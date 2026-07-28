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Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आजच्या व्यवहाराची सुरुवात सपाट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गिफ्ट निफ्टीकडून मिश्र संकेत मिळत असताना, गुंतवणूकदारांचे लक्ष प्रमुख शेअर्स आणि तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या स्टॉक्सवर राहणार आहे.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • जागतिक बाजारातील कमजोर संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीची सपाट सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
  • आजच्या व्यवहारात एल अँड टी, एचयूएल, एचडीएफसी बँक, सुझलॉन एनर्जी, टाटा पॉवर आणि वरुण बेव्हरेजेस यांसारखे शेअर्स फोकसमध्ये राहू शकतात.
  • विविध ब्रोकरेज संस्थांच्या तज्ज्ञांनी इंट्राडे आणि अल्पकालीन गुंतवणुकीसाठी अनेक शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमजोर संकेतांनुसार, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० , मंगळवारी, २८ जुलै रोजी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. गिफ्ट निफ्टीचा कल देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात सपाट असल्याचे दर्शवतो. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंद भावापेक्षा ४२ अंकांच्या सवलतीवर, सुमारे २३,९८६ पातळीवर व्यवहार करत होता.

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग पाच दिवसांची घसरण थांबवली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७७६.०१ अंकांनी, म्हणजेच १.०२ टक्क्यांनी वाढून ७६,८३५.७८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २२८.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.९६ टक्क्यांनी वाढून २३,९९५.९५ अंकांवर स्थिरावला.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

आजचा व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार लार्सन अँड टुब्रो, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, वरुण बेवरेजेस, टाटा कॅपिटल, सुझलॉन एनर्जी, एचडीएफसी बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, कोळसा भारत, टाटा पॉवर, इंडस टॉवर्स, वेल्सपन कॉर्प, नॉर्दर्न आर्क कॅपिटल, ग्रॅविटा इंडिया या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारत खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये नारायणा हृदयालय, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, ॲपकोटेक्स इंडस्ट्रीज, ३६० वन डब्लूएएम आणि मनोरमा इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.

मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे विष्णूकांत उपाध्याय आणि चॉईस ब्रोकिंगचे हितेश टेलर यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सहा स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. विष्णूकांत उपाध्याय यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एल अँड टी फायनान्स, नारायण हृदयालय यांचा समावेश आहे. हितेश टेलर यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा, लोढा डेव्हलपर्स आणि एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी खरेदी-विक्री करण्याकरिता आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये प्रिकॉल लिमिटेड, लेन्सकार्ट सोल्युशन्स लिमिटेड, आरबीएल बँक लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड, ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सन्मान कॅपिटल लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:42 AM

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