Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना पाहून स्टेडियममधून बाहेर पडत असताना, पत्रकारांनी त्यांना भुवनेश्वर कुमारच्या पुनरागमनाबद्दल विचारले आणि त्यांचे उत्तर व्हायरल झाले आहे. पत्रकारांनी विचारले, “या अंतिम सामन्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?” शुक्ला यांनी प्रथम दोन्ही संघांचे कौतुक केले, पण विशेषतः भुवनेश्वर कुमारचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीत पुनरुज्जीवन झाले आहे. भुवीने ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली ती जबरदस्त आहे. तो एक अनुभवी खेळाडू आहे, पण त्याच्या उदयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
काय म्हणाले राजीव शुक्ला?
या हंगामातील नवा शोध कोण आहे आणि कोणत्या खेळाडूने त्यांना सर्वाधिक प्रभावित केले आहे, असे विचारले असता राजीव शुक्ला म्हणाले, “वैभव सूर्यवंशीबद्दल काहीही बोलण्याची गरज नाही, कारण त्याने जे यश मिळवले आहे त्यामुळे संपूर्ण देश आनंदी आहे. सर्वत्र त्याचे कौतुक होत आहे. तो सर्वांना आवडत आहे. ही एक चुरशीची स्पर्धा होती. अंतिम सामना शानदार होता. जे चांगले खेळतात तेच अंतिम फेरीत पोहोचतात. दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी पात्र होते. दोन्ही संघ उत्कृष्ट होते आणि आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा हे विजेतेपद पटकावले ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि गुजरात टायटन्सचेही खूप खूप अभिनंदन.”
IPL मध्ये भुवनेश्वर कुमारची कामगिरी
आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या (आरसीबी) विजेतेपदामध्ये भुवनेश्वर कुमारने उत्कृष्ट भूमिका बजावली. त्याने आपल्या उत्कृष्ट स्विंग आणि किफायतशीर गोलंदाजीने संपूर्ण स्पर्धेत २८ बळी घेतले. या मोसमात सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. २०२६ मधील प्रमुख आकडेवारी आणि कामगिरी कशी आहे जाणून घ्या.