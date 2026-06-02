Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Georgia Helicopter Crash Newlywed Groom Killed Wife Injured

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

Georgia Crash : अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यात अत्यंत दु:खद घटना घडली आहे. एका नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये नवरदेवाचा मृत्यू झाला असून पत्नी गंभीर जखमी आहे.

Georgia Helicopter Crash

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या वैमानिकाचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू
  • लग्नाच्या दिवशी दुर्दैवी घटना
  • पत्नी गंभीर जखमी
Georgia Crash: वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यात एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. भारतीय वंशाच्या वैमानिकाचा लग्नाच्या काही तासांतच हेलिकॉप्टर क्रॅश (Helicopter Crash) मध्ये मृत्यू झाला आहे. या अपघातात वैमानिकाची पत्नी देखील गंभीर जखमी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ती सुमारे सहा तास हेलिकॉप्टरच्या ढिगाऱ्याखाली अडकून होती. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद

२९ मे रोजी डॉसनविले येथील द रिव्हिएर येथे भारतीय वंशाचे वैमानिक डेव्ह फिझी आणि जेस्नी यांचा विवाह सोहळा पार पडला. या लग्नासाठी जवळपास ४०० पाहुणे उपस्थि होते. लग्नानंतर नवविवाहित जोडपे हेलिकॉप्टरने अटलांटाकडे रवाना झाले होते. परंतु उड्डाण केल्याच्या काही तासांतच हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात झाला.

कोण होते डेव्ह फिझी?

डेव्ह फिझी भारतीय वंशाचे अमेरिकन असून ते मूळचे केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. लहानपनापासून डेव्ह यांना पायलट बनण्याची इच्छा होती. रिपोर्टनुसार, अपघातापूर्वी कठोर परिश्रम आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी आपले स्वप्न पूर्ण केले. सध्या ते डेल्टा एअर लाइन्समधघ्ये फर्स्ट ऑफिसर म्हणून कार्यरत होते.

कुटुंबीयांनी सांगितल्यानुसार, डेव्ह अत्यंत शिस्तप्रिय, जबाबदार आणि आपल्या कामाशी एकनिष्ठ होते. या अपघाताने डेव्ह यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. लग्नाच्या अवघ्या काही तासांतच आनंदाचे भीषण दु:खात रुपांतर झाले.

खराब हवामानामुळे झाला अपघात?

डेव्ह यांच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नाच्या दिवशी विवाहस्थळी दाट धुके आणि पावसाचे वातावरण होते. यामुळे दृश्यमानता कमी झाली होती. यावर डेव्ह यांनी हेलिकॉप्टर पायलटकडे चिंताही व्यक्त केली होती. पण वैमानिकाने अधिक उंचीवरुन उड्डाण केल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही असे म्हटले. मात्र, उड्डाण केल्याच्या काही वेळातच हॉसनव्हिलजवळ हेलिकॉप्टर क्रॅश झाले.

६ तास मलब्याखाली अडकली नवरी

अपघातानंतर हेलिकॉप्टर दाट झाडी आणि दुर्गम भागात कोसळले होते. यामुळे हेलिकॉप्टरचे अवशेषही शोधण्यात वेळ गेला ज्यामुळे बचाव कार्यात विलंब झाला. डेव्ह यांच्या पत्नी जेन्सी तब्बल सहा तास हेलिकॉप्टरच्या मलब्याखाली अडकून होत्या.

अपघाताचे कारण अस्पष्ट

अमेरिकेच्या नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) या घटनेचा तपास करत आहे. परंतु अपघाताचे नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही. येत्या ३० दिवसांत सर्व तपशील देण्यात येतील असे NTSB ने म्हटले.

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

Web Title: Georgia helicopter crash newlywed groom killed wife injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 11:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद
1

Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी
2

Iran Ship Attack : इराकजवळ मालवाहू जहाजावर दुहेरी स्फोट; इराणच्या IRGC ने स्वीकारली जबाबदारी

Highest Paid SC Judges: जगातील कोणत्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वाधिक पगार मिळतो? जाणून घ्या एका क्लिकवर…
3

Highest Paid SC Judges: जगातील कोणत्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वाधिक पगार मिळतो? जाणून घ्या एका क्लिकवर…

US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का
4

US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

Jun 02, 2026 | 12:03 PM
Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Team India: भुवनेश्वर कुमार करणार 36 व्या वर्षी भारतीय संघात पुनरागमन? राजीव शुक्लाचे मोठे विधान, दिले संकेत

Jun 02, 2026 | 12:02 PM
Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Georgia Crash : काळाने केला घात! अमेरिकेत नवविवाहित जोडप्याच्या हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; नवरदेवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Jun 02, 2026 | 11:59 AM
Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Jun 02, 2026 | 11:57 AM
कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

Jun 02, 2026 | 11:54 AM
Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Jun 02, 2026 | 11:50 AM
Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Jun 02, 2026 | 11:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM