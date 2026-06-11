Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Iit Kanpur Hires Nisarga Adhikary Cyber Security Engineer Cbse Osm Marathi News

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: केवळ एका ब्लॉगमुळे १९ वर्षीय तरुणाला IIT कानपूरमध्ये थेट नोकरी! रिझ्युमे न देताच झाली निवड

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

Nisarga Adhikary IIT Kanpur: १९ वर्षांच्या निसर्ग अधिकारीने सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग पोर्टल मधील त्रुटी उघड केल्या. त्याचा ब्लॉग वाचून आयआयटी कानपूरने त्याला थेट नोकरी दिली.

NISARG

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Nisarga Adhikary IIT Kanpur: सध्या कोणतीही नोकरी मिळवण्यासाठी आधी रिझयुमे पाठवावा लागतो आणि त्यानंतर मुलाखत होऊन निवड केली जाते. परंतु, १९ वर्षांच्या निसर्ग अधिकारी या तरुणाला केवळ एका ब्लॉकमुळे आयआयटी (IIT) कानपुरच्या ‘टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन हब’ (C3iHub) मध्ये ‘ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स’ (OSINT) आणि ‘थ्रेट इंटेलिजन्स इंजिनिअर’ (Threat Intelligence Engineer) म्हणून थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे.

निसर्गने एक ब्लॉग पोस्ट लिहीली होती, ज्यामध्ये त्याने सीबीएसईच्या ‘ऑन स्क्रिन मार्किंग’ पोर्टलमधील सुरक्षेशी संबंधित काही गंभीर त्रुटी समोर आणल्या होत्या. हा ब्लॉग आयआयटी कानपूरचे संचालक प्रा. मनिंद्र अग्रवाल यांच्या वाचनात आला आणि त्यांनी थेट निसर्गशी संपर्क साधला. संचालकांनी सांगितले की, निसर्गला सायबर सुरक्षा टीममध्ये इंजिनिअर म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. आयआयटी कानपूरमध्ये ही भरतीची पहिली वेळ नसून यापूर्वीही काही तरुण अभियंत्यांची अशाच पद्धतीने नियुक्ती केली आहे.

सीबीएसईच्या ‘OSM’ मधील सुरक्षा त्रुटी केल्या उघड

निसर्गने सीबीएसईच्या ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणालीच्या सुरक्षेच्या त्रुटी उघड केल्या आहेत. ज्यानंतर डिजिटल मूल्यांकन प्रणालीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. अहवालानुसार, ही प्रक्रिया अत्यंत घाईघाईने लागू करण्यात आली होती. पहिलया टेंडरमध्ये एकही कंपनी पात्र ठरली नसून नंतर हे काम ‘Coempt Edu Teck’ या कंपनीला मिळाले. तपासणीत असेही आढळून आले की, या कंपनीचे सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्र दुसऱ्या एका क्लायंटच्या जुन्या आणि टेस्टिंग सिस्टिमशी संबंधित होते.

Study Abroad: परदेशात उच्च शिक्षणाचं स्वप्न आहे? अमेरिका-ब्रिटन विसरा; ‘या’ ३ देशांत मिळेल सर्वात स्वस्त आणि दर्जेदार शिक्षण!

इयत्ता सहावीपासून सायबर सुरक्षेची आवड

आयआयटी कानपूरमध्ये आता निसर्ग इंटरनेटवर उपलब्ध माहितीचे(OSINT) विश्लेषण करेल आणि वेगवेगळ्या वेबसाईट्स व ॲप्समधील सुरक्षा त्रुटी शोधून त्या दुरुस्त करण्यास मदत करेल. त्याला कंत्राटी तत्वावर (Contract Basis) सायबर सुरक्षा टीममध्ये घेण्यात आले आहे. निसर्गने सांगितले की, शैक्षणिक संस्थेत काम करण्याचा त्याचा हा पहिलाच अनुभव असेल. यापूर्वी त्याने काही स्टार्टअप्ससोबत काम केले आहे. तसेच लहानपणापासूनच कोडिंगची आवड असणारा निसर्ग इयत्ता सहावीपासूनच सायबर सुरक्षा सीटीएफ (CTF) स्पर्धामध्ये भाग घेत असे.

UPSC Preparation: विकास दिव्यकीर्ती सरांच्या मते IAS होण्यासाठी ‘या’ ३ सवयी आहेत सर्वात महत्त्वाच्या; तुम्ही त्या फॉलो करता का?

Web Title: Iit kanpur hires nisarga adhikary cyber security engineer cbse osm marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Personality Development: केवळ बाह्य रूप की आंतरिक गुण? तरुण वयात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी ‘हे’ ७ पैलू आहेत आवश्यक!
1

Personality Development: केवळ बाह्य रूप की आंतरिक गुण? तरुण वयात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी ‘हे’ ७ पैलू आहेत आवश्यक!

NEET 2026 Exam : ‘नीट’ फेरपरीक्षा ‘या’ तारखेला होणार; पेपर लीकच्या अफवांवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे मोठे विधान पहा एका क्लिकवर..
2

NEET 2026 Exam : ‘नीट’ फेरपरीक्षा ‘या’ तारखेला होणार; पेपर लीकच्या अफवांवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे मोठे विधान पहा एका क्लिकवर..

प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..
3

प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..

CBSE 10th Second Exam Result: सीबीएसई १० वीचा दुसरा बोर्ड निकाल ‘या’ दिवशी लागणार? जाणून घ्या कसा आणि कुठे पाहता येणार निकाल!
4

CBSE 10th Second Exam Result: सीबीएसई १० वीचा दुसरा बोर्ड निकाल ‘या’ दिवशी लागणार? जाणून घ्या कसा आणि कुठे पाहता येणार निकाल!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: केवळ एका ब्लॉगमुळे १९ वर्षीय तरुणाला IIT कानपूरमध्ये थेट नोकरी! रिझ्युमे न देताच झाली निवड

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: केवळ एका ब्लॉगमुळे १९ वर्षीय तरुणाला IIT कानपूरमध्ये थेट नोकरी! रिझ्युमे न देताच झाली निवड

Jun 11, 2026 | 11:37 AM
Raju Patil MNS : निळजे ते डोंबिवली रेल्वे स्थानक बससेवा पुन्हा सुरू; राजू पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Raju Patil MNS : निळजे ते डोंबिवली रेल्वे स्थानक बससेवा पुन्हा सुरू; राजू पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Jun 11, 2026 | 11:36 AM
Satara News: सातारा शहरातील ३८५ इमारती धोकादायक; ६ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याच्या नोटिसा

Satara News: सातारा शहरातील ३८५ इमारती धोकादायक; ६ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याच्या नोटिसा

Jun 11, 2026 | 11:30 AM
Bhau Kadam :अमेरिकेहून परतलेल्या लेकीसोबत भाऊ कदमांचा भन्नाट डान्स; दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर ठेका धरतानाचा VIDEO व्हायरल

Bhau Kadam :अमेरिकेहून परतलेल्या लेकीसोबत भाऊ कदमांचा भन्नाट डान्स; दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर ठेका धरतानाचा VIDEO व्हायरल

Jun 11, 2026 | 11:28 AM
अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

अतिप्रमाणात आंबटगोड चवीची लिची खाणे शरीरासाठी ठरेल धोकादायक, जाणून घ्या लिची खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

Jun 11, 2026 | 11:17 AM
मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी

Jun 11, 2026 | 11:14 AM
कृष्णा कारखाना निवडणूक : ‘कपबशी’ विरुद्ध ‘नारळ’ लढत, दोन अपक्षांना ट्रॅक्टर व शिट्टी

कृष्णा कारखाना निवडणूक : ‘कपबशी’ विरुद्ध ‘नारळ’ लढत, दोन अपक्षांना ट्रॅक्टर व शिट्टी

Jun 11, 2026 | 11:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें