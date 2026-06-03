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Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा शिक्षण विभागाने ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी आणि वर्गात CCTV बंधनकारक केले आहे. कोचिंग क्लासेससोबत 'टायअप' करणाऱ्या कॉलेजची गोपनीय चौकशी होणार.

Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर
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विस्तार

 

  • बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’
  • वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार
  • विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): कनिष्ठ महाविद्यालयात नावाला प्रवेश घ्यायचा आणि वर्षभर कॉलेजला दांडी मारून खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये ठाण मांडायचे, या गैरप्रकारांकडे आता शिक्षण विभागाने लक्ष वेधले आहे. जिल्ह्यातील अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आता कॉलेजमध्ये रोज उपस्थित राहावेच लागणार असून, बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली. याशिवाय, वर्गांमध्ये सीसीटीव्हीही बंधनकारक केल्याने विद्यार्थ्यांवर नजर असणार आहे. त्याचे रेकॉर्डिंग जतन करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नुकतेच दिले आहेत.

सध्या अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, जुलैअखेर हे वर्ग सुरू होतील. बारावीचे वर्ग १५ जूनपासून गजबजणार आहेत. त्यापूर्वीच शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेत कनिष्ठ महाविद्यालयांची नाकेबंदी केली. प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला आता आपला यूडायस क्रमांक आणि मान्यता प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, काही महाविद्यालयांनी अंतर्गत तडजोड करून खासगी कोचिंग क्लासेससोबत जे ‘टायअप’ केले आहेत, त्यांची आता ‘गोपनीय पडताळणी’ केली जाणार आहे.

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रोज वर्गशिक्षकांनी हजेरी घेतल्यानंतर मुख्याध्यापकांना स्वतः सीसीटीव्हीद्वारे वर्गातील उपस्थिती तपासावी लागणार आहे. हा सर्व कृती आराखडा तयार असून, शाळा सुरू होण्यापूर्वीच महाविद्यालयांना पाठवून त्याची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, काही महाविद्यालयांनी अंतर्गत तडजोड करून खासगी कोचिंग क्लासेससोबत जे टायअप केले आहेत, त्यांची आता तपासणी’ केली जाणार आहे. रोज वर्गशिक्षकांनी हजेरी घेतल्यानंतर मुख्याध्यापकांना स्वतः सीसीटीव्हीद्वारे वर्गातील उपस्थिती तपासावी लागणार आहे.

८८ प्रत्येक वर्गात ‘सीसीटीव्ही बसवून त्याचे रेकॉर्डिंग जतन करावे लागणार आहे. मोजक्याच पालकांना हाताशी धरून पालक-शिक्षक समितीच्या नावाखाली काही शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी केलेली शुल्कवाढ बेकायदा ठरवली जाईल. शुल्कवाढ करायची असल्यास सर्व पालकांची अधिकृत बैठक घेणे बंधनकारक असेल. तर लूट करणाऱ्या व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा, कॉलेजवर कारवाई करण्यात येईल. अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक विभाग) जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर

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Web Title: Biometrics now mandatory for class 12 cctv cameras to be installed in classrooms students under the watchful eye of a third eye

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Published On: Jun 03, 2026 | 02:29 PM

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