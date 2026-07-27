IDFC FIRST Bank ची ऐतिहासिक कामगिरी! नफ्यात 132% ची मोठी वाढ; नोंदवला 1075 कोटींचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक नफा

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३० जून २०२५ रोजीच्या रु. ५,१०,०३१ कोटींवरून ३० जून २०२६ रोजी रु. ६,०४,७७६ कोटींपर्यंत वाढला, वार्षिक वाढ १८.६% आहे. तिमाही आधारावर, यात ५.२% वाढ झाली.
• कर्ज आणि आगाऊ रक्कम ३० जून २०२५ रोजीच्या रु. २,५३,२३३ कोटींवरून ३० जून २०२६ रोजी रु. ३,०५,३७० कोटींपर्यंत वाढली, वार्षिक वाढ २०.६% आहे. तिमाही आधारावर, यात ५.२% वाढ झाली. ही वाढ प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहन, कॉर्पोरेट कर्ज आणि ग्राहक कर्जांमुळे झाली.
• किरकोळ, कृषी आणि एमएसएमई बुक (आरएएम) वाढून रु. ३० जून २०२६ रोजी २,४१,११८ कोटी रुपये, जे ३० जून २०२५ रोजी २,०३,९५४ कोटी रुपये होते, वार्षिक १८.२% वाढ. तिमाही आधारावर, यात ३.८% वाढ झाली.
• होलसेल बुक ३० जून २०२६ रोजी ६४,२५२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जे ३० जून २०२५ रोजी ४९,२७९ कोटी रुपये होते, वार्षिक ३०.४% वाढ. तिमाही आधारावर, यात ११.०% वाढ झाली.
• बँकेचे एकूण एनपीए (ग्रॉस एनपीए) ३० जून २०२५ रोजीच्या १.९७% वरून ३० जून २०२६ रोजी १.५१% पर्यंत सुधारले, वार्षिक ४५ बीपीएसची सुधारणा. तिमाही आधारावर त्यात 10 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा झाली.
• बँकेचे निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता (नेट एनपीए) 30 जून 2025 रोजीच्या 0.55% वरून 30 जून 2026 रोजी 0.44% पर्यंत सुधारले, वार्षिक आधारावर 12 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा. तिमाही आधारावर त्यात 4 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा झाली.
• आरएएम पोर्टफोलिओचे एकूण अनुत्पादक मालमत्ता 30 जून 2025 रोजीच्या 1.82% वरून 30 जून 2026 रोजी 1.40% पर्यंत सुधारले, 42 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा. तिमाही आधारावर त्यात 7 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा झाली.
• आरएएम पोर्टफोलिओचे निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता 30 जून 2025 रोजीच्या 0.66% वरून 30 जून 2026 रोजी 0.52% पर्यंत सुधारले, ही 14 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा आहे. तिमाही आधारावर त्यात ४ बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा झाली.
• एकूण आरएएम पोर्टफोलिओसाठी एसएमए-1 आणि 2, ३१ मार्च २०२६ मधील ०.७८% च्या तुलनेत ३० जून २०२६ रोजी ०.७७% वर स्थिर आहे.
• ग्राहक ठेवी ३० जून २०२५ रोजीच्या रु. २,५६,७९९ कोटींवरून ३० जून २०२६ पर्यंत रु. २,९९,४०५ कोटींपर्यंत वाढल्या, वार्षिक वाढ १६.६% आहे. तिमाही आधारावर, त्यात ५.३% वाढ झाली.
• सीएएसए ठेवी ३० जून २०२५ रोजीच्या रु. १,२७,१५८ कोटींवरून ३० जून २०२६ पर्यंत रु. १,५८,४९२ कोटींपर्यंत वाढल्या, वार्षिक वाढ २४.६% आहे. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर, त्यात ८.१% वाढ झाली.
• ३० जून, २०२६ रोजी सीएएसए गुणोत्तर ५०.८% होते (३० जून, २०२५ रोजी ४८.०% आणि ३१ मार्च, २०२६ रोजी ४९.८%).
• निधीचा खर्च Q1 FY26 मधील ६.४२% वरून Q1 FY27 मध्ये ४६ बीपीएस ने सुधारून ५.९६% झाला (तिमाही-दर-तिमाही ४ बीपीएस ची सुधारणा).
• बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन (एनआयएम) Q1 FY26 मधील ५.७१% वरून Q1 FY27 मध्ये २५ बीपीएस ने सुधारून ५.९६% झाले. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर, त्यात ३ बीपीएस ची वाढ झाली.
• Q1 FY27 साठी सरासरी एकूण मालमत्तेवरील शुल्क 2.09% होते, जे Q1 FY26 साठी 2.01% आणि Q4 FY26 साठी 2.13% होते.
• परिचालन खर्च (Q4 FY26 मध्ये नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या घटनेचा परिणाम वगळून) तिमाही-दर-तिमाही 2.3% ने वाढला.
• बँकेचे खर्च-उत्पन्न गुणोत्तर (व्यापार नफा वगळून) Q1-FY26 मधील 73.8% वरून Q1-FY27 मध्ये 70.7% पर्यंत सुधारले, जे वार्षिक 310 बेसिस पॉइंट्सने आणि Q4-FY26 मधील 72.4% (फसवणुकीच्या घटनेचा परिणाम वगळून) वरून तिमाही-दर-तिमाही 166 बेसिस पॉइंट्सने सुधारले आहे.
• सरासरी कर्जाच्या टक्केवारीनुसार तरतुदी Q1 FY26 मधील 2.69% वरून Q1 FY27 मध्ये 1.53% पर्यंत सुधारल्या, जे वार्षिक 115 बेसिस पॉइंट्सची सुधारणा आहे. तिमाही-दर-तिमाही आधारावर, त्यात १० बेसिस पॉइंट्सने सुधारणा झाली. Q1FY27 मधील सरासरी कर्जांवरील १.५३% तरतूद ही सरासरी मालमत्तेवर १.१३% इतकी आहे.
• बँकेला एनएफआय पोर्टफोलिओच्या विरोधात सीजीएफएमयू योजनेअंतर्गत रु. ५१४.८ कोटींचे दावे प्राप्त झाले.
• बँकेने व्यापक भू-राजकीय अनिश्चिततेसाठी विवेकपूर्ण आधारावर रु. ५१५.० कोटींची आकस्मिक तरतूद केली आहे.
• निव्वळ नफा Q1 FY26 मधील रु. ४६३ कोटींवरून Q1FY27 मध्ये रु. १,०७५ कोटींपर्यंत वाढला, ही वार्षिक वाढ १३२.४% आहे.
• Q1FY27 साठी ROA १.०६% होता, तर Q1FY26 साठी तो ०.५४% होता.
• Q1 FY27 साठी भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर १५.०५% होते, ज्यामध्ये सीईटी -I गुणोत्तर १३.३३% होते.
निकालांवर भाष्य करताना, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. व्ही. वैद्यनाथन म्हणाले, “मुळात, आम्ही उच्च प्रशासकीय मानकांसह एक उच्च-गुणवत्तेची बँकिंग संस्था उभारत आहोत. आम्हाला व्यवसायात जोरदार गती दिसत आहे. आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की, आमची मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारत असून, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता १.५१% आणि निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता ०.४४% आहे. कर्जाच्या टक्केवारीनुसार आमची तरतूद सातत्याने कमी होत आहे. या तिमाहीत आम्हाला ५१५ कोटी रुपयांचा सीजीएफएमयू दावा मिळाला. वर्षाच्या उर्वरित काळात मान्सून किंवा इंधनाच्या किमतींमधील अस्थिरतेच्या संभाव्य परिणामासाठी आम्ही सावधगिरीने ५१५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अखेरीस, आमचा विश्वास आहे की बँक उभारण्यासाठी आम्ही केलेल्या गुंतवणुकीचे फायदे आता ऑपरेटिंग लिव्हरेजमध्ये दिसू लागले आहेत, ज्यामुळे Q1FY27 मध्ये आमचा पीएटी सुधारून १,०७५ कोटी रुपये झाला आहे. आरओए ने १% चा टप्पा ओलांडला आहे.”
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