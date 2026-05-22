Biodiversity Day : निसर्गाची साखळी तुटली तर माणूस कसा वाचणार? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे महत्त्व आणि इतिहास

International Biodiversity Day 2026 : आपली पृथ्वी ही रंगीबेरंगी आणि वैविध्यपूर्ण सजीवांनी नटलेली आहे. या पृथ्वीवर केवळ माणूसच नाही, तर लाखो प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, कीटक आणि डोळ्यांना न दिसणारे सूक्ष्मजीव एकत्र राहतात. या सर्वांच्या एकत्र असण्याला आणि त्यांच्यातील परस्पर संबंधांना वैज्ञानिक भाषेत ‘जैवविविधता’ (Biodiversity) म्हटले जाते. मात्र, आजच्या आधुनिक युगात मानवाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी जंगले तोडली, नद्या प्रदूषित केल्या आणि सिमेंटची जंगले उभी केली. याचा थेट फटका निसर्गाच्या साखळीला बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पृथ्वीच्या या जैविक विविधतेचे संरक्षण करण्याच्या महत्त्वाविषयी जगभरात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी २२ मे रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन’ साजरा केला जातो.
या विशेष दिवसाची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) केली आहे. सुरुवातीला हा दिवस २९ डिसेंबर रोजी साजरा केला जात असे, परंतु नंतर वर्ष २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने निर्णय घेऊन २२ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन म्हणून घोषित केला. निसर्गातील प्रत्येक लहान-मोठ्या घटकाचे मानवी जीवनातील महत्त्व अधोरेखित करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू होता. तेव्हापासून दरवर्षी २२ मे रोजी जगभरातील देश एकत्र येऊन पर्यावरण रक्षणाची प्रतिज्ञा घेतात आणि विविध योजनांवर काम करतात.
जैवविविधता म्हणजे केवळ जंगलातील प्राणी किंवा झाडे नव्हेत, तर ते आपल्या रोजच्या जगण्याचा आधार आहेत. आपली अन्न सुरक्षा (Food Security), स्वच्छ हवा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, विविध आजारांवरील औषधी संसाधने आणि आपली शाश्वत जीवनशैली ही पूर्णपणे जैवविविधतेवर अवलंबून आहे. जर निसर्गातील एक जरी साखळी तुटली, तर त्याचा संपूर्ण परिणाम मानवाच्या अन्नावर आणि आरोग्यावर होतो. उदाहरणार्थ, जर मधमाश्या नष्ट झाल्या, तर पिकांचे परागीभवन (Pollination) थांबेल, ज्यामुळे जगातील अन्नधान्याचे उत्पादन धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच, निसर्गाचे हे संतुलन राखणे आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन हा केवळ भाषणे देण्याचा किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करण्याचा दिवस नाही. हा दिवस आपल्याला प्रत्यक्ष कृती करण्याची आणि निसर्ग संवर्धन योजनांचा एक सक्रिय भाग बनण्याची प्रेरणा देतो. पृथ्वीवरील वाढते तापमान (Global Warming) आणि हवामान बदल (Climate Change) यांसारख्या गंभीर संकटांना तोंड देण्यासाठी जैविक विविधतेचे रक्षण करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. जेव्हा आपण पर्यावरणाचे रक्षण करतो, तेव्हा आपण नकळतपणे आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करत असतो.
२२ मे रोजी जगभरात शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी संस्थांमध्ये विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. जनजागृती मोहिमांद्वारे लोकांना प्लास्टिकचा वापर टाळणे, पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे याबद्दल माहिती दिली जाते. या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहिमा राबवल्या जातात. आपण प्रत्येकाने केवळ या एका दिवसापुरते मर्यादित न राहता, वर्षभर पर्यावरणाप्रती जबाबदारीने वागले पाहिजे. आपल्या घरात छोटी झाडे लावणे, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे यांसारख्या लहान गोष्टींमधूनही आपण जैवविविधतेच्या रक्षणात मोठे योगदान देऊ शकतो.