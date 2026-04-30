RCB Vs GT Live: गुजरातपुढे ‘विराट’ सेना हतबल; आरसीबीने टायटन्सला दिले केवळ ‘इतक्या’ रन्सचे टार्गेट

शुभमन गिलचा प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू आहे सामना
गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांचा भेदक मारा
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live: अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर सध्या शुभमन गिल आणि रजत पाटीदार हे दोन युवा कर्णधार आमनेसामने आले आहेत. गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरमध्ये सामना सुरू आहे. टॉप 4 मधले आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी (IPL 2026) महत्वाचा मानला जात आहे. गुजरातने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आरसीबीने पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 155 रन्स करून गुजरातला 156 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
आरसीबीची फलंदाजी
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी जॅकब बेथल आणि विराट कोहली मैदानात उतरले होते. विराट कोहलीने आक्रमक खेळी करत बंगलोरला धमाकेदार सुरुवात करून दिली. जॅकब बेथल 5 रन्स करून आउट झाला. विराट कोहलीने 28 रन्सची खेळी केली. देवदत्त पाडीकलने 28 रन्सची खेळी केली. कर्णधार रजत पाटीदारने केवळ 19 रन्सची खेळी केली. जितेश शर्मा फक्त 1 रन्स करून आउट झाला. टीम डेव्हिड केवळ 9 आणि कृणाल पंड्याने 4 रन्स करून आउट झाले. शेफर्ड आक्रमक आणि मोठे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो. मात्र तो देखील आरसीबीला चांगली धावसंख्या उभी करून देऊ शकला नाही. तो 17 रन्स करून आउट झाला.
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
कागिसो रबाडाने आपल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 21 रन्स दिल्या. त्यानंतर आलेल्या मोहम्मद सिराजने जॅकब बेथलlआया 5 रन्सवर आउट केले. त्याकहा कॅच राशिद खानने पकडला. कागिसो रबाडाने विराट कोहलीची विकेट घेतली. जेसन होल्डरने जितेश शर्माची विकेट घेतली. अर्शद खानने कृणाल पंड्याची आणि रजत पाटीदारची विकेट पटकावली. राशिद खानने टीम डेव्हिडची विकेट पटकावली.
A crucial rescue act 💪 Rashid Khan cleans up Devdutt Padikkal for 40(24) 👊 Updates ▶️ https://t.co/I5Hg8ybefh#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvRCB pic.twitter.com/VWytZt6Zuw — IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – विराट कोहली, जॅकब बेथेल , देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हॅझलवूड, रसिक सलाम डार , सुयश शर्मा.
गुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.