१० दिवस चहा कॉफी पिणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरात दिसून येतील ‘हे’ बदल, सुधारेल झोपेची गुणवत्ता

चहा कॉफीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला होणारे तोटे?
झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय?
चहा-कॉफी पिणं बंद केल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?
भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहा कॉफी प्रेमी आहेत. बहुतांश लोकांची सकाळी चहा कॉफीच्या सेवनामुळे होते. गरमागरम-वाफाळलेला चहा प्यायल्यानंतर दिवसभर सगळ्यांचं खूप जास्त फ्रेश वाटते. अनेक लोक दिवसभरातून चार ते पाच वेळापेक्षा जास्त चहा कॉफी पितात. चहा प्यायल्यामुळे झोप उडून जाते आणि ताजेतवाने वाटते. पण वर्णवर चहा कॉफीचे सेवन करणे शरीरासाठी अत्यंत धोक्याचे ठरू शकते. अतिप्रमाणात दैनंदिन आहारात चहा कॉफीचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. कॅफिन असलेल्या पेयांचे वारंवार सेवन केल्यामुळे चेहऱ्यावर मुरूम येणे, पिंपल्स तर झोपेची गुणवत्ता खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सतत चहा किंवा कॉफी पिऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला १० दिवस पूर्णपणे चहा कॉफीचे सेवन करणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरात कोणते सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
सकाळी उठल्यानंतर किंवा दिवसभरातून एकदा दोनदा चहा कॉफीचे सेवन केल्यास शरीरावर कोणतेही परिणाम दिसून येत नाहीत. वारंवार सेवन केल्यास शरीरावर नकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. अचानक चहा किंवा कॉफी प्यायल्यानंतर २४ ते ४८ तासांमध्ये कॅफीनच्या कमतरतेची लक्षणे शरीरावर दिसून येतात. यामुळे डोकेदुखी, थकवा, अशक्तपणा इत्यादी लक्षणे दिसून येतात. तर मेंदूच्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावल्यामुळे रक्तवाहिन्या पसरतात आणि डोकेदुखीचा त्रास वाढतो. चहा कॉफीचे सेवन करणे बंद केल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये सतत झोप येणे किंवा थकल्यासारखे वाटते. पण कालांतराने शरीराला सवय झाल्यानंतर आरोग्य सुधारू लागते.
चहा आणि कॉफीमधील कॅफीन झोपेची नॅचरल स्लीप सायकल पूर्णपणे विस्कळीत करून टाकतात. ज्याच्या परिणामामुळे शरीरात झोपेची कमतरता जाणवू लागतो. पण कॅफिन असलेले पेय पूर्णपणे बंद केल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारून शांत झोप लागते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. शांत आणि व्यवस्थित झोप झाल्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर खूप जास्त फ्रेश वाटते.
कॅफिन युक्त पेय पोटात गेल्यानंतर ऍसिडिटी आणि गॅसचे प्रमाण वाढवतात. ज्यामुळे जळजळ, छातीत वेदना, आंबट ढेकर इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी चहा कॉफीचे सेवन करणे पूर्णपणे बंद करावे. चहा कॉफी न प्यायल्यास पचनक्रिया निरोगी राहते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. पोटासंबंधित समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात चहा कॉफीचे अजिबात सेवन करू नये.
कॅफीनमुळे शरीरात स्ट्रेस वाढवणारे कोर्टिसोल हार्मोन वाढण्याची जास्त शक्यता असते. या हार्मोनची पातळी वाढल्यानंतर शरीरात खूप जास्त थकवा जाणवू लागतो. त्यामुळे मानसिक तणाव आणि स्ट्रेस कमी करण्यासाठी चहा कॉफीचे कमीत कमी प्रमाणात सेवन करावे. दिवसभराचा थकवा कमी करण्यासाठी चहा कॉफीचे सेवन न करता इतर हेल्दी पेयांचे सेवन करावे. १० दिवसानंतर शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळ्वण्यास मदत होईल.
Ans: होय. कॅफिनचे सेवन कमी केल्याने झोप अधिक शांत आणि गाढ होण्यास मदत मिळू शकते.
Ans: ताण कमी होणे, पचन सुधारणा, ऊर्जा स्थिर राहणे आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Ans: हर्बल टी, कोमट पाणी, नारळपाणी, लिंबूपाणी आणि ताज्या फळांचा रस हे चांगले पर्याय ठरू शकतात.