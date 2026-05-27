Bakrid Holiday 2026: चंद्रदर्शनामुळे सुट्ट्यांचे गणित बदलले! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी कधी असणार सरकारी सुट्टी?

Bakrid Holiday 2026: बकरीद (ईद-उल-अजहा) २०२६ च्या तारखेबाबत लोकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधी हा सण २७ मे रोजी साजरा केला जाणार आहे, असे मानले जात होते. मात्र, आता चंद्रदर्शनाचे नवीन अहवाल आणि सरकारी अपडेटनुसार देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये बकरीद २८ मे २०२६ रोजी साजरी केली जाईल. परंतु, तरीही काही राज्यांमध्ये हा सण २७ मे रोजी साजरा केला जाऊ शकतो. याच कारणामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी सुट्ट्यांच्या तारखांमध्येही बदल असू शकतो.
देशातील काही राज्यात चंद्र लवकर दिसल्याने बकरीद २७ मे रोजी साजरी केली जाऊ शकते. यामध्ये जम्मू-काश्मिर आणि उत्तर भारतातील काही ठराविक भागांचा समावेश होतो. तर दुसरीकडे देशातील बहुतांश राज्यामध्ये २८ मे रोजी बकरीद साजरी केली जाईल.
दिल्ली, उत्तर प्रदेशाचा काही भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणाचे अनेक जिल्हे आणि केरळसह देशातील बहुतांश राज्यामध्ये २८ मे रोजी बकरीद साजरी केली जाईल. याशिवाय केंद्र सरकारी कार्यालये आणि बहुतांश बँकाही याच दिवशी बंद राहण्याची शक्यता आहे.
Zimmermann Telegram History: ‘त्या’ एका गुप्त पत्राने पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास कसा बदलला? जर्मनीचा कोणता डाव अमेरिकेमुळे उलटला?
तसे पाहता, बकरीद इस्लामिक कॅलेंडरनुसार साजरी केली जाते. हे कॅलेंडर चंद्रदर्शनावर आधारित असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळ्या तारखांना बकरीद साजरी केली जाईल.
केंद्र सरकारची बहुतांश कार्यालये २८ मे रोजी बंद राहतील. तसेच, बहुतांश राज्यामध्ये सरकारी कामासाठी याच दिवशी सुट्टी असेल. सध्या देशातील बहुतांश भागात २८ मे रोजी बकरीद साजरी होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र, जम्मू-काश्मिर आणि काही विशिष्ट भागांमध्ये २७ मे रोजी हा सण साजरा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांनुसार सुट्टीच्या तारखेत बदल असू शकतो.
SSC GD कॉन्स्टेबलची पुनरपरीक्षा जाहीर; पण २९ मे रोजी होणारा हा पेपर नेमका कोणत्या उमेदवारांसाठी आहे ?