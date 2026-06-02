Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

खरंतर ब्रेस्ट कॅन्सर हा रोग महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळून येणारा कर्करोगाचा प्रकार आहे. दरवर्षी लाखो महिला या आजाराने ग्रस्त असतात. हा आजार कोणत्याही वयात होऊ शकतो पण वयाच्या पन्नाशीनंतर याचा धोका सर्वात जास्त वाढतो. डाॅक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, वय वाढलं की शरीरात काही हार्मोनल बदल होऊ लागतात ज्यामुळे आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता जास्त असते. चला ब्रस्ट कॅन्सर नक्की काय आहे आणि याची लक्षणे काय याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
काय आहे ब्रेस्ट कॅन्सर?
ब्रेस्ट कॅन्सर ज्याला स्तनाचा कर्करोग देखील म्हटले जाते, हा स्तनांच्या पेशींमध्ये अनियंत्रितपणे होणाऱ्या वाढीमुळे घडून येतो. या पेशी अनियंत्रितपणे वाढू लागतात ज्यामुळे गाठ किंवा ट्यूमर तयार होतो. जर वेळेत यावर उपचार केले नाही तर पेशी शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरण्याचा धोका असतो. यामुळेच याचे निदान होताच यावर तातडीने उपचार करण्याचा सल्ला डाॅक्टरांद्वारे दिला जातो.
वयाच्या ५० नंतर महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका जास्त का असतो?
तज्ञांच्या मते, वय वाढतं तसं ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका देखील वाढतो. महिलांमध्ये पन्नाशीनंतर मासिक पाळी येणं बंद होतं. यादरम्यान शरीरात हार्मोनल बदल होऊ लागतात. या हार्मोनल बदलांचा स्तनांच्या ऊतींवर परिणाम होऊ शकतो आणि असामान्य पेशी तयार होण्याचा धोका वाढू शकतो. यामुळेच स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका याकाळात अधिक वाढतो.
आपल्या शरीरातील पेशी सतत काम करत असतात. वाढत्या वयासोबत डीएनएमध्ये काही लहान-सहान समस्या उद्भवू लागतात ज्यांना शरीर आपोआप ठिक करते. परंतु वयानुसार ही क्षमता कमकुवत होते, ज्यामुळे खराब झालेल्या पेशी वाढल्याने शरीरात कर्करोगाचा धोका निर्माण होतो.
ब्रेस्ट कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे
ब्रेस्ट कॅन्सरच्या सुरुवाताच्या टप्प्यात शरीरात फार वेदना जाणवत नाहीत पण काही साैम्य संकेत मिळत असतात ज्यावरुन आजाराचा धोका ओळखला जाऊ शकतो. यामध्ये काखेत गाठ, स्तनांच्या आकारात बदल, त्वचेतील बदल, स्तनाग्रांमधील बदल आणि स्तनाग्रातून असामान्य स्त्राव यांचा समावेश आहे. तुम्हाला ही लक्षणे जर तुमच्या शरीरात दिसून येत असतील तर वेळीच रुग्णालय गाठा आणि यावर योग्य तो सल्ला घ्या. लक्षात घ्या, तुम्ही जितके लवकर निदान कराल तितकाच तुमच्या जीवाचा धोका कमी होईल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यत आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.