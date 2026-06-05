CFA Institute Roundtable: फायनान्स क्षेत्रातील शिक्षणाचे भविष्य काय? सीएफए इन्स्टिट्यूटच्या गोलमेज परिषदेत नक्की काय चर्चा झाली?

CFA Institute Roundtable:सीएफए इन्स्टिट्यूट या गुंतवणूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या जागतिक संघटनेने नुकतेच मुंबईतीत पहिल्या ऑल-इंडिया युनिव्हर्सिटी राउंडटेबलचे आयोजन केले. फायनान्स क्षेत्रातील शिक्षणाचे भविष्य आणि जागतिक गुंतवणूक क्षेत्राच्या बदलत्या गरजांनुसार शैक्षणिक रचनेत सुधारणा करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता.
या गोलमेज परिषदेतील चर्चा प्रामुख्याने सीएफए इन्स्टिट्यूटच्या कौशल्य-आधारित शिक्षण उपक्रमाभोवती केंद्रित होती. बाजारपेठेतील प्रत्यक्ष कामासाठी तयार असणाऱ्या प्रतिभावान तरुणांची वाढती मागणी पूर्ण करणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि गुंतवणूक क्षेत्रात या उपक्रमाचे महत्त्व टिकवून ठेवणे या उद्देशाने या उपक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये अभ्यासक्रमाची सांगड घालणे, प्राध्यापकांचा सहभाग वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता व करिअरची पूर्वतयारी सुधारणा या उपक्रमांचा समावेश होता.
अलीकडच्या कंपन्या आता निव्वळ सिद्धांतांवर आधारित ज्ञानापेक्षा प्रात्यक्षिक, व्यावहारिक क्षमता आणि खऱ्या आयुष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या कौशल्याला अधिक महत्त्व देत आहेत, हाच मुख्य निष्कर्ष या परिषदेतून समोर आला. या संवादादरम्यान फायनान्स क्षेत्रातील करिअरमध्ये तंत्रज्ञान व एआयचा वाढता वापर यांसारख्या नवीन प्रवाहांवरही प्रकाश टाकण्यात आला.
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या गोलमेज परिषदेच्या महत्त्वाविषयी मत व्यक्त करत सीएफए इन्स्टिट्यूटचे भारतातील युनिव्हर्सिटी रिलेशन्स मॅनेजर साईम फकीह म्हणाले की, “आमची ही पहिलीच ऑल-इंडिया युनिव्हर्सिटी राउंडटेबल होती, ज्यामधून शैक्षणिक क्षेत्रासोबत राष्ट्रीय पातळीवर मजबूत संबंध निर्माण करण्याप्रती आणि फायनान्स क्षेत्रातील शिक्षणाला उद्योग जगताच्या गरजांशी सुसंगत करण्याप्रती कटिबद्धता निर्माण करण्याचा हा एक प्रयत्न होता.”
या गोलमेज परिषदेमध्ये भारतातील अनेक नामांकित संस्थांमधील प्राध्यापक एकत्र आले होते. यामध्ये डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज – बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, ख्राईस्ट युनिव्हर्सिटी, जैन (डीम-टू-बी युनिव्हर्सिटी), मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, वोक्सन युनिव्हर्सिटी, आयएमआय दिल्ली, आयआयटी भुवनेश्वर, आयआयटी खडगपूर, चंदीगड युनिव्हर्सिटी, आसाम डाऊनटाऊन युनिव्हर्सिटी, जिंदाल स्कूल ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी), लाल बहादूर शास्त्री इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, एक्सआयएम युनिव्हर्सिटी, शिव नादार युनिव्हर्सिटी, बेनेट युनिव्हर्सिटी आणि सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स यांसारख्या संस्थांचा समावेश होता.
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ऑल-इंडिया युनिव्हर्सिटी राउंडटेबलसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून सीएफए इन्स्टिट्यूट भारतातील युनिव्हर्सिटीजसोबत आपले संबंध अधिक दृढ करत आहे. ज्यामुळे जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या, नैतिक आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज अशा फायनान्स क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या विकासाला गती मिळत आहे.