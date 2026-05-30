CNG Price Hiked : मुंबईत CNG च्या दरात पुन्हा वाढ; तब्बल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला गॅस

Updated On: May 30, 2026 | 09:55 AM IST
गॅस वितरक महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या (सीएनजी) दरात वाढ केली आहे. किरकोळ दरात आता प्रति किलो दोन रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुंबई सीएनजी दरात २ रुपयांची वाढ

मुंबई सीएनजी दरात २ रुपयांची वाढ

मुंबई : इराण-अमेरिका संघर्षामुळे सध्या तणावाचे वातावरण आहे. या तणावामुळे इंधनाचे दरही चांगलेच वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेल, खाद्यतेलच्या दरात वाढ झाली आहे. असे असताना आता मुंबईत सीएनजीच्या दरातही दोन रुपयांची वाढ झाली आहे. याचा फटका वाहनधारकांना होणार आहे.

गॅस वितरक महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या (सीएनजी) दरात वाढ केली आहे. किरकोळ दरात आता प्रति किलो दोन रुपयांची वाढ झाली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि एमएमआरच्या इतर भागांमध्ये आता सीएनजीचा दर प्रति किलो ८६ रुपये असेल. यापूर्वी १४ मे रोजी दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही वाढ केली गेली.

Inflation Data : 42 महिन्यांचा रेकॉर्ड तोडला, महागाईचा महा-विस्फोट; एप्रिलमध्ये तब्बल 'इतक्या'वर पोहोचला आकडा

सध्या, एमजीएल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, रायगड, रत्नागिरी, लातूर आणि धाराशिव येथे सीएनजीचा पुरवठा करते. प्रति किलोमीटर दरानुसार हे इंधन पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा स्वस्त असले तरी, या दरवाढीमुळे सीएनजीवर अवलंबून असलेल्या खाजगी वाहन मालक, टॅक्सी आणि सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय?

सोमवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹२.६१ आणि डिझेलच्या दरात ₹२.७१ ने वाढ करण्यात आली. दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीतील ही चौथी दरवाढ आहे. मुंबईत सध्या पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर ₹१११.२१ आणि डिझेलचा भाव ₹९७.८३ आहे. आता सीएनजी दरवाढीचा फटका वाहनधारकांना बसणार आहे.

11 दिवसांत 8 रुपयांनी महागले पेट्रोल

गेल्या ११ दिवसांत पेट्रोल किमतीत तब्बल ८ रुपये प्रति लिटर इतकी वाढ करण्यात आली आहे. आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा प्रकार आहे. गेल्या १२ वर्षांचा विचार करता पेट्रोलच्या किमतीत ३८ टक्के, तर डिझेलच्या किमतीत ६२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 170 वर जाणार; काँग्रेस नेत्याचं विधान

शेतकऱ्यांना डिझेलची गरज असताना अशी परिस्थिती निर्माण होणे गंभीर बाब आहे. काही दिवसांत देशात लॉकडाऊनसारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. नजीकच्या काळात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर १७० रुपये आणि डिझेलचे दर १५० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गीय, शेतकरी आणि सामान्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

