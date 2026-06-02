  • Rajeev Shukla Statement Sparks Speculations About Bhuvneshwar Kumar Comeback In Team India

Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:02 PM IST
सारांश

स्विंगचा जादूगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारला जर आणखी एक संधी मिळाली, तर तो आजही आपल्या स्विंग होणाऱ्या चेंडूंनी मोठ्या फलंदाजांना अडचणीत आणू शकतो. करणार का टीम इंडियात कमबॅक?

भुवनेश्वर कुमार करणार का भारतीय संघात पुनरागमन? (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

భుவనేశ్వర్ కుమార్ కరణార్ కా భారతీయ సంఘాత్ పునరాగమన్?

विस्तार
  • खरंच भुवनेश्वर कुमार करणार का भारतीय संघात पुनरागमन?
  • राजीव शुक्लाचे मोठे विधान 
  • भुवनेश्वरने बंगळुरूसाठी केला होता मोठा खेळ 
आयपीएल २०२६ मध्ये भुवनेश्वर कुमारने ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली आहे, त्यामुळे तो भारतीय संघात पुनरागमन करण्यासाठी एक प्रबळ दावेदार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. चाहते त्याला पुन्हा एकदा भारतीय संघाकडून खेळताना पाहू शकतात. आयपीएल २०२६ मध्ये २८ बळी घेणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारबद्दल राजीव शुक्ला यांनीही एक विधान केले आहे, ज्यामुळे चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना पाहून स्टेडियममधून बाहेर पडत असताना, पत्रकारांनी त्यांना भुवनेश्वर कुमारच्या पुनरागमनाबद्दल विचारले आणि त्यांचे उत्तर व्हायरल झाले आहे. पत्रकारांनी विचारले, “या अंतिम सामन्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?” शुक्ला यांनी प्रथम दोन्ही संघांचे कौतुक केले, पण विशेषतः भुवनेश्वर कुमारचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीत पुनरुज्जीवन झाले आहे. भुवीने ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली ती जबरदस्त आहे. तो एक अनुभवी खेळाडू आहे, पण त्याच्या उदयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

Rajat Patidar: एक संधी अन् घडला इतिहास! रिप्लेसमेंट खेळाडू बनला IPL चा चॅम्पियन कर्णधार; रजत पाटीदारने बदललं RCB चं नशीब

काय म्हणाले राजीव शुक्ला?

या हंगामातील नवा शोध कोण आहे आणि कोणत्या खेळाडूने त्यांना सर्वाधिक प्रभावित केले आहे, असे विचारले असता राजीव शुक्ला म्हणाले, “वैभव सूर्यवंशीबद्दल काहीही बोलण्याची गरज नाही, कारण त्याने जे यश मिळवले आहे त्यामुळे संपूर्ण देश आनंदी आहे. सर्वत्र त्याचे कौतुक होत आहे. तो सर्वांना आवडत आहे. ही एक चुरशीची स्पर्धा होती. अंतिम सामना शानदार होता. जे चांगले खेळतात तेच अंतिम फेरीत पोहोचतात. दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी पात्र होते. दोन्ही संघ उत्कृष्ट होते आणि आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा हे विजेतेपद पटकावले ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि गुजरात टायटन्सचेही खूप खूप अभिनंदन.”

Virat Kohli: ‘गेल्या वर्षी स्वतःला एक प्रश्न विचारला होता…’; RCB च्या ऐतिहासिक विजयानंतर विराट कोहली भावूक, शेअर केली पोस्ट

IPL मध्ये भुवनेश्वर कुमारची कामगिरी 

आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या (आरसीबी) विजेतेपदामध्ये भुवनेश्वर कुमारने उत्कृष्ट भूमिका बजावली. त्याने आपल्या उत्कृष्ट स्विंग आणि किफायतशीर गोलंदाजीने संपूर्ण स्पर्धेत २८ बळी घेतले. या मोसमात सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. २०२६ मधील प्रमुख आकडेवारी आणि कामगिरी कशी आहे जाणून घ्या.

  • एकूण बळी: २८ बळी (१६ सामन्यांमध्ये) पर्पल कॅपची शर्यत: तो पर्पल कॅप जिंकण्याच्या अगदी जवळ होता, पण कागिसो रबाडा (२९ बळी) पेक्षा फक्त एका बळीने मागे राहिला 
  • भारतीय विक्रमाची बरोबरी: त्याने एका आयपीएल हंगामात भारतीय गोलंदाजाने घेतलेल्या सर्वाधिक बळींच्या मोहम्मद शमीच्या (२८ बळी) विक्रमाची बरोबरी केली
  • ऐतिहासिक विक्रम: तो स्पर्धेच्या इतिहासात २०० आयपीएल सामने खेळणारा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला 
  • योगदान: पॉवरप्लेमधील त्याच्या अचूक लाइन-लेंथ आणि किफायतशीर गोलंदाजीमुळे आरसीबीला सलग दुसऱ्या वर्षी चॅम्पियन बनण्यास मदत झाली. भुवनेश्वर कुमारने आपल्या तंदुरुस्तीने आणि खेळाप्रती असलेल्या शिस्तीने सर्वांना प्रभावित केले.

Published On: Jun 02, 2026 | 12:02 PM

