Oil Crisis : सौदी अरब ची अरामको पूणर्पणे ठप्प , नुकसानच नुकसान ?

Middle East War: युद्ध चिघळले! अमेरिकेसोबत सौदी सैन्याचा इराकमध्ये मोठा बॉम्बहल्ला; इराण-समर्थित मिलिशियांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त
दरम्यान, सोशल मीडियावर Saudi Aramco पूर्णपणे ठप्प झाली असे दावे केले जात असले तरी उपलब्ध अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहितीनुसार संपूर्ण अरामकोचे कामकाज बंद पडलेले नाही. काही विशिष्ट प्रकल्प आणि रिफायनरींवर हल्ल्यांचा परिणाम झाला असून कंपनीच्या इतर अनेक सुविधा अद्याप कार्यरत आहेत
या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाल समुद्र आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेलपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार दिसून येत आहे.
विश्लेषकांच्या मते, जर अशा प्रकारचे हल्ले सुरूच राहिले तर सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर आणि जागतिक तेलबाजारावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या उपलब्ध माहितीनुसार अरामको पूर्णपणे बंद पडली आहे, असा दावा अचूक नाही. परिस्थिती गंभीर असली तरी ती मर्यादित स्वरूपातील उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवरील नुकसानीपर्यंतच असल्याचे संकेत मिळत आहेत .
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याच्या व्यतिरिक्त बाब अल मंदेब मध्ये हुतीच्या बंडखोरांनी सौदीच्या मालवाहक जहाज एनसीसी गजाल यावर हल्ला करून त्याला मागे फिरायला भाग पाडले . तसेच इराण ने रियादच्या विदेश नीतीवर प्रश्न उभे केले आहेत .कि दोन पवित्र मस्जिदीचे संरक्षक असल्याचे सांगणारा देशाने ११ वर्ष केलेली येमेनवर नाकेबंदी काढली पाहिजे . तसेच तेहरान ने असे म्हंटले आहे कि सौदी ने आता त्याच्या संसाधनांचा वापर हा गाझा पट्टीतल्या नागरिकांसाठी केला पाहिजे .
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