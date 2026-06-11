Success Story: कधी वडिलांसोबत पहाटे ३ वाजता भाजी विकायचा, आज परदेशात झाला CA; मुंबईच्या अभिषेकची थक्क करणारा प्रवास एकदा वाचाच!

Abhishek Vaishya Success Story: मानवाचे विचार ध्येयवादी असतील तर गरीबी, कठीण परिस्थिती आणि कोणत्याही प्रकारची कमतरता त्यांच्या स्वप्नांना आड येत नाही. मुंबईतील अरुंद गल्लीबोळातील लहानचा मोठा झालेल्या अभिषेक वैश्याच्या संघर्षाने हीच गोष्ट सिद्ध करून दाखवली आहे. कधी काळी वडिलांसोबत पहाटे पहाटे भाजी विकायचा. परंतु, आज परदेशातील यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटंट (CA)म्हणून ओळखला जात आहे. कधी काळी एका छोट्याशा खोलीत राहत असणाऱ्या या तरुणांने आपल्या आई वडिलांना (Gift) करोडो रुपयांचे घर भेट म्हणून दिले आहे.
ज्या वयात मुले अभ्यासात आणि खेळात मग्न असायची, तेव्हा अभिषेक कुटुंबाच्या अर्थिक अडचणींंवर मात करण्यासाठी पहाटे ३ वाजता वडिलांसोबत भाजी मंडईत पोहचायचा. तो आणि त्यांचे वडील रस्त्याच्या कडेला भाजी विकायचे आणि त्याच कमाईतून घराचा गाडा चालायचा. रोज सकाळी कित्येक तास काम केल्यानंतर तो थेट शाळेत जायाचा आणि रात्री अभ्यास करायचा.
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मुंबईच्या विक्रोळी भागात राहणारे अभिषेकचे कुटुंब एका अत्यंत छोट्या घरात राहत होते. अवघ्या १५० स्केअर फूटच्या खोलीत ५ जणांचे कुटुंब कसाबसा आपला उदरनिर्वाह करत होते. घर छोटे असले तरी अभिषेकची स्वप्ने खूप मोठी होती. आर्थिक चणचण असूनही त्याने शिक्षण पूर्ण करायचे ठरवले. नंतर त्याला त्याचा मित्र रोहितच्या माध्यमातून चार्टर्ड अकाउंटन्सी(CA) या कोर्सबद्दल समजले. सुरुवातीला या कोर्सबद्दल फारशी माहिती त्याला नव्हती पण मित्राच्या सल्ल्याने सीएची तयारी सुरु केली आणि हाच निर्णय त्याच्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईट ठरला.
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त्याने सीएचा अभ्यास हळूहळू सुरू केला. सीएचा अभ्यासक्रम सोपा नसून त्याला दीर्घकाळ मेहनत घ्यावी लागते, हे त्याला माहिती असल्याने तो भाजी विकण्याच्या कामासोबतच रात्री अभ्यास करायचा. परीक्षेच्या दिवसात तर तो दररोज १६ ते १८ तास अभ्यास करायचा. याच चिकाटीच्या जोरावर तो आज या पदावर पोहचला आहे.