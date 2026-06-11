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Opendoor Layoffs: प्रसिद्ध अमेरिकन कंपनी ‘ओपनडोर’ भारतातून गाशा गुंडाळणार; २५० कर्मचाऱ्यांची अचानक हकालपट्टी!

Updated On: Jun 11, 2026 | 01:36 PM IST
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सारांश

Opendoor Shuts India Operations Layoffs: अमेरिकन रिअल इस्टेट कंपनी 'ओपनडोर' भारतातून आपला गाशा गुंडाळत आहे. सीईओ काज नेजॅटियन यांनी २५० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढल्याची घोषणा केली.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Opendoor Shuts India Operations Layoffs: कधी ईमेल, कधी ऑफिस बंद तर कधी अचानक नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या समस्येचा सामना अनेक भारतीयांना करावा लागत आहे. असेच एक प्रकरण ओपनडोर कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबरोबर घडले.जेव्हा कंपनी कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अचानक नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या समजले. अमेरिकन डिजिटल रिअल इस्टेट कंपनी ओपनडोरने भारतातील आपला व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

Opendoor च्या CEO नी काय म्हटले?

या कंपनीचे सीईओ काज नेजॅटियन (Kaz Nejatian) यांनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (X )वर पोस्ट करून ही घोषणा केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की, त्यांचे बहुतांश ग्राहक हे अमेरिकेत आहेत, त्यामुळे ते भारतातील कामकाज बंद करत आहेत. या पोस्टसोबत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेली एक अंतर्गत नोट (Internal Note) देखील शेअर केली आहे. ज्यामध्ये भारतातील कंपनी बंंद करून २५० कमचाऱ्यांना निरोप देण्याबाबत लिहिले आहे. ही कंपनी प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून भारतात ओपनडोरचे काम थांबणार आहे.

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ओपनडोरचे सीईओ काज नेजॅटियन यांनी आपल्या सोशल मीडिया एक्स अकाउंटवरून कंपनी बंद करण्याची माहिती शेअर करताना लिहले आहेत की, मी आज Opendoor च्या संपूर्ण टीमसोबत ही नोट शेअर केली आहे. आज आम्ही भारतातील आमचे ऑपरेशन्स बंद करत असल्याने तिथल्या आमच्या सहकाऱ्यांना आम्ही निरोप देत आहे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणार ‘ट्रांजिशन सपोर्ट’

नेजॅटियन यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, भारतीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामगिरीमुळे नोकरीवरून काढले जात नसून कंपनीचे कामकाज बंद होत असल्याने हा निर्णय कंपनीला घ्यावा लागत आहे. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले आणि हे कर्मचारी इतर कंपन्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात असेही सांगितले.

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पुढे त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रभावित कर्मचाऱ्यांना Opendoor कंपनीकडून ‘ट्रांजिशन सपोर्ट’ (Transition Support) दिला जाईल. ज्यामध्ये आऊटप्लेसमेंट सर्व्हिसेस सेव्हरन्स पॅकेज (Severance Package) आणि इतर संसाधनाचा समावेश आहे. तसेच काही कर्मचारी कामाचे हस्तांतरण (Transition) सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी काही काळासाठी कंपनीसोबत काम करत राहतील.

Web Title: Americn digital real estate company opendoor shuts india layoffs marathi news

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Published On: Jun 11, 2026 | 01:36 PM

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