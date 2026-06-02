Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात... तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा
सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५०८.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.६८ टक्क्यांनी घसरून ७४,२६७.३४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १६५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.७० टक्क्यांनी घसरून २३,३८२.६० वर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५९६.१० अंकांनी, म्हणजेच १.१०% ने घसरून ५३,६४३.१० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाटी चार शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये सारेगामा इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आणि हॅपी फोर्जिंग्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या शेअर्समध्ये एनएमडीसी, आयजीएल आणि कोफोर्ज यांचा समावेश आहे.
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विप्रो, एनएचपीसी, अनंत राज, अॅक्सिस बँक, आयशर मोटर्स, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, पीएनसी इन्फ्राटेक, फिनो पेमेंट्स बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना रेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी (इंडिया), रेडिंग्टन आणि एलटीएम या पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे.
मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे विष्णूकांत उपाध्याय आणि चॉईस ब्रोकिंगचे आकाश शाह यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खालील पाच स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एजिस लॉजिस्टिक्स, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स, एनबीसीसी (इंडिया), शैली इंजिनिअरिंग प्लास्टिक्स, जेबीएम ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे.