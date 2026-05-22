Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why Are Train Seats Always Blue Do You Know The Fact Behind This Color Travel News In Marathi

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

Train Blue Color Seats : रेल्वेने प्रवास करत असाल तर ट्रेनच्या निळ्या सीट्सकडे तुमचे नेहमीच लक्ष गेले असेल. हा रंग कधीच हिरवा, काळा किंवा गुलाबी नसतो... रेल्वेच्या आसनासाठी फक्त निळ्या रंगाचीच का निवड केली जाते ते जाणून घ्या.

Updated On: May 22, 2026 | 08:19 AM
रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागच हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय रेल्वेतील सीट्सचा निळा रंग हा केवळ डिझाइनसाठी नसून त्यामागे अनेक व्यावहारिक कारणे आहेत.
  • हा रंग प्रवाशांच्या डोळ्यांना आराम देण्यासोबतच प्रवासादरम्यान शांततेची भावना निर्माण करण्यास मदत करतो.
  • धूळ कमी दिसणे आणि रंग अधिक काळ टिकून राहणे हेही या निवडीमागील महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
भारतात रेल्वेचे मोठे जाळे पसरलेले आहे. नोकरदार वर्गासाठी तर रेल्वेचा प्रवास त्यांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य आहे. तुम्हीही रेल्वेने अनेकदा प्रवास केला असेल पण तुम्ही कधी याकडे लक्ष दिले आहे का? रेल्वेच्या सीट्स या नेहमीच निळ्या रंगात असतात. एसी ट्रेन असूदेत किंवा जनरस किंवा एक्सप्रेस… ट्रेन कोणतीही असली तरी त्यातील सीटांचा रंग हा नेहमीच निळा पाहायला मिळतो. आता या रंगामागचं खरं तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की, या निळ्या रंगामागे फक्त फॅशन नाही तर अनेक कारणे दडली आहेत. चला या रंगामागचं कारण जाणून घेऊया.

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारतीय रेल्वेमध्ये सीट्ससाठी वापरला जाणारा निळा रंग हा खूप विचारपूर्वक निवडण्यात आला आहे. हा रंग प्रवाशांचा डोळ्यांना आराम देतो आणि मानसिक शांततेचा अनुभव देतो. सर्वात मोठे कारण म्हणजे या रंगावर धूळ-माती लवकर दिसून येत नाही. भारतीय रेल्वे जी प्रत्येक ऋतूत प्रवाशांसाठी सज्ज असते तिच्या सीट्सचा रंग अनेक प्रकाराने महत्त्वपूर्ण ठरतो.

डोळ्यांना देतो आराम

नीळा रंग हा एक शांत, लाईट कलर आहे. साइकोलॉजिस्ट्सच्या अनुसार, हा रंग तणाव दूर करण्यास आणि मेंदूला शांत करण्यास मदत करतो. अनेकदा प्रवासी लांब पल्ल्याचा प्रवास करतात अशावेळी सीट्सचा भडक रंग त्यांच्या मनाला अस्वस्थ करु शकतो. यामुळे डोळ्यांनाही त्रास होऊ लागतो. हेच कारण आहे की रेल्वेच्या सीट्ससाठी निळ्या रंग एक उत्तम पर्याय ठरतो.

धूळ लगेच दिसून येत नाही

तुम्ही अनेकदा ही गोष्ट अनुभवली असेल की सीट्सवर धूळ असली तरी दिसताना मात्र ही धूळ दिसून येत नाही. फक्त सीट्सवर बसल्यावर काहीदा ती तुम्हाला जाणवून येऊ शकते. जर सीट्सचा रंग सफेद, क्रिम किंवा हिरवा, गुलाबी असा असता तर ही धूळ त्या रंगावर लगेच दिसून आली असती. निळा रंग धूळीला बऱ्याच प्रमाणात लपवून ठेवते ज्यामुळे सीट्स जास्त काळापर्यंत स्वच्छ दिसतात.

बदलत्या वातावरणाचा प्रभाव कमी असतो

भारतात काही जागी प्रचंड उष्णता असते तर काही ठिकाणी जास्त प्रमाणत थंडी असते. तथापि, निळा रंग जास्त काळापर्यंत आपली चमक बनवून ठेवतो. हेच कारण आहे की निळा रंग रेल्वेसाठी जास्त टिकाऊ आणि देखभालीसाठीचा एक सोपा आणि उत्तम पर्याय ठरतो.

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट

मानसिकरित्या आपल्याला शांत करते

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, निळा रंग प्रवाशांना मानसिकरित्या शांत करतो. गर्दीच्या वातावरणात आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासत मनाला शांततेची गरज असते. यादरम्यान निळा रंग तणाव वाढवत नाही तर ते कमी करण्यास मदत करतो. हेच कारण आहे की अनेक विमानांमध्येही निळ्या रंगाचाच वापर केला जातो. आता पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही रेल्वेने प्रवास कराल तेव्हा निळ्या सीट्समागचे कारण आणि यामागचा खोल विचार नेहमी स्मरणात ठेवा.

Web Title: Why are train seats always blue do you know the fact behind this color travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 08:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा
1

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या
2

महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या

मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर
3

मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

हॉटेलमधल्या या गोष्टींना चुकूनही फ्री समजू नका, पहिल्यांदा स्टे करत असाल तर जाणून घ्या हे नियम
4

हॉटेलमधल्या या गोष्टींना चुकूनही फ्री समजू नका, पहिल्यांदा स्टे करत असाल तर जाणून घ्या हे नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

May 22, 2026 | 08:18 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 22, 2026 | 08:10 AM
लग्नसमारंभात नाचण्यावरून झाला वाद; किरकोळ वादानंतर तरुणाची थेट धारदार शस्त्रांनी हत्याच

लग्नसमारंभात नाचण्यावरून झाला वाद; किरकोळ वादानंतर तरुणाची थेट धारदार शस्त्रांनी हत्याच

May 22, 2026 | 08:05 AM
Fish Recipe: मासेप्रेमींसाठी खमंग मेजवानी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी फ्राय, पाहतच क्षणी तोंडाला पाणी

Fish Recipe: मासेप्रेमींसाठी खमंग मेजवानी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी फ्राय, पाहतच क्षणी तोंडाला पाणी

May 22, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

May 22, 2026 | 07:48 AM
Biodiversity Day : निसर्गाची साखळी तुटली तर माणूस कसा वाचणार? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे महत्त्व आणि इतिहास

Biodiversity Day : निसर्गाची साखळी तुटली तर माणूस कसा वाचणार? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे महत्त्व आणि इतिहास

May 22, 2026 | 07:30 AM
देशातील अनेक भागांत तापमानात वाढ; राजधानी दिल्लीत उष्णतेने 15 वर्षांचा रेकॉर्डच मोडला, पुढील 7 दिवस…

देशातील अनेक भागांत तापमानात वाढ; राजधानी दिल्लीत उष्णतेने 15 वर्षांचा रेकॉर्डच मोडला, पुढील 7 दिवस…

May 22, 2026 | 07:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM