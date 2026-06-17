हुशश! 2 महिन्यांची कोंडी संपली… Iran चं तेल आता बाजारात येण्यास सुरुवात, जागतिक अर्थकारणावर काय परिणाम होणार?

US-Iran Deal: मध्य पूर्वेतील युद्ध संपले असून, अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला आहे. या करारानुसार, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यास सहमती दर्शवली, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाच्या तेल आणि वायूच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गावरील अमेरिकेच्या नौदलाची नाकेबंदी उठवली. याचे परिणाम आताच दिसू लागले आहेत; जवळपास दोन महिन्यांच्या नाकेबंदीनंतर, आता इराणचे कच्चे तेल जहाजांवर चढवले जात आहे.
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टँकरट्रॅकर्स रिपोर्टनुसार, नॅशनल इराणी टँकर कंपनी (NITC) चे दोन VLCC सुपरटँकर, डायोना आणि हीरो २, ३.८ दशलक्ष बॅरल इराणी कच्चे तेल घेऊन अमेरिकी नौदलाच्या नाकेबंदीतून निघाले आहेत. १५ जून, २०२६ च्या AIS डेटा आणि सॅटेलाइट इमेजरीद्वारे पुष्टी झाल्याप्रमाणे, गेल्या दोन महिन्यांतील ही अशा प्रकारची पहिलीच निर्यात आहे. तिसरा सुएझमॅक्स टँकर १ दशलक्ष बॅरल तेल घेऊन रवाना झाला आहे.
अहवालात प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात तेल टँकर आणि ‘स्ट्रीम’ अरबी समुद्रातील ओमानच्या आखाताजवळ दिसत आहेत. ते एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिका-इराण संघर्षादरम्यान स्थापित केलेली नाकेबंदी रेषा ओलांडत आहेत. नकाशात नॅशनल इराणी टँकर कंपनीचे ‘स्ट्रीम’ हे जहाज पाकिस्तानच्या EEZ मधून नाकेबंदी रेषेकडे जाताना दिसत आहे, जिथे हे जहाज गेल्या सात आठवड्यांपासून इराणमध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले होते.
हे उल्लेखनीय आहे की अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत. ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत, जी बऱ्याच काळापासून जागतिक चिंतेचा विषय होती आणि १००-११० डॉलरच्या आसपास होती, ती आता प्रति बॅरल ८० डॉलरच्या खाली घसरली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७९.०२ डॉलरपर्यंत घसरल्या आहेत, जो तीन महिन्यांतील नीचांक आहे. दरम्यान, WTI क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७६.१५ डॉलरवर व्यवहार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, मूरबान क्रूडच्या किमती ७% पेक्षा जास्त घसरून प्रति बॅरल ७१ डॉलरवर आल्या आहेत. तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींमुळे महागाईचा धोका कमी झाला आहे.
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