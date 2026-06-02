Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात… तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:17 AM IST
सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आजही दबाव कायम राहण्याची शक्यता असून प्रमुख निर्देशांक घसरणीसह उघडू शकतात. अशा परिस्थितीत तज्ज्ञांनी काही निवडक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला गुंतवणूकदारांना दिला आहे.

विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या संकेतांनुसार सेन्सेक्स आणि निफ्टी आज गॅप-डाउन सुरुवात करू शकतात.
  • तज्ज्ञांनी सारेगामा इंडिया, टेक महिंद्रा, एनएमडीसी आणि कोफोर्जसह अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • आजच्या व्यवहारात ओला इलेक्ट्रिक, विप्रो, अ‍ॅक्सिस बँक आणि एनएचपीसी या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहू शकते.
India Share Market Update: २ जून रोजी आज भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास २०० पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, २३,२६२ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५०८.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.६८ टक्क्यांनी घसरून ७४,२६७.३४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १६५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.७० टक्क्यांनी घसरून २३,३८२.६० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५९६.१० अंकांनी, म्हणजेच १.१०% ने घसरून ५३,६४३.१० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाटी चार शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये सारेगामा इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आणि हॅपी फोर्जिंग्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या शेअर्समध्ये एनएमडीसी, आयजीएल आणि कोफोर्ज यांचा समावेश आहे.

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विप्रो, एनएचपीसी, अनंत राज, अ‍ॅक्सिस बँक, आयशर मोटर्स, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, पीएनसी इन्फ्राटेक, फिनो पेमेंट्स बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना रेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी (इंडिया), रेडिंग्टन आणि एलटीएम या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.

मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे विष्णूकांत उपाध्याय आणि चॉईस ब्रोकिंगचे आकाश शाह यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खालील पाच स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एजिस लॉजिस्टिक्स, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स, एनबीसीसी (इंडिया), शैली इंजिनिअरिंग प्लास्टिक्स, जेबीएम ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Jun 02, 2026 | 08:17 AM

