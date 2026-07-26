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Amravati News: विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:23 PM IST
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सारांश

नाईट लॅण्डिंगसाठी डीजीसीएकडून विमानतळाची आणि विमान कंपनीची स्वतंत्र सुरक्षा पडताळणी केली जाते. विमानतळावरील धावपट्टी, प्रकाशयोजना, हवाई मार्ग, नेव्हिगेशन सुविधा आणि सुरक्षितता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतरच रात्रीच्या उड्डाणास परवानगी दिली जाते.

विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

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विस्तार

बेलोरा विमानतळावरून रात्रीच्या विमानसेवेची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत. नाईट लॅण्डिंग आणि टेकऑफसाठी आवश्यक असलेली डॉपलर व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी ओमनी डायरेक्शनल रेंज (डीव्हीओआर) यंत्रणा यशस्वीपणे कार्यान्वित झाली असली, तरी रात्री विमान कोणत्या हवाई मार्गाने बेलोरा विमानतळावर आणायचे, यावर एअर इंडिया आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांच्यात अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे बेलोरावरील नाईट ऑपरेशनला हिरवा कंदील मिळण्यास विलंब होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एअर इंडियाने डीजीसीएकडे रात्रीच्या विमानसेवेबाबत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींची सविस्तर माहिती दिली.(फोटो सौजन्य – AI)

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बेलोरासाठी कोणता हवाई मार्ग सुरक्षित आणि व्यवहार्य ठरेल, तसेच कंपनीकडे त्या मार्गासाठी योग्य विमान उपलब्ध आहे का, याबाबतही डीजीसीएकडे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यावर डीजीसीएने एअर इंडियाला अधिक सुलभ पर्यायांचा विचार करण्याच्या सूचना केल्या. त्याच प्रक्रियेमुळे अंतिम निर्णय रखडल्याचे समजते. सध्या एअर इंडियासमोर मोठे नियोजनात्मक आव्हान उभे आहे. बेलोरासाठी रात्रीची सेवा सुरू करायची झाल्यास अन्य विमानतळावरील ७२ आसनी विमान वळवावे लागेल किंवा स्वतंत्र विमान राखीव ठेवावे लागेल.

याशिवाय रात्रीच्या विमानसेवेला पुरेसा प्रवासी प्रतिसाद मिळेल का, आठवड्यातून दोन-तीन दिवस सेवा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल का, अथवा दिवसाऐवजी केवळ रात्रीचीच फेरी ठेवावी का, अशा व्यावसायिक बाबींचाही विचार सुरू आहे.धावपट्टीवर रात्री सुरक्षित लॅण्डिंगसाठी अत्याधुनिक प्रकाशयंत्रणा धावपट्टीवर रात्री सुरक्षित लॅण्डिंगसाठी अत्याधुनिक प्रकाशयंत्रणा बसविण्यात आली. विमानातील नेव्हिगेशन प्रणालीला स्पष्टपणे दिसतील अशा लाईट्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. डीव्हीओआर प्रणालीही विमानाला अचूक दिशा देऊन सुरक्षित लॅण्डिंगसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबींवर अंतिम तोडगा निघाल्यानंतर बेलोरा विमानतळावर नाईट लॅण्डिंगचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

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नाईट लॅण्डिंगसाठी डीजीसीएकडून विमानतळाची आणि विमान कंपनीची स्वतंत्र सुरक्षा पडताळणी केली जाते. विमानतळावरील धावपट्टी, प्रकाशयोजना, हवाई मार्ग, नेव्हिगेशन सुविधा आणि सुरक्षितता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतरच रात्रीच्या उड्डाणास परवानगी दिली जाते. सध्या बेलोरा विमानतळावर एअर इंडियाची दिवसाची विमानसेवा सुरू असली, तरी रात्रीच्या उड्डाणासाठी आवश्यक परवाना अद्याप मिळालेला नाही.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Technical hurdles for airport night landings citizens disappointed wait continues despite dvor system being ready

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Published On: Jul 26, 2026 | 01:23 PM

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