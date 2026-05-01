सिंचनासाठी आता मिळणार मुबलक पाणी! शेतकऱ्यांची शेती येणार सिंचनाखाली; केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव यांचा पुढाकार

देऊळगाव राजा तालुक्यातील पांगरी वाडी येथील शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सिंचन समस्येला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री Prataprao Jadhav यांच्या पुढाकारामुळे पांगरी वाडी पाट प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून, यामुळे परिसरातील शेतीसाठी सिंचनाचे मुबलक पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून पाण्याअभावी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पांगरी वाडी आणि आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांनी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येबाबत सातत्याने मागणी केली होती. विशेषतः उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याची तीव्र टंचाई भासत असल्याने शेती करणे कठीण झाले होते. कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना उत्पादनात घट सहन करावी लागत होती. अनेक वेळा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता.
मात्र, स्थानिक सरपंच आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत प्रत्यक्ष भेट घेऊन हा प्रश्न गंभीरपणे मांडल्यानंतर Prataprao Jadhav यांनी याची दखल घेतली. त्यांनी हा प्रश्न राज्यस्तरावर नेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री Girish Mahajan यांच्याकडे या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यांच्या स्तरावरही या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करण्यात आला.
पूर्वी कालव्यामार्फत पाणी पुरवठा करण्याचा विचार होता, मात्र त्यात काही तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे ग्रामस्थांनी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी थेट जलाशयातून उपसा करून पाटाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा पर्याय सुचवला. या पर्यायामुळे पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करता येणार असून, कमी वेळेत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य होणार आहे. या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळत पांगरी वाडी पाट प्रकल्पाला हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर येथील व्हीआयडीसी (विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ) ला तातडीने सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून, लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेमुळे पांगरी वाडी आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. विविध पिकांची लागवड करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल, ज्यामुळे शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.
दुष्काळी परिस्थितीतही या प्रकल्पामुळे शेती टिकवणे सोपे होणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना पीकनुकसानाचा धोका कमी होईल. तसेच शेतीसोबतच पशुपालन आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही चालना मिळू शकते.याशिवाय, या प्रकल्पामुळे ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येलाही मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. गावात स्वच्छ आणि नियमित पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे महिलांवर आणि ग्रामस्थांवर असलेला पाणी आणण्याचा ताण कमी होणार आहे. एकूणच, पांगरी वाडी पाट प्रकल्प हा केवळ सिंचनापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, तसेच भविष्यातील पाणीटंचाईवरही प्रभावी उपाय म्हणून हा प्रकल्प उपयोगी पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.