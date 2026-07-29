Partur School Reality: परतूरच्या शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा; कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार?

या धाडसी कारवाईत शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा पडला असून, शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्व बाबींचा रीतसर पंचनामा केला आहे. त्यामुळे निष्काळजी शाळा कर्मचारी व प्रशासनाविरोधात लवकरच कडक कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
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या पाहणीदरम्यान गंभीर बाबी उघडकीस आलेल्या आहेत. यामधे शैक्षणिक दर्जा रसातळाला गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली असता धक्कादायक वास्तव समोर आले. विद्यार्थ्यांना विचारलेल्या साध्या आणि सोप्या प्रश्नांचीही उत्तरे देता आली नाहीत. यावरून शाळेतील शैक्षणिक दर्जा अत्यंत खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
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शाळेतील दुरावस्था, जर्जर इमारत, खालावलेला शैक्षणिक दर्जा तसेच शालेय पोषण आहार आणि इतर कार्यालयीन अभिलेखे अद्ययावत मिळून आलेले नाहीत. या सर्व बाबींचा सविस्तर पंचनामा करण्यात आला आहे. सर्व तथ्यांचा समावेश असलेला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आईल, दोषी आढळणाऱ्यांवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे परतूरचे गटशिक्षक्षणाधिकारी अशोक घुगे यांनी स्पष्ट केले.
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