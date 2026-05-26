Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Suzlon Energy Fy26 Net Profit Jumps 53 Percent To 3163 Crore See More Details Marathi News

Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

Updated On: May 26, 2026 | 02:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

सुझलॉन एनर्जीने आर्थिक वर्ष 2026 साठी महसूल आणि नफ्यात मोठी वाढ नोंदवली आहे. याबाबत कंपनीने आज जाहीर केलेल्या आर्थिक निकालांमधून समोर आले आहे. वाढता वित्त खर्च आणि खेळत्या भांडवलाची तीव्रता हे चिंतेचे विषय असले तरी, ही वाढीव कमाई कंपनीच्या पवन टबडिन जनरेटर व्यवसायातील प्रभावी कामगिरी, वाढलेली कार्यान्वयन क्षमता आणि नफा दिसून आला

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Suzlon Energy FY26 Net Profit : भारतात ऊर्जा प्रकल्पांपैकी पवन ऊर्जा प्रकल्प हा महत्त्वपूर्ण मानला जातो. त्यातील महत्त्वपूर्ण कंपनी म्हणजे सुझलॉन एनर्जी. नुकतंच सुझलॉन एनर्जीने आर्थिक वर्ष 2026 साठी महसूल आणि नफ्यात मोठी वाढ नोंदवली आहे. याबाबत कंपनीने आज जाहीर केलेल्या आर्थिक निकालांमधून समोर आले आहे. वाढता वित्त खर्च आणि खेळत्या भांडवलाची तीव्रता हे चिंतेचे विषय असले तरी, ही वाढीव कमाई कंपनीच्या पवन टबडिन जनरेटर व्यवसायातील प्रभावी कामगिरी, वाढलेली कार्यान्वयन क्षमता आणि अपवादात्मक नफ्यामुळे झाली असल्याचं दिसून येत आहे.

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल

कंपनीचा आर्थिक वर्ष 2026 मधील कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल, आर्थिक वर्ष 2025 मधील 10,851 कोटी रुपयांवरून 54% नी वाढून 16,679 कोटी रुपये झाला, तर एकूण उत्पन्न मागील वर्षाच्या 10,993 कोटी रुपयांवरुन वाढून 16,842 कोटी रुपये झाले. एकत्रित निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष 2025 मधील 2,072 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 3,163 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. करपूर्व नफा मागील आर्थिक वर्षातील 1,447 कोटी रुपयांवरुन वाढून 2,422 कोटी रूपये झाला.

चौथ्या तिमाहीत 5,468 कोटी रुपयांचा महसूल

मार्च तिमाहीसाठी, सुझलॉनने 5,468 कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील 3,774 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 45% नी अधिक आहे. तथापि, जास्त महसूल असूनही, तिमाही निव्वळ नफा Q4FY25 मधील 1,181 कोटी रुपयांवरून किंचित घसरून 1,114 कोटी रुपयांवर आला, जे परिचालन आणि वित्त खर्चाचा दबाव दर्शवते. मागील तिमाहीच्या तुलनेत, Q3FY26 मधील 445 कोटी रुपयांवरून नफ्यात मोठी वाढ झाली.

कंपनीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ

अंमलबजावणीतील वाढ दर्शवत, कच्चा माल आणि घटकांचा वापर 7,139 कोटी रुपयांवरून 11,434 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याने, वर्षभरात कंपनीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2025 मधील 255 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वित्त खर्च जवळपास दुप्पट होऊन 462 कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर कर्मचारी लाभांवरील खर्चही 942 कोटी रुपयांवरुन 1,100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.

टर्बाइन व्यवसायातील प्रमुख वाढीचा चालक

सुझलॉनचा पवन टबडिन जनरेटर विभाग हा वाढीचा प्रमुख आणि महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. ज्याचा महसूल आर्थिक वर्ष 2025 मधील 8,481 कोटी रुपयांवरुन आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 14,040 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. या व्यवसायातून मिळणारा विभागाचा नफा 811 कोटी रुपयांवरून 1,854 कोटी रुपयांपर्यंत, म्हणजेच दुप्पटीहून अधिक वाढला. संचालन आणि देखभाल सेवा व्यवसायाने स्थिरता प्रदान करणे सुरु ठेवले, ज्यामुळे वर्षभरात 2,484 कोटी रुपयांचा महसूल आणि 759 कोटी रुपयांचा विभागीय नफा मिळाला.
आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीला अपवादात्मक नफ्याचाही आधार मिळाला. एकत्रित आधारावर, कंपनीने एका मोठ्या ग्राहकासोबतच्या कराराच्या प्रकरणाच्या निपटारामधून 70 कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, सुझलॉनने 1,178 कोटी रुपयांचा अपवादात्मक नफा नोंदवला, जो प्रामुख्याने अवमूल्यन तरतुदींची उलटफेर आणि काही आर्थिक दायित्वे व मालमत्तांच्या समाप्तीमुळे शक्य झाला.

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

Web Title: Suzlon energy fy26 net profit jumps 53 percent to 3163 crore see more details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या
1

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

Stock Market Live: शेअर बाजारात मोठी घसरण! Sensex 200 अंकांनी घसरला, Nifty 24000 च्या खाली
2

Stock Market Live: शेअर बाजारात मोठी घसरण! Sensex 200 अंकांनी घसरला, Nifty 24000 च्या खाली

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!
3

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम
4

पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

May 26, 2026 | 02:35 PM
निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

May 26, 2026 | 02:30 PM
नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

May 26, 2026 | 02:02 PM
पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

May 26, 2026 | 01:58 PM
Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 26, 2026 | 01:57 PM
Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

May 26, 2026 | 01:54 PM
Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

May 26, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM