राज्यात तब्बल 5 लाख विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत; अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू

Updated On: May 27, 2026 | 08:29 AM IST
सारांश

राज्यातील १४ लाख 20 हजार ४८६ विद्यार्थी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाले आहेत. तर २५ मे पर्यंत राज्यातील ९ लाख ४ हजार १८९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा दुसरा भाग भरला होता.

विस्तार

मुंबई : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे अकरावीसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली जात असली तरी अजूनही राज्यातील ५ लाख १६ हजारांहून अधिक विद्यार्थी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या बाहेर असल्याचे समोर येत आहे.

राज्यातील १४ लाख 20 हजार ४८६ विद्यार्थी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाले आहेत. तर २५ मे पर्यंत राज्यातील ९ लाख ४ हजार १८९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा दुसरा भाग भरला होता. त्यामुळे ५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अद्याप अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज भरलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी केवळ ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जात आहेत.

शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील १२ लाख ४९ हजार ५०६ विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. त्यातील १० लाख ८ हजार ४४७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा पहिला भाग भरला आहे. तर ९ लाख ४ हजार १८९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा दुसरा भाग भरला आहे. प्रवेश अर्जाचा दुसरा भाग भरलेले विद्यार्थीच ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या कॅप राऊंडमध्ये सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी यंदाही अकरावी प्रवेश प्रक्रियेपासून लांब राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

८१ हजार विद्यार्थ्यांकडून अर्जप्रक्रिया नाही

पुणे विभागातून अकरावी प्रवेशासाठी दुसरा भाग भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख ६८ हजार १३४ एवढी आहे. तर पुणे विभागातून इयत्ता दहावीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ४९ हजार ७५३ एवढी आहे. त्यामुळे एकट्या पुणे विभागातील ८१ हजार ६१९ विद्यार्थ्यांनी अद्याप अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज भरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

अनेक फेऱ्या घ्याव्या लागणार

मुंबई विभागातून इयत्ता दहावीमध्ये ३ लाख ७ हजार ४८० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. तर मुंबई विभागातून अकरावी प्रवेशासाठी केवळ २ लाख १६ हजार ९८५ विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेश अर्जाचा दुसरा भाग भरला आहे. त्यामुळे मुंबई विभागातील ९० हजार ४९५ विद्यार्थी अजूनही अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. दरम्यान, शिक्षण विभागाला मागील वर्षे अकरावी प्रवेशासाठी अनेक फेऱ्या घ्याव्या लागल्या होत्या. यंदाही अनेक फेऱ्या घ्याव्या लागतील, असे चित्र दिसून येत आहे.

Published On: May 27, 2026 | 08:29 AM

May 27, 2026 | 08:29 AM
१० दिवस चहा कॉफी पिणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरात दिसून येतील 'हे' बदल, सुधारेल झोपेची गुणवत्ता

सतेज पाटलांविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेच पुण्यात बॅनर; 'कोल्हापुरचा पैलवान पुण्यात हरला'

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात आज मोठी घसरण, चांदीचे दर स्थिर; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे?

Iran-US Tensions : इराण-अमेरिकेतील संबंध पुन्हा ताणले जाणार? सततच्या हल्ल्यांमुळे इराण संतापला; म्हटले, 'अमेरिका हा देश…'

चारचाकीच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी, दोन्ही पाय अन् हात फ्रॅक्चर; अपघातानंतर चालक फरार

GT Vs RCB Live Scorecard: 'ई साला कप नामदे'! आरसीबीची 'फायनल' भरारी; गुजरातचा खेळ खल्लास

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

