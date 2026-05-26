Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

Suzlon Energy FY26 Net Profit : भारतात ऊर्जा प्रकल्पांपैकी पवन ऊर्जा प्रकल्प हा महत्त्वपूर्ण मानला जातो. त्यातील महत्त्वपूर्ण कंपनी म्हणजे सुझलॉन एनर्जी. नुकतंच सुझलॉन एनर्जीने आर्थिक वर्ष 2026 साठी महसूल आणि नफ्यात मोठी वाढ नोंदवली आहे. याबाबत कंपनीने आज जाहीर केलेल्या आर्थिक निकालांमधून समोर आले आहे. वाढता वित्त खर्च आणि खेळत्या भांडवलाची तीव्रता हे चिंतेचे विषय असले तरी, ही वाढीव कमाई कंपनीच्या पवन टबडिन जनरेटर व्यवसायातील प्रभावी कामगिरी, वाढलेली कार्यान्वयन क्षमता आणि अपवादात्मक नफ्यामुळे झाली असल्याचं दिसून येत आहे.
कंपनीचा आर्थिक वर्ष 2026 मधील कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल, आर्थिक वर्ष 2025 मधील 10,851 कोटी रुपयांवरून 54% नी वाढून 16,679 कोटी रुपये झाला, तर एकूण उत्पन्न मागील वर्षाच्या 10,993 कोटी रुपयांवरुन वाढून 16,842 कोटी रुपये झाले. एकत्रित निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष 2025 मधील 2,072 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 3,163 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. करपूर्व नफा मागील आर्थिक वर्षातील 1,447 कोटी रुपयांवरुन वाढून 2,422 कोटी रूपये झाला.
मार्च तिमाहीसाठी, सुझलॉनने 5,468 कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील 3,774 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 45% नी अधिक आहे. तथापि, जास्त महसूल असूनही, तिमाही निव्वळ नफा Q4FY25 मधील 1,181 कोटी रुपयांवरून किंचित घसरून 1,114 कोटी रुपयांवर आला, जे परिचालन आणि वित्त खर्चाचा दबाव दर्शवते. मागील तिमाहीच्या तुलनेत, Q3FY26 मधील 445 कोटी रुपयांवरून नफ्यात मोठी वाढ झाली.
अंमलबजावणीतील वाढ दर्शवत, कच्चा माल आणि घटकांचा वापर 7,139 कोटी रुपयांवरून 11,434 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याने, वर्षभरात कंपनीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2025 मधील 255 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वित्त खर्च जवळपास दुप्पट होऊन 462 कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर कर्मचारी लाभांवरील खर्चही 942 कोटी रुपयांवरुन 1,100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.
सुझलॉनचा पवन टबडिन जनरेटर विभाग हा वाढीचा प्रमुख आणि महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. ज्याचा महसूल आर्थिक वर्ष 2025 मधील 8,481 कोटी रुपयांवरुन आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 14,040 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. या व्यवसायातून मिळणारा विभागाचा नफा 811 कोटी रुपयांवरून 1,854 कोटी रुपयांपर्यंत, म्हणजेच दुप्पटीहून अधिक वाढला. संचालन आणि देखभाल सेवा व्यवसायाने स्थिरता प्रदान करणे सुरु ठेवले, ज्यामुळे वर्षभरात 2,484 कोटी रुपयांचा महसूल आणि 759 कोटी रुपयांचा विभागीय नफा मिळाला.
आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीला अपवादात्मक नफ्याचाही आधार मिळाला. एकत्रित आधारावर, कंपनीने एका मोठ्या ग्राहकासोबतच्या कराराच्या प्रकरणाच्या निपटारामधून 70 कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, सुझलॉनने 1,178 कोटी रुपयांचा अपवादात्मक नफा नोंदवला, जो प्रामुख्याने अवमूल्यन तरतुदींची उलटफेर आणि काही आर्थिक दायित्वे व मालमत्तांच्या समाप्तीमुळे शक्य झाला.
