

२०२६ मधील इक्विटीमधील मासिक निव्वळ FPI गुंतवणूक प्रवाह

जानेवारी 🔴 -३५,९६२
फेब्रुवारी 🟢 २२,६१५
मार्च 🔴 -११७,७७५
एप्रिल  🔴 -६०,८४७
मे 🔴 -३२,९६३
जून 🔴 -४९,३४०
जुलै 🟢 १४,९४६
एकूण 🔴 -२,५९,३२६

ही आकडेवारी २४ जुलै, २०२६ पर्यंतची आहे.
स्रोत: NSDL

आतापर्यंतचा तोटा

या कालावधीतील २७.८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निव्वळ विक्रीची भरपाई जुलै महिन्यातील गुंतवणुकीमुळे केवळ अंशतः झाली. यामुळे वर्ष-दर-वर्ष इक्विटी गुंतवणुकीतून २७.७ अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ आउटफ्लो झाला आहे. याउलट, डेट मार्केट्स मजबूत राहिले असून, २०२६ मध्ये आतापर्यंत ९.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. जुलैमध्ये सुधारणा होऊनही, २०२६ मध्ये आतापर्यंत सर्व मालमत्ता वर्गांमधील एकूण FPI गुंतवणूक १८.४ अब्ज डॉलर्स किंवा १.७ लाख कोटी रुपयांनी तुटीत आहे.

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Web Title: Sbi funds ipo triggers record fpi inflow of 42000 crore in july see details

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Published On: Jul 27, 2026 | 12:11 PM

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