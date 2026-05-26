Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

Updated On: May 26, 2026 | 01:54 PM IST
सारांश

कल्याणच्या पारेकरवाडी परिसरात विवाहित गायत्री शिंदे हिचा घरात रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळला. धारदार शस्त्राने हत्या झाल्याचा संशय असून तिचे वडील विनोद वसईकर हे घटनेनंतर फरार आहेत. सीसीटीव्हीत ते घाईघाईने इमारतीतून बाहेर पडताना दिसले असून पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.

  • विवाहित गायत्री शिंदे हिची घरात धारदार शस्त्राने हत्या.
  • आरोपी म्हणून वडील विनोद वसईकर यांच्यावर संशय, ते फरार.
  • सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांकडून तपास सुरू.
कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या वडिलांनीच आपल्या पोटच्या विवाहित मुलीची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घडलेली घटना कल्याण पश्चिमेकडील पारेकरवाडी परिसरात घडली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडालेली आहे.

काय घडलं नेमकं?

हत्या झालेल्या मुलीचे नाव गायत्री शिंदे असे आहे. तर आरोपीचे नाव विनोद वसईकर असे आहे. ते सध्या फरार आहेत. पारेकरवाडी येथील रचना रॉयल इमारतीच्या फ्लॅट क्रमांक 102 मध्ये वसईकर कुटुंब वास्तव्यास आहे. विनोद वसईकर त्यांची पत्नी आणि मुलगा देखील खाजगी कंपनीमध्ये नोकरी करतात. मृत गायत्री हिचे नोवेंबर 2025 मध्ये लग्न झाले होते आणि ती काही दिवसांपूर्वीच आपल्या माहेरी आली होती. रविवारी रात्रीपर्यंत सर्व काही सुरळीत होते. संपूर्ण कुटुंब एकत्र सिनेमा पाहण्यासाठी गेला होता. संध्याकाळी गायत्री तिच्या आई-वडिलांसोबत काळा तलाव परिसरात फिरायलाही गेली होती.

सोमवारी दुपारी गायत्रीने तिच्या आईला फोन करून सांगितले होते की ती आणि वडील घरीच आहेत. मात्र रात्री जेव्हा आई कामावरून घरी परतली आणि तिने घराचा दरवाजा उघडला तेव्हा तिला गायत्रीचा रक्ताच्या थारोळ्यातील मृतदेह जमिनीवर पडलेला आढळला. या घटनेने आईच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आईने तातडीने आपल्या मुलाला आणि पोलिसांना याची माहिती दिली.

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. गायत्रीची हत्या धारदार शस्त्राने वार करून करण्यात आली आहे. अशी प्राथमिक माहिती समोर आली. पोलिसांनी इमारतीतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता त्यात आरोपी विनोद वसईकर सकाळी कामावर गेल्यानंतर काही वेळातच पुन्हा घरी परतला होता. दुपारी चार वाजेच्या सुमारास तो अत्यंत घाईघाईने इमारतून बाहेर पडताना दिसून आला. तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे.

मात्र त्याने आपल्या स्वतःच्याच मुलीची हत्या का केली? हे टोकाचे पाऊल त्याने का उचलले? याचा देखील तपास पोलीस करत आहेत. पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी तीन विशेष पथके रवाना केली आहेत. आरोपीला अटक केल्यानंतर त्यांनी ही हत्या का केली यामागचे कारण स्पष्ट होईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणीचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत तरुणीचे नाव गायत्री शिंदे आहे.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कल्याण पश्चिमेकडील पारेकरवाडी परिसरात घडली.

  • Que: पोलिस कोणाचा शोध घेत आहेत?

    Ans: पोलिस गायत्रीचे वडील विनोद वसईकर यांचा शोध घेत आहेत.

Published On: May 26, 2026 | 01:54 PM

