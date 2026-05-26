पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

एका बाजूला मुलीच्या लग्नाचे आमंत्रण सविस्तर दिले आणि दुसऱ्या बाजूला सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी त्यांनी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भावनिक आणि कौटुंबिक भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. वाढत्या इंधन दरांवर टीका करताना त्या म्हणाल्या की, देश सध्या एका संघर्षात अडकला असून संकटातून जात आहे अशी जोरदार टीका त्यांनी केली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरून सरकारवर हल्लाबोल
गेल्या ११ दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ झाली आहे. यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, “आम्ही यावर सातत्याने चर्चा करत आहोत.” राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ आघाडीने संसदेत या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे. एका बाजूला आपल्या मुलीच्या लग्नाचे आमंत्रण देऊन दुसऱ्या बाजूला मात्र सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर हल्लाबोल केला असल्याचं दिसून आलं आहे.
महागाईमुळे शेतकऱ्यांवर संकट
यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सामान्य लोक पेट्रोल आणि डिझेलसाठी रांगेत उभे आहेत. शेतकऱ्यांची अवस्थाही तशीच झाली आहे. मंत्री युरिया मिळणार नाही असा दावा करत आहेत, मग या समस्या कशा सुटणार? महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाहीये आणि महागाई वाढत आहे. यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. कोणीही कशाचेही प्रदर्शन करू शकतो, पण पैसा किंवा धान्याचे प्रदर्शन करता येत नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, एक राष्ट्रीय संकट निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र सरकारवरही निशाणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि छगन भुजबळ यांची वक्तव्ये परस्परविरोधी असल्याचे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला. देशात पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत, तर छगन भुजबळ यांच्या मते हा साठा केवळ ३० दिवसांपुरता आहे. सरकारने नेमके काय नियोजन केले आहे, असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात सरकार सत्य का सांगत नाहीये, असा प्रश्न तिने विचारला.
सारंग लखानी कोण आहेत?
सुप्रिया सुळे यांची मुलगी, रेवती सुळे, हिचा साखरपुडा नागपूरच्या प्रसिद्ध विश्वराज ग्रुपचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर, अरुण लखानी यांचे पुत्र सारंग लखानी यांच्याशी झाला आहे. सारंग लखानी हे गेल्या आठ वर्षांपासून विश्वराज ग्रुपमध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी मॉडर्न हायड्रोजनमध्ये बिझनेस डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट म्हणून काम केले होते
