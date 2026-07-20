UPPSC PCS 2026: सरकारी नोकरीची मोठी संधी! UPPSC PCS 2026 च्या ‘इतक्या’ जागांसाठी आजच अर्ज करा

UPPSC PCS 2026 : दरवर्षी यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षेत लाखो विद्यार्थी बसतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे या परीक्षेतून मिळणारी प्रतिष्ठित पदे आणि आकर्षक वेतन. यंदाही आयोगाने गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील सुमारे 500 रिक्त पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. मात्र, पुढील काळात विभागांच्या गरजेनुसार या जागांमध्ये वाढ किंवा घट होऊ शकते.
या भरतीतून उपजिल्हाधिकारी (SDM), उपपोलीस अधीक्षक (DSP), गट विकास अधिकारी (BDO), सहाय्यक आयुक्त (व्यापार कर), नायब तहसीलदार, उत्पादन शुल्क निरीक्षक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अशा अनेक जबाबदारीच्या पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनात करिअर घडवण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही उत्तम संधी मानली जात आहे.
अर्ज प्रक्रियेची सुरुवात 25 जून 2026 रोजी झाली होती. अर्जासोबत आवश्यक शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख 27 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. जर अर्जामध्ये काहीचूक झाली असेल, तर ती 3 ऑगस्ट 2026 पर्यंत दुरुस्त करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. शेवटच्या दिवशी वेबसाइटवर जास्त ताण येण्याची शक्यता असल्याने अर्ज लवकर पूर्ण करणे अधिक सुरुक्षित ठरेल.
शैक्षणिक पात्रतेबाबत बोलायचे झाल्यास, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केलेले उमेदवार अर्ज करु शकतात. काही विशिष्ट पदांसाठी संबधित विषयातील पदवी आणि अतिरिक्त अटी लागू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापुर्वी अधिकृत जाहीराक काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.
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वयोमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. 1 जुलै 2026 रोजी उमेदवाराचे किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल वय 40 वर्षे असावे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाणार आहे.
अर्ज करण्यापूर्वी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. OTR क्रमांक नसल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी प्रथम ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्यानंतर अर्ज भरावा.
निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडेल. सर्वप्रथम प्राथमिक परीक्षा घेतली जाईल. त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बोलावले जाईल. मुख्य परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची अंतिम मुलाखत होईल आणि त्यानंतर गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड जाहीर केली जाईल.
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अर्ज शुल्कही वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी 125 रुपये, एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी 65 रुपये, तर दिव्यांग उमेदवारांसाठी केवळ 25 रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे.
या पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-10 अंतर्गत 56,100 रुपये मूळ वेतन मिळेल. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर अनेक सरकारी लाभही मिळणार आहेत. त्यामुळे सरकारी सेवेत उज्ज्वल करिअर करू इच्छिणाऱ्यांनी वेळ न दवडता अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.