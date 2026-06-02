  Kolhapur Crime 25000 Bribe Demanded To Release Teachers Pending Salary Administrative Officer Caught In Acb Trap In Kolhapur

Kolhapur Crime: शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजारांची लाच; कोल्हापूरात प्रशासन अधिकारी ACBच्या जाळ्यात

Updated On: Jun 02, 2026 | 12:15 PM IST
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळातील प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी. कुंभार याला शिक्षकाचा थकीत पगार आणि पगारातील फरक मंजूर करून देण्यासाठी 25 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ACBने रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे.

  • शिक्षकाचा थकीत पगार काढण्यासाठी 25 हजार रुपयांची लाच घेताना अधिकारी पकडला.
  • प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी. कुंभार याच्यावर ACBची कारवाई.
  • छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील कार्यालयात सापळा रचून रंगेहात अटक.
कोल्हापूर: कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळात लाचखोरीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शिक्षकाचा थकीत पगार आणि पगारातील फरक काढून देण्यासाठी 25 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी. कुंभार याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात पकडल्याचे समोर आले आहे. सोमवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली असून, या घटनेमुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय घडलं?

रत्नागिरी जिल्हयातून आंतर जिल्हा बदली होऊन चार महिन्यापूर्वी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत सेवेत रुजू झालेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत रुजू झालेत. शिक्षाकडे कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी.कुंभार यांनी ना हरकत दाखला देण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार संबंधित तक्रार शिक्षकांने कुंभार यांना दहा हजार रुपये यापूर्वी दिले होते.

पैसे देऊनही पगार आणि फरक मिळालेला नाही…

मात्र तरीही शिक्षकाचा तीन महिन्याचा पगार अद्याप मिळाला नसल्याने तीन महिन्यांचा थकीत पगार आणि फरक मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षकांना प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडे अर्ज केला होता. मात्र प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी.कुंभार यांनी संबंधित शिक्षकाकडे पुन्हा ४० हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती.
मात्र तोडजडीअंती 25 हजार रुपये देण्याचे ठरलं. लाच सेवीकारतांना प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी. सी. कुंभार याला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडला आहे. पोलीस याप्रकरणी पुढील कारवाई करत आहे.

कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतात औषध फवारणीसाठी गेलेल्या विधवा महिलेचा धारदार शस्त्राने खून केल्याचे समोर आले आहे. उसाच्या शेतात विवस्त्र अवस्थेत मृतदेह आढळून आला तेव्हा ही घटना समोर आली. घडलेली घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील कोलोली येथे रविवारी घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ACBने कोणाला अटक केली?

    Ans: कोल्हापूर प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे प्रभारी प्रशासन अधिकारी डी.सी. कुंभार यांना अटक केली.

  • Que: लाचेची मागणी कशासाठी करण्यात आली होती?

    Ans: शिक्षकाचा थकीत पगार आणि पगारातील फरक मंजूर करून देण्यासाठी लाचेची मागणी करण्यात आली होती.

  • Que: आरोपी किती रकमेची लाच स्वीकारताना पकडला गेला?

    Ans: आरोपी 25 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ACBच्या जाळ्यात अडकला.

Published On: Jun 02, 2026 | 12:15 PM

