US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर
अमेरिकेने एका नवीन कायदेशीर तरतुदीनुसार भारतावर लादलेले १०% शुल्क कायम ठेवले आहे.
हे शुल्क पूर्वी मर्यादित कालावधीसाठी लागू होते, परंतु आता त्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.
हे शुल्क सध्याच्या MFN शुल्काव्यतिरिक्त आकारले जाईल.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या वस्तूवर पूर्वी ५% शुल्क आकारले जात असेल, तर आता त्यावर एकूण १५% पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकते.
भारतावर १०% शुल्क आकारण्यात आले आहे, तर चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांवर १२.५% पर्यंत शुल्क आकारण्यात आले आहे. यामुळे भारताला दोन्ही देशांच्या तुलनेत २.५% चा फायदा मिळू शकतो आणि अमेरिकेत भारतीय वस्तू किंचित स्वस्त मिळू शकतात. परिणामी, अमेरिकन कंपन्या भारताकडून अधिक वस्तू खरेदी करू शकतात.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यावरही १०% शुल्क आकारण्यात आले आहे.
त्यामुळे, वस्त्रोद्योग, तयार कपडे आणि इतर लेबल उद्योगांमध्ये भारताला या देशांच्या तुलनेत कोणताही अतिरिक्त फायदा मिळणार नाही.
स्मार्टफोन्स
अनेक औषधनिर्माण उत्पादने
पेट्रोलियम उत्पादने
काही कृषी उत्पादने
पुढे काय होऊ शकते?
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर (BTA) वाटाघाटी सुरू आहेत. जर करार झाला, तर भविष्यात काही शुल्क नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या, भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त १०% शुल्कासह काम करावे लागेल.
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