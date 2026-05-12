  • Easy Homemade Mexican Style Street Corn Salad Simple Morning Breakfast Recipe

दिवसाची सुरुवात करा चविष्ट पदार्थाने! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड बनवून खावे. यामुळे शरीराला भरपूर फायदे होतात आणि पोट भरलेले राहते.

Updated On: May 12, 2026 | 08:00 AM
सततची धावपळ, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंत वेगवेगळ्या पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. त्यामुळे आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाण्याऐवजी हेल्दी आणि टेस्टी मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलडचा नाश्त्यात समावेश करावा. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला भरमसाट फायदे होतात. मक्याच्या दाण्यांमध्ये असलेले पोषक घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. लहान मुलं डब्यात चपाती भाजी घेऊन जाण्याचा कंटाळा करतात. त्यामुळे मुलांना कायम तेच ठराविक पदार्थ खायला देण्याऐवजी या पद्धतीने बनवलेले वेगवेगळे सॅलड खाण्यास द्यावेत. यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहील आणि उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात ऊर्जा टिकून राहील. चला तर जाणून घेऊया मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • मक्याचे दाणे
  • बटर
  • दही
  • मेयोनीज
  • लिंबाचा रस
  • चीज
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • चिली फ्लेक्स
  • काळीमिरी पावडर
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • कोथिंबीर
  • जलपिनोज
  • हिरवी मिरची
कृती:

  • मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढई गरम करून त्यात बटर घालून मक्याचे दाणे मंद आचेवर भाजा.
  • मक्याचे दाणे शिजल्यानंतर काढून घ्या. त्यानंतर त्यात दही, मेयोनीज, चीज, लाल तिखट, चिली फ्लेक्स, मीठ, काळीमिरी पावडर घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली मिरची, टोमॅटो, जलपिनोज, हिरव्या मिरच्या, कांदा, पातीचा कांदा आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या सॅलडमध्ये लिंबाचा रस घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड. सॅलेड तुम्ही कोणत्याही वेळी खाऊ शकता.
  • सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड बनवून खाऊ शकता.

Published On: May 12, 2026 | 08:00 AM

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
May 15, 2026 | 02:35 AM
May 15, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 11:25 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 10:33 PM

May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM
May 14, 2026 | 03:58 PM
May 13, 2026 | 02:05 PM