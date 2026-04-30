  Bmc Mumbai Public School Woolen Mills Icse Class 10 Result 100 Percent

BMC ICSE School Result: बीएमसीच्या आयसीएसई शाळेचा ऐतिहासिक निकाल; वुलन मिल्स पब्लिक स्कूलच्या पहिल्याच बॅचचे १००% यश

BMC ICSE School Result News: मुंबई महानगरपालिकेच्या वुलन मिल्स आयसीएसई शाळेचा १०वीचा निकाल १००% लागला आहे. पहिल्याच बॅचमधील २७ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले असून वीर खाटिकमारे ९६.६० टक्क्यांसह अव्वल ठरला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 09:22 PM
बीएमसीच्या आयसीएसई शाळेचा ऐतिहासिक निकाल

  • बीएमसीच्या आयसीएसई शाळेचा ऐतिहासिक निकाल
  • वुलन मिल्स पब्लिक स्कूलच्या पहिल्याच बॅचचे १००% यश
मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: बृहन्मुंबई महानगरपािलका शिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मुंबई पब्लिक स्कूल आयसीएसई, वुलन मिल्स या शाळेचा इयत्ता १०वीचा १००% निकाल (BMC ICSE School Result) लागला असल्याची माहिती पालिका शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. दहावीची ही पहिलीच बॅच असून सर्व २७ विद्यार्थ्यांनी आयसीएसई २०२६ परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण झाल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यात २० विद्यार्थ्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे यश शिक्षकांचे मार्गदर्शन पालकांचे सहकार्य आणि शिक्षण विभागाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे हे फलित असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वाटचालीस पालिका प्रशासनाकडून शुभेच्छा देण्यात आले आहेत.

उल्लेखनीय कामगिरी करणारे विद्यार्थीि (९०% आणि त्याहून अधिक)

वीर खाटिकमारे – ९६.६०%
कुशल जैन – ९५.६०%
अंशिका राणा – ९३.८०%
रोनक परब – ९१.८०%
राज खाटिकमारे – ९१.६०%
ओम गुप्ता – ९०.८०%

८५% आणि त्याहून अधिक टक्केवारी मिळवून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी विद्यार्थी

ऋषिकेश साळवे – ८९.८०%
दर्श कुर्लीकर – ८८.२०%
सारांश एम – ८७.२०%
कुवम – ८६.४०%

८०% आणि त्याहून अधिक टक्केवारी मिळालेले विद्यार्थी

आयुष सकपाळे – ८४.८०%
हृषभ कानवजिया – ८३%
देवश – ८०.८०%
अराबीश- ८०.८०%
मोमिना शेख – ८०.६०%

७५% आणि त्याहून अधिक टक्केवारी मिळालेले विद्यार्थी

मानेओ माओ – ७९.००%
मेहर कौर – ७८.६०%
दक्ष जैन – ७८.४०%
सार्थक मोरे – ७७%
गणेश चाैधरी – ७५.२०%

Published On: Apr 30, 2026 | 09:22 PM

