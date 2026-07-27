Job Market: तरुणांसाठी मोठी बातमी! नोकरीसाठी दिल्ली-मुंबईला जाण्याची गरज नाही; ‘या’ शहरांमध्ये मिळतोय तगडे पगार

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विशाखापट्टणम, लुधियाना, सुरत, वडोदरा आणि प्रयागराज यांसारख्या शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी झपाट्याने वाढल्या आहेत. अहवालानुसार, विशाखापट्टणम हे सर्वात वेगाने वाढणारे रोजगार केंद्र म्हणून उदयास आले आहे, त्यानंतर लुधियाना, सुरत, वडोदरा आणि प्रयागराज यांचा क्रमांक लागतो. या शहरांमध्ये आयटी, बँकिंग, उत्पादन, आरोग्यसेवा आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी वाढत आहेत.
यामागे अनेक कारणे आहेत. सुधारित रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क, डिजिटल सेवांचा विस्तार, औद्योगिक गुंतवणूक आणि तुलनेने कमी राहणीमानाचा खर्च यामुळे कंपन्या लहान शहरांकडे आकर्षित झाल्या आहेत. महानगरांच्या तुलनेत कमी खर्च आणि उत्तम जीवनशैलीमुळे कर्मचारीदेखील या शहरांमध्ये काम करणे पसंत करत आहेत.
महानगरेतर शहरांमध्ये खालील क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक नोकरभरती होत आहे:
आयटी (IT)
बँकिंग सेवा
उत्पादन
आरोग्यसेवा
लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक)
शिक्षण आणि व्यावसायिक सेवा
महानगरांवरील ताण कमी करणे
रोजगार तज्ज्ञांच्या मते, लहान शहरांमध्ये रोजगार वाढल्याने महानगरांवरील लोकसंख्या आणि पायाभूत सुविधांचा ताण कमी होईल. यामुळे कंपन्यांना कमी खर्चात उत्तम मनुष्यबळ मिळेल, तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात किंवा जवळच्या शहरांमध्ये उत्तम करिअर करण्याची संधी मिळेल.
पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, औद्योगिक प्रकल्पांचा विस्तार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उदयामुळे, येत्या काही वर्षांत महानगरे नसलेल्या शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतातील रोजगार बाजारपेठ अधिक संतुलित होऊ शकते.
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