बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Partur School Reality: परतूरच्या शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा; कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार?

Updated On: Jul 29, 2026 | 05:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Dr Zakir Husain Partur School Reality: सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि सोयी-सुविधांचे दावे खरोखरच कागदावरच राहिले आहेत. परतूर येथील डॉ. झाकीर हुसेन प्रायमरी स्कूलमध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अचानक मारलेल्या धाडीत काय धक्कादायक वास्तव समोर आले? जाणून घ्या सविस्तर...

जालना

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डॉ. झाकीर हुसेन प्रायमरी स्कूलमध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पाहणी
  • शाळेतील शैक्षणिक दर्जा अत्यंत खालावला
  • दोषी अढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार
Dr Zakir Husain Primary Partur School Reality: विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण देण्याचे सरकारी दावे कागदावरच राहत असल्याचे भीषण वास्तव परतूर येथील डॉ. झाकीर हुसेन प्रायमरी स्कूलमध्ये समोर आले आहे. शाळेतील गंभीर समस्या, सोयी-सुविधांचा अभाव आणि मुख्याध्यापकांच्या मनमानी कारभाराबाबत तक्रारीचा पाढा वाचल्यानंतर, गटशिक्षणाधिकारी अशोक घुगे यांनी या शाळेला अचानक भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली.

या धाडसी कारवाईत शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा पडला असून, शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्व बाबींचा रीतसर पंचनामा केला आहे. त्यामुळे निष्काळजी शाळा कर्मचारी व प्रशासनाविरोधात लवकरच कडक कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

MBBS Admissions 2026: नीट परीक्षा फक्त क्वालिफाय केलीय? कमी कट-ऑफ असणारे १५ टॉप मेडिकल कॉलेजेस अन् त्यांची फी जाणून घ्या

शाळेतील शैक्षणिक दर्जा अत्यंत खालावला

या पाहणीदरम्यान गंभीर बाबी उघडकीस आलेल्या आहेत. यामधे शैक्षणिक दर्जा रसातळाला गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली असता धक्कादायक वास्तव समोर आले. विद्यार्थ्यांना विचारलेल्या साध्या आणि सोप्या प्रश्नांचीही उत्तरे देता आली नाहीत. यावरून शाळेतील शैक्षणिक दर्जा अत्यंत खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

दोषी अढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार

शाळेतील दुरावस्था, जर्जर इमारत, खालावलेला शैक्षणिक दर्जा तसेच शालेय पोषण आहार आणि इतर कार्यालयीन अभिलेखे अद्ययावत मिळून आलेले नाहीत. या सर्व बाबींचा सविस्तर पंचनामा करण्यात आला आहे. सर्व तथ्यांचा समावेश असलेला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आईल, दोषी आढळणाऱ्यांवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे परतूरचे गटशिक्षक्षणाधिकारी अशोक घुगे यांनी स्पष्ट केले.

Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

Web Title: Partur school reality dr zakir husain primary school surprise bdeo ashok ghuge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव
1

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?
2

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

CBSE 10th Board Result: ‘बेस्ट ऑफ टू’ नियमामुळे १० वीच्या निकालात कसा झाला बदल? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..
3

CBSE 10th Board Result: ‘बेस्ट ऑफ टू’ नियमामुळे १० वीच्या निकालात कसा झाला बदल? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Success Story: एका माजी शिक्षिकेने मुलासोबत कसे उभारले १५ कोटींचे साम्राज्य? जाणून घ्या एका क्लिकवर..
4

Success Story: एका माजी शिक्षिकेने मुलासोबत कसे उभारले १५ कोटींचे साम्राज्य? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘स्किल इंडिया’मुळे घडेल ‘ब्रँड इंडिया’; Navbharat-Navarashtra Education Conclave मध्ये आशिष शेलार यांचा विश्वास

‘स्किल इंडिया’मुळे घडेल ‘ब्रँड इंडिया’; Navbharat-Navarashtra Education Conclave मध्ये आशिष शेलार यांचा विश्वास

Jul 29, 2026 | 06:32 PM
विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास

विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास

Jul 29, 2026 | 06:29 PM
मुलांच्या ताटात आता फक्त पौष्टिक आहार! राज्यातील सर्व शाळांसाठी तुकाराम मुंढे यांची नवी नियमावली, विनापरवाना खाद्यविक्रीवर थेट…

मुलांच्या ताटात आता फक्त पौष्टिक आहार! राज्यातील सर्व शाळांसाठी तुकाराम मुंढे यांची नवी नियमावली, विनापरवाना खाद्यविक्रीवर थेट…

Jul 29, 2026 | 06:18 PM
भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

Jul 29, 2026 | 06:16 PM
Ulhasnagar Crime News: गांजा विक्रीवर पोलिसांचा आणखी एक घाव; ४२५ ग्रॅम गांजासह आरोपी अटकेत

Ulhasnagar Crime News: गांजा विक्रीवर पोलिसांचा आणखी एक घाव; ४२५ ग्रॅम गांजासह आरोपी अटकेत

Jul 29, 2026 | 06:01 PM
Swiggy Zomato Boycott : स्विगी-झोमॅटो सर्व्हिस बंद होणार? ‘या’ तारखेचा दिला अल्टीमेटम; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Swiggy Zomato Boycott : स्विगी-झोमॅटो सर्व्हिस बंद होणार? ‘या’ तारखेचा दिला अल्टीमेटम; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jul 29, 2026 | 05:58 PM
क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

Jul 29, 2026 | 05:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा