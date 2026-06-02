Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Masterchef India Winner Pankaj Bhadouria Diagnosis Breast Cancer Know The Early Warning Signs After 50

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

Pankaj Bhadauria : मास्टरशेफ सीजन १ ची विजेती पंकज भदौरिया यांना ब्रेस्ट कॅन्सर झाला आहे. आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत त्यांनी याची माहिती चाहत्यांना दिली. स्तानाचा कर्करोग हा महिलांमध्ये झापाट्याने वाढत असून वेळीच याची लक्षणे जाणून घेतल्यास यातून आपला जीव वाचवता येतो.

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वाढत्या वयानुसार शरीरात होणारे बदल काही गंभीर आरोग्यधोक्यांचा धोका वाढवू शकतात.
  • काही सुरुवातीची लक्षणे दुर्लक्षित केल्यास पुढे मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
  • वेळेवर तपासणी आणि जागरूकता यामुळे गंभीर आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होते.
कर्करोग हा लोकांंमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडेच मास्टरशेफ इंडिया सीजन 1 ची विजेता आणि लोकप्रिय शेफ पंकज भदौरिया यांनाही ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यांनी स्वत: सोशल मिडियावर या आजाराची माहिती शेअर केली आहे. आपल्या आरोग्याची अपडेट देत त्यांनी लोकांना पाठिंबा देण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.

Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

खरंतर ब्रेस्ट कॅन्सर हा रोग महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळून येणारा कर्करोगाचा प्रकार आहे. दरवर्षी लाखो महिला या आजाराने ग्रस्त असतात. हा आजार कोणत्याही वयात होऊ शकतो पण वयाच्या पन्नाशीनंतर याचा धोका सर्वात जास्त वाढतो. डाॅक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, वय वाढलं की शरीरात काही हार्मोनल बदल होऊ लागतात ज्यामुळे आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता जास्त असते. चला ब्रस्ट कॅन्सर नक्की काय आहे आणि याची लक्षणे काय याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

काय आहे ब्रेस्ट कॅन्सर?

ब्रेस्ट कॅन्सर ज्याला स्तनाचा कर्करोग देखील म्हटले जाते, हा स्तनांच्या पेशींमध्ये अनियंत्रितपणे होणाऱ्या वाढीमुळे घडून येतो. या पेशी अनियंत्रितपणे वाढू लागतात ज्यामुळे गाठ किंवा ट्यूमर तयार होतो. जर वेळेत यावर उपचार केले नाही तर पेशी शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरण्याचा धोका असतो. यामुळेच याचे निदान होताच यावर तातडीने उपचार करण्याचा सल्ला डाॅक्टरांद्वारे दिला जातो.

वयाच्या ५० नंतर महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका जास्त का असतो?

तज्ञांच्या मते, वय वाढतं तसं ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका देखील वाढतो. महिलांमध्ये पन्नाशीनंतर मासिक पाळी येणं बंद होतं. यादरम्यान शरीरात हार्मोनल बदल होऊ लागतात. या हार्मोनल बदलांचा स्तनांच्या ऊतींवर परिणाम होऊ शकतो आणि असामान्य पेशी तयार होण्याचा धोका वाढू शकतो. यामुळेच स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका याकाळात अधिक वाढतो.
आपल्या शरीरातील पेशी सतत काम करत असतात. वाढत्या वयासोबत डीएनएमध्ये काही लहान-सहान समस्या उद्भवू लागतात ज्यांना शरीर आपोआप ठिक करते. परंतु वयानुसार ही क्षमता कमकुवत होते, ज्यामुळे खराब झालेल्या पेशी वाढल्याने शरीरात कर्करोगाचा धोका निर्माण होतो.

IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

ब्रेस्ट कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे

ब्रेस्ट कॅन्सरच्या सुरुवाताच्या टप्प्यात शरीरात फार वेदना जाणवत नाहीत पण काही साैम्य संकेत मिळत असतात ज्यावरुन आजाराचा धोका ओळखला जाऊ शकतो. यामध्ये काखेत गाठ, स्तनांच्या आकारात बदल, त्वचेतील बदल, स्तनाग्रांमधील बदल आणि स्तनाग्रातून असामान्य स्त्राव यांचा समावेश आहे. तुम्हाला ही लक्षणे जर तुमच्या शरीरात दिसून येत असतील तर वेळीच रुग्णालय गाठा आणि यावर योग्य तो सल्ला घ्या. लक्षात घ्या, तुम्ही जितके लवकर निदान कराल तितकाच तुमच्या जीवाचा धोका कमी होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यत आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Masterchef india winner pankaj bhadouria diagnosis breast cancer know the early warning signs after 50

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Postmortem: पोस्टमार्टमने कसं समजतं मृत्यूचं कारण? जाणून घ्या कशाप्रकारे शरीराचे अवयव देत असतात संकेत…
1

Postmortem: पोस्टमार्टमने कसं समजतं मृत्यूचं कारण? जाणून घ्या कशाप्रकारे शरीराचे अवयव देत असतात संकेत…

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर
2

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर
3

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?
4

 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Breast Cancer: मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरियाला झाला ब्रेस्ट कॅन्सर, किती वयानंतर महिलांमध्ये वाढतो कर्करोगाचा धोका?

Jun 02, 2026 | 11:57 AM
कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

कडक उन्हामुळे उत्पादन घटले; जुन्नरमधील शेतकरी चिंतेत, पेरणीही वाढली मात्र…

Jun 02, 2026 | 11:54 AM
Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Huawei ने दिलं डबल सरप्राईज! 50MP प्रायमरी कॅमेऱ्यासह झाली दोन नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

Jun 02, 2026 | 11:50 AM
Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Ella Love income: शिक्षिकेची नोकरी सोडून महिला बनली ‘प्रोफेशनल कडलर’ अन् आता मिठी मारून करतीये कोट्यावधीची कमाई..

Jun 02, 2026 | 11:43 AM
National Politics: देशाच्या राजकारणात भुकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

National Politics: देशाच्या राजकारणात भुकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

Jun 02, 2026 | 11:41 AM
Crime News : मानवतेला काळिमा! झुकलेली कंबर, कोरडे ओठ अन् थरथरणारे हात…; 28 वर्षीय तरुणाकडून 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार

Crime News : मानवतेला काळिमा! झुकलेली कंबर, कोरडे ओठ अन् थरथरणारे हात…; 28 वर्षीय तरुणाकडून 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार

Jun 02, 2026 | 11:41 AM
आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

Jun 02, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM