Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! या महत्त्वाच्या शेअर्सवर ठेवा लक्ष, जाणून घ्या सविस्तर

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सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग पाच दिवसांची घसरण थांबवली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ७७६.०१ अंकांनी, म्हणजेच १.०२ टक्क्यांनी वाढून ७६,८३५.७८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २२८.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.९६ टक्क्यांनी वाढून २३,९९५.९५ अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
आजचा व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार लार्सन अँड टुब्रो, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, वरुण बेवरेजेस, टाटा कॅपिटल, सुझलॉन एनर्जी, एचडीएफसी बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, कोळसा भारत, टाटा पॉवर, इंडस टॉवर्स, वेल्सपन कॉर्प, नॉर्दर्न आर्क कॅपिटल, ग्रॅविटा इंडिया या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारत खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये नारायणा हृदयालय, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, ॲपकोटेक्स इंडस्ट्रीज, ३६० वन डब्लूएएम आणि मनोरमा इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे.
मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे विष्णूकांत उपाध्याय आणि चॉईस ब्रोकिंगचे हितेश टेलर यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सहा स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. विष्णूकांत उपाध्याय यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एल अँड टी फायनान्स, नारायण हृदयालय यांचा समावेश आहे. हितेश टेलर यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा, लोढा डेव्हलपर्स आणि एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी खरेदी-विक्री करण्याकरिता आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये प्रिकॉल लिमिटेड, लेन्सकार्ट सोल्युशन्स लिमिटेड, आरबीएल बँक लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड, ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स (इंडिया) लिमिटेड, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सन्मान कॅपिटल लिमिटेड यांचा समावेश आहे.