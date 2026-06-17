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Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

Updated On: Jun 17, 2026 | 08:21 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज सपाट सुरुवात होणार असून गुंतवणूकदारांनी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला बाजारातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. तसेच आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी प्राइम फोकस, विप्रो, नायका, झायडस लाइफसायन्सेससह आणखी काही स्टॉक्सची शिफारस करण्यात आली आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टी २४,००४ च्या पातळीवर व्यवहार करत असून आज बाजाराची सुरुवात सपाट राहण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी एम्बसी डेव्हलपमेंट्स, बंधन बँक, कॉनकॉर, एनसीएल इंडस्ट्रीज आणि एडीएफ फूड्ससह अनेक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • सेन्सेक्स आणि निफ्टीने सलग तिसऱ्या सत्रात तेजी कायम ठेवत अनुक्रमे ७६,८०८ आणि २३,९८९ पातळीवर बंद होण्याची नोंद केली.
India Share Market Update:  जागतिक बाजारातील मिश्र संकेतांचा विचार केला तर आज बुधवारी, १७ जून रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ३ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,००४ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. त्यामुळे आजच्या व्यवहारात सावध भुमिका बाळगून गुंतवणूकदार कोणते शेअर्स खरेदी करण्यावर फोकस करू शकतात, याबाबत आता जाणून घेऊया.

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मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग तिसऱ्या सत्रातही तेजी कायम ठेवली, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स ५४४.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.७१ टक्क्यांनी वाढून ७६,८०८.४८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १३५.२५ अंकांनी, म्हणजेच ०.५७ टक्क्यांनी वाढून २३,९८९.१५ अंकांवर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९८.३५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१७ टक्क्यांनी वाढून ५७,२९७.१५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करताना गुंतवणूकदार एम्बसी डेव्हलपमेंट्स, बंधन बँक आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे तीन शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याचा विचार करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एनसीएल इंडस्ट्रीज, सविता ऑइल टेक्नॉलॉजीज, ॲपटेक, एडीएफ फूड्स आणि प्रेकवायर यांचा समावेश आहे.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये टिटागड रेल सिस्टीम्स लिमिटेड, चंबळ फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड, एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), एडब्ल्यूएल ॲग्री बिझनेस लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड आणि कॉनकॉर्ड एन्वायरो सिस्टीम्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

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तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार जीआयसी, प्राइम फोकस, विप्रो, नायका, झायडस लाइफसायन्सेस, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, डोम्स इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Experts pick top stocks to buy today at 17 june 2026 as sensex nifty may open flat

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Published On: Jun 17, 2026 | 08:21 AM

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