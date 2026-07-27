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US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

Updated On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

अमेरिकेकडून चीन आणि इतर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर लादल्या जाणाऱ्या उच्च टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत मोठे बदल होत आहेत. या बदलत्या समीकरणांचा भारतीय बाजाराला आणि उत्पादन क्षेत्राला कसा मोठा फायदा होऊ शकतो, हे स्पष्ट होत आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा?
  • समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?
  • नवीन शुल्क नियमांमध्ये काय बदल?
US Tariff Impact On India: अमेरिकेने आता भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०% आयात शुल्क लावले आहे. वरवर पाहता, ही बातमी भारतीय कंपन्यांसाठी तोट्याचा धक्का वाटू शकते, पण व्यापक दृष्टिकोन ठेवल्यास भारताला इतर काही देशांकडूनही फायदा होऊ शकतो. काही प्रमुख देशांनी, विशेषतः चीन आणि व्हिएतनामने, १२.५% इतके जास्त आयात शुल्क लादले आहे. परिणामी, भारतीय वस्तू अमेरिकेच्या बाजारपेठेत किंचित स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे भारताला काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्येक क्षेत्राला फायदा होणार नाही. चला,सविस्तर जाणून घेऊयात.

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नवीन शुल्क नियमांमध्ये काय बदल झाले?

अमेरिकेने एका नवीन कायदेशीर तरतुदीनुसार भारतावर लादलेले १०% शुल्क कायम ठेवले आहे.
हे शुल्क पूर्वी मर्यादित कालावधीसाठी लागू होते, परंतु आता त्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.
हे शुल्क सध्याच्या MFN शुल्काव्यतिरिक्त आकारले जाईल.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या वस्तूवर पूर्वी ५% शुल्क आकारले जात असेल, तर आता त्यावर एकूण १५% पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकते.

भारताला कसा फायदा होईल?

भारतावर १०% शुल्क आकारण्यात आले आहे, तर चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांवर १२.५% पर्यंत शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे भारताला दोन्ही देशांच्या तुलनेत २.५% चा फायदा मिळू शकतो आणि अमेरिकेत भारतीय वस्तू किंचित स्वस्त मिळू शकतात. परिणामी, अमेरिकन कंपन्या भारताकडून अधिक वस्तू खरेदी करू शकतात.

कोणत्या क्षेत्रांना मर्यादित फायदा होईल?

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यावरही १०% शुल्क आकारण्यात आले आहे.
त्यामुळे, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे आणि इतर लेबल उद्योगांमध्ये भारताला या देशांच्या तुलनेत कोणताही अतिरिक्त फायदा मिळणार नाही.

कोणत्या उत्पादनांवर कमी परिणाम होईल?

स्मार्टफोन्स
अनेक औषधनिर्माण उत्पादने
पेट्रोलियम उत्पादने
काही कृषी उत्पादने
पुढे काय होऊ शकते?

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर (BTA) वाटाघाटी सुरू आहेत. जर करार झाला, तर भविष्यात काही शुल्क नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या, भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त १०% शुल्कासह काम करावे लागेल.

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Web Title: How us tariffs could benefit indian market trade math explained marathi

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Published On: Jul 27, 2026 | 07:45 PM

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