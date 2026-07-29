बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय

Updated On: Jul 29, 2026 | 04:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

Johnson Baby Powder : टॅल्कम आधारित बेबी पावडरच्या वापरामुळे कर्करोग होत असल्याच्या हजारो खटल्यांचा सामना करणाऱ्या 'जॉनसन अँड जॉनसन' या बहुराष्ट्रीय कंपनीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत दाखल असलेले हे सर्व प्रलंबित खटले कोर्टाबाहेर मिटवण्यासाठी आणि वाद संपवण्यासाठी कंपनीने तब्बल ६.५ अब्ज डॉलर्स देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बेबी पावडरमुळे कॅन्सर?
  • खटले निकाली काढण्यासाठी जॉनसन बेबी देणार इतके कोटी
  • कंपनीने घेतला हा मोठा निर्णय
Johnson Baby Powder : बेबी पावडरमुळे कॅन्सरची शक्यता हा प्रश्नच मुळाच प्रत्येक आईला काळजीत टाकणारा आहे. हा प्रश्न उभा राहिला तो जॉनसन बेबी पावडरच्या (Johnson Baby Powder) केसमुळे आहे. जवळपास ७६,००० दाव्यांचा समावेश असलेला हा ऐतिहासिक समझोता, दशकभर चाललेल्या कायदेशीर वादाला पूर्णविराम देऊन संपणार का? जॉन्सन अँड जॉन्सनने म्हटले आहे की, त्यांच्या बेबी पावडर आणि इतर उत्पादनांमुळे अंडाशयाचा कर्करोग होतो, असा आरोप करणाऱ्या हजारो खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी ते अंदाजे ५.५ अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच ५२,६३९ कोटी रुपये देणार आहेत. या ऐतिहासिक समझोत्यामुळे गेल्या दशकापासून सुरू असलेल्या एका वादग्रस्त कायदेशीर लढाईचा शेवट होण्याची शक्यता आहे. नेमकं सगळं प्रकरण काय आहे? आणि या सगळ्यातून जॉनसन बेबी कंपनी सुटका करुन घेण्यासाठी का प्रयत्नात आहे?

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

कंपनीने काय स्पष्टीकरण दिलं?

कंपनीने सांगितले की, या समझोत्यामध्ये अंदाजे ७६,००० दाव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये न्यू जर्सीमधील फेडरल कोर्टात एकाच वेळी सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणांचा आणि विविध राज्य न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या संबंधित खटल्यांचा समावेश आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा समझोता तिच्याविरुद्ध असलेल्या टॅल्क-संबंधित जवळपास सर्व उर्वरित दाव्यांचे प्रतिनिधित्व करतो.

नेमके आरोप काय होते?

जॉन्सन अँड जॉन्सनवर त्यांच्या टॅल्क पावडरमध्ये एस्बेस्टॉस असल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे मेसोथेलिओमा आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगासारखे गंभीर आजार होत होते. जवळपास २० वर्षांनंतर, वकिलांनी तडजोड केली आहे. कंपनीचे उपाध्यक्ष एरिक हास यांनी सांगितले की, हे आरोप निराधार आहेत, परंतु कंपनी हा दीर्घकाळ चाललेला वाद मिटवण्यासाठी तडजोड करत आहे.

किती नुकसान भरपाई मिळेल?

जॉन्सन अँड जॉन्सन २०२७ मध्ये ३ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २८,६८० कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम २०२८ मध्ये दिली जाईल. पण, जर अधिक लोक या तडजोडीत सामील झाले, तर एकूण देय रक्कम ७ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ६६,९२० कोटी रुपये किंवा त्याहूनही अधिक होऊ शकते. या तडजोडीमध्ये गर्भाशयाच्या कर्करोगाशी संबंधित पात्र दाव्यांचा समावेश असेल, परंतु कंपनीच्या एकूण देय रकमेवर कोणतीही मर्यादा नसल्याचं समोर येत आहे.

बेबी पावडरचे उत्पादन बंद

जॉन्सन अँड जॉन्सनचा दावा आहे की त्यांची टॅल्क उत्पादने सुरक्षित आहेत आणि त्यात एस्बेस्टॉस नाही. कंपनीने २०२० मध्ये अमेरिकेत टॅल्कयुक्त बेबी पावडरची विक्री बंद केली, परंतु दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेद्वारे हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर २०२५ मध्ये हा कायदेशीर वाद पुन्हा सुरू झाला.

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक

Web Title: Johnson baby powder talcum powder cancer case settlement marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई
1

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह
2

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा
3

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक
4

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय

Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय

Jul 29, 2026 | 04:16 PM
World Tiger Day: वाघ वाढले अन् आता जंगल कमी पडतेय! व्याघ्रसंवर्धनाचे यश की सहअस्तित्वाची नवी परीक्षा?

World Tiger Day: वाघ वाढले अन् आता जंगल कमी पडतेय! व्याघ्रसंवर्धनाचे यश की सहअस्तित्वाची नवी परीक्षा?

Jul 29, 2026 | 04:11 PM
Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

Jul 29, 2026 | 04:07 PM
Ukraine-Iran : युक्रेनचा इराणी जहाजावर हल्ला; दोन युद्धे आता एकमेकांच्या उंबरठ्यावर?

Ukraine-Iran : युक्रेनचा इराणी जहाजावर हल्ला; दोन युद्धे आता एकमेकांच्या उंबरठ्यावर?

Jul 29, 2026 | 04:07 PM
Russia-Ukraine War: युक्रेनची रशियाविरोधात मोठी तयारी सुरू; झेलेन्स्की यांच्या अमेरिका भेटीचा ‘Patriot’ मिसाइल ठरला केंद्रबिंदू

Russia-Ukraine War: युक्रेनची रशियाविरोधात मोठी तयारी सुरू; झेलेन्स्की यांच्या अमेरिका भेटीचा ‘Patriot’ मिसाइल ठरला केंद्रबिंदू

Jul 29, 2026 | 04:05 PM
Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

Education News: ज्या जिल्ह्यांत ‘केंद्रीय विद्यालय’ नाही, तिथे नवीन शाळा सुरू होणार! शिक्षणमंत्र्यांचे केंद्र सरकारला प्रस्ताव

Jul 29, 2026 | 04:04 PM
रॅपर बादशाहच्या सासूने जावयाला दिले शिव्याश्राप? म्हणाली ‘देव तुमचं मरणंही करेल…’, सोशल मीडियावर केली खोचक पोस्ट

रॅपर बादशाहच्या सासूने जावयाला दिले शिव्याश्राप? म्हणाली ‘देव तुमचं मरणंही करेल…’, सोशल मीडियावर केली खोचक पोस्ट

Jul 29, 2026 | 04:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा