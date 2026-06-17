Share Market Today: शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देणार कमाईची संधी? जाणून घ्या

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मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजाराने सलग तिसऱ्या सत्रातही तेजी कायम ठेवली, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स ५४४.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.७१ टक्क्यांनी वाढून ७६,८०८.४८ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १३५.२५ अंकांनी, म्हणजेच ०.५७ टक्क्यांनी वाढून २३,९८९.१५ अंकांवर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९८.३५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१७ टक्क्यांनी वाढून ५७,२९७.१५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करताना गुंतवणूकदार एम्बसी डेव्हलपमेंट्स, बंधन बँक आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे तीन शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याचा विचार करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एनसीएल इंडस्ट्रीज, सविता ऑइल टेक्नॉलॉजीज, ॲपटेक, एडीएफ फूड्स आणि प्रेकवायर यांचा समावेश आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये टिटागड रेल सिस्टीम्स लिमिटेड, चंबळ फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड, एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), एडब्ल्यूएल ॲग्री बिझनेस लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड आणि कॉनकॉर्ड एन्वायरो सिस्टीम्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
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तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार जीआयसी, प्राइम फोकस, विप्रो, नायका, झायडस लाइफसायन्सेस, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, डोम्स इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.