कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:03 PM IST
सारांश

‘स्वयंभू’ चित्रपटाच्या BTS व्हिडीओ आणि ‘रा रा धीवरा’ गाण्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. निखिल सिद्धार्थचा हा आगामी चित्रपट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

विस्तार

‘स्वयंभू’ या चित्रपटाच्या प्रत्येक झलकला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेला झलक व्हिडीओ असो किंवा पहिले गीत ‘रा रा धीवरा’, या सर्व प्रचार साहित्यामुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. चित्रपटाचे भव्य आणि विस्तीर्ण विश्व प्रेक्षकांसमोर प्रभावीपणे उलगडत असून, त्याची झलकच लक्ष वेधून घेत आहे.

‘कार्तिकेय २’च्या प्रचंड यशानंतर अभिनेता निखिल सिद्धार्थचा ‘स्वयंभू’ हा आगामी चित्रपट त्याच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या प्रोजेक्ट्सपैकी एक ठरला आहे. या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा असून, सोशल मीडियावरही त्याची चर्चा सातत्याने सुरू आहे.

भव्य मांडणी, नेत्रदीपक दृश्यरचना आणि प्रभावी कथानकामुळे चित्रपटाच्या झलक व्हिडीओला सर्वत्र भरभरून दाद मिळाली. या वाढत्या उत्सुकतेदरम्यान निर्मात्यांनी निखिल सिद्धार्थच्या ४५ दिवसांच्या कठोर प्रशिक्षण प्रवासाची पडद्यामागील खास झलक प्रसिद्ध केली आहे. या व्हिडीओमध्ये तो एका पराक्रमी योद्ध्याच्या भूमिकेसाठी स्वतःला घडवताना दिसत आहे. निखिलच्या वाढदिवसानिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या या व्हिडीओमध्ये तो आंतरराष्ट्रीय साहसी दृश्य तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेताना आणि अत्यंत आव्हानात्मक युद्धदृश्यांसाठी तयारी करताना दिसतो.

हा पडद्यामागील व्हिडीओ प्रसिद्ध करताना निर्मात्यांनी लिहिले,
“एका योद्ध्याच्या रूपातील या परिवर्तनामागील ४५ दिवसांचे कठोर आणि धाडसी प्रशिक्षण. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, निखिल!
‘स्वयंभू’मधील त्याची ‘कृष्णन रामन’ ही भूमिका शौर्य, चिकाटी आणि अदम्य आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरणार आहे.
चित्रपटाच्या प्रदर्शित होण्याच्या तारखेची घोषणा लवकरच केली जाईल.”

भारताच्या वैभवशाली सुवर्णकाळावर आधारित असलेल्या या चित्रपटाचा झलक व्हिडीओ आपल्या समृद्ध वारशाची, शौर्याची आणि सांस्कृतिक परंपरेची प्रभावी कथा सांगतो. या कथानकाच्या केंद्रस्थानी ‘सेंगोल’ हे सामर्थ्यशाली प्रतीक आहे, जे सन्मान, परंपरा आणि इतिहासाच्या गौरवशाली प्रवासाची साक्ष देते. चित्रपटात निखिल सिद्धार्थ एका प्रभावी आणि पराक्रमी रूपात दिसणार असून, संपूर्ण झलक व्हिडीओ भव्य दृश्ये, तीव्र नाट्य आणि रोमांचक युद्धप्रसंगांनी भरलेला आहे.

दिग्दर्शक भरत कृष्णमाचारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारत असलेल्या ‘स्वयंभू’ या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटासाठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज तंत्रज्ञ आणि सर्जनशील व्यक्ती एकत्र आले आहेत. रवि बसूर यांच्या प्रभावी संगीतामुळे चित्रपटाला भव्यता लाभली असून, के. के. सेंथिल कुमार यांनी उत्कृष्ट छायाचित्रणाची जबाबदारी सांभाळली आहे. तर थम्मिराजू यांच्या संकलनामुळे चित्रपटाला अधिक धार येणार आहे.

या प्रकल्पात अनेक नामवंत कलाकार आणि तंत्रज्ञांचा सहभाग असून, तब्बल १७० दिवसांच्या विस्तृत चित्रीकरणामुळे ‘स्वयंभू’ हा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे.

‘स्वयंभू’ची निर्मिती पिक्सेल स्टुडिओजचे भुवन आणि श्रीकर यांनी केली आहे. भारताच्या समृद्ध इतिहासाला आणि अमर परंपरेला भव्य अभिवादन करणारा हा चित्रपट २०२६ च्या उन्हाळ्यात जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

