  • Fyj 11th Admission Revised Timetable Maharashtra College Allotment First Merit List

FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

Updated On: May 26, 2026 | 12:32 PM IST
Maharashtra FYJC 11th Admission : उच्च न्यायालयातील याचिकेनंतर ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात शिक्षण संचालनालयाने काय मोठे बदल केले आहेत? २९ मे रोजी पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी किती दिवसांची मुदत मिळणार आहे?

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Maharashtra FYJC 11th Admission Revised Timetable: केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेनुसार राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजामंध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे वाटप २९ मे रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालनालयाने सोमवारी रात्री उशीरा सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार नोंदणीसाठी आज (२६ मे) मंगळवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

यापूर्वी सुधारित वेळापत्रकाप्रमाणे विदयार्थ्यांना यापूर्वी २५ मेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नोंदणीची मुदत देण्यात आली होती. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांकडून आणि पालकांकडून मुदतीवाढीची मागणी होत होती. त्यानुसार आज (२६ मे) सकाळपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण संचालनायाच्य माहितीनुसार, २५ मेपर्यंत राज्यातील १२ लाख ४१ हजार ५०९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे.

पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार?

शिक्षण मंडळाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार ते २६ मे २८ दरम्यान विद्यार्थ्याना महाविद्यालयांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे पहिली गुणवत्ता यादी आणि प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेलाही काही दिवसांचा कालावधी होणार आहे. २९ मे रोजी सकाळी ११ वाजता पहिली गुणवत्ता यादी आणि कॉलेजांच्या प्रवेशाचे कट ऑफ गुण जाहीर केले जातील. विद्यार्थ्यांना २९ मे ते ३ जून या कालावधीत प्रवेश निश्चत करता येईल. तसेच ४ जून रोजी ज्युनिअर कॉलेजस्तरावरील कामकाज प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर ५ आणि ६ जूनला डेटा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ६ रोजी रात्री  १० वाजता दुसऱ्या फेरीतील रिक्त जागांची माहिती जाहीर केली जाणार आहे. विद्यार्थी, पालक तसेच ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यांनी सुधारित वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयाने केले आहे,

डॉ. महेश पालकर यांचे विद्यार्थी व पालकांना आवाहन

इयत्ता अकरावी प्रवेशासंबंधित अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी https://mahafyjcadmissions.in या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा support@mahafyjcadmissions.in या ई-मेलवर किंवा ८५३०९५५५६४ या या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येईल असे माहिती माध्यमिक संचालक डॉ महेश पालकर यांनी दिली.

