Fish Recipe: मासेप्रेमींसाठी खमंग मेजवानी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी फ्राय, पाहतच क्षणी तोंडाला पाणी

जेवणाच्या ताटात कायमच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही कुरकुरीत कोळंबी फ्राय बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: May 22, 2026 | 08:00 AM
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात असंख्य मासेप्रेमी आहेत. मासे पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा मासा म्हणजे कोळंबी. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत कोळंबी सगळेच आवडीने खातात. कारण यामध्ये एकही काटा नसतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. कोळंबीपासून कोळंबी भात, कोळंबीचा रस्सा, कोळंबीचे कालवण, कोलंबीचं सुक्क इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी कोलंबी फ्राय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली कोळंबी तुम्ही स्टार्ट म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. फ्राय केलेली कोळंबी आणि पुदिन्याची चटणी हे कॉम्बिनेशन खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. नेहमीच शाहाकारी पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तयार होणारे कोळंबी फ्राय नक्कीच बनवू शकता. कोलंबी हा मासा केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहे. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा तरी माशांचे आहारात सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कोलंबी
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • लिंबाचा रस
  • मैदा
  • काळीमिरी पावडर
  • गरम मसाला
  • तेल
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
कृती:

  • कुरकुरीत कोळंबी फ्राय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोळंबी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घालून कोळंबी मिक्स करा.
  • काहीवेळ कोळंबी झाकून ठेवल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि इतर मसाले घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • अर्धा तास मॅरिनेशन करून ठेवलेली कोळंबी तशीच ठेवून द्यावी. यामुळं माशांना व्यवस्थित मसाला लागतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.
  • ताटात मैदा, मीठ, काळीमिरी पावडर, लाल तिखट आणि हळद घालून व्यवस्थित पीठ मिक्स करून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. मसाला लावलेली कोळंबी पिठात घोळवून कढईमधील गरम तेलात फ्राय करण्यासाठी सोडा.
  • मंद आचेवर कोलंबी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून झाल्यानंतर काढून घ्या. सर्व्ह करताना त्यावर चाट मसाला टाकून खाण्यास द्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कुरकुरीत कोळंबी फ्राय.

