बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ratnagiri Accident News She Set Off Happily After Finishing Her Final Exam Her Two Wheeler Skidded And Tragedy Strucka 22 Year Old Nursing Student Lost Her Life

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

रत्नागिरीतील खेड-दापोली मार्गावरील महाळुंगे येथे दुचाकी घसरून झालेल्या भीषण अपघातात 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनी सेजल भागवत हिचा मृत्यू झाला. शेवटचा पेपर देऊन ती मैत्रीण वैष्णवी अहिरेसोबत घरी परतत होती. अपघातात वैष्णवी गंभीर जखमी असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नर्सिंगचा शेवटचा पेपर देऊन घरी परतताना सेजल भागवतचा अपघातात मृत्यू.
  • दुचाकी घसरून रस्त्यालगतच्या नाल्यात कोसळल्याने भीषण दुर्घटना घडली.
  • मैत्रीण वैष्णवी अहिरे गंभीर जखमी असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे
रत्नागिरी : भविष्याची असंख्य स्वप्ने डोळ्यांत साठवून नर्सिंगचा शेवटचा पेपर देऊन आनंदात घरी परतणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थिनीचा काळाने घात केला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड-दापोली मार्गावरील महाळुंगे परिसरात दुचाकी घसरून झालेल्या भीषण अपघातात सेजल भागवत हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तिची बालमैत्रीण वैष्णवी अहिरे गंभीर जखमी झाली आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे भागवत कुटुंबासह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

कसा झाला अपघात?

२५ जुलै रोजी नर्सिंगचा शेवटचा पेपर असल्याने दोन्ही मैत्रिणींमध्ये मोठा उत्साह होता. पेपर सुरळीत पार पडल्यानंतर दोघीही आनंदाने दुचाकीवरून आपल्या घराच्या दिशेने निघाल्या होत्या. मात्र, महाळुंगे येथील रस्त्यावरून जात असताना अचानक तिचा दुचाकीवरील ताबा सुटला आणि दुचाकी वेगात घसरली. तीव्र वेगामुळे ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खोल नाल्यात जाऊन कोसळली. हा अपघात इतका भीषण होता की सेजालच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाली. उपस्थित स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही तरुणींना नाल्यातून बाहेर काढले आणि जवळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

Amravati: अमरावतीत भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकीला धडक देत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू; चालक अपघातानंतर फरार

एकीची प्रकृती चिंताजनक

वैष्णवी अहिरे ही देखील या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर तातडीने वैधकीय उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. सध्या तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत असून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरु आहे. या घटनेमुळे भागवत कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

सकाळी लवकर उठवल्याचा राग… सुनेने सासूला लाकडी फळीने केली बेदम मारहाण, गुन्हा दाखल

रत्नागिरी येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे आहे. सुनेनेच सासूला मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. सासूने सुनेला शेतातील काम करण्यासाठी सकाळी लवकर उठवले. याचाच राग मनात धरून सुनेने सासूला अमानुष मारहाण केली. एवढेच नाही तर शिवीगाळ देखील केली. याप्रकरणी पीडित महिलेने पोलीस ठाण्यात धाव घेत सुनेविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या मारहाणीत सासू गंभीर जखमी झाली आहे. तिला तातडीने रुगालयात दाखल केले. घडलेली घटना रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात रेहेळ-गावणवाडी येथे घडली.

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार; जीवे मारण्याची धमकी दिली अन्…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघातात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनीचे नाव काय?

    Ans: सेजल भागवत.

  • Que: ही दुर्घटना कुठे घडली?

    Ans: रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड-दापोली मार्गावरील महाळुंगे परिसरात.

  • Que: अपघातावेळी दोघी कुठून परतत होत्या?

    Ans: नर्सिंगचा शेवटचा पेपर देऊन घरी परतत होत्या.

Web Title: Ratnagiri accident news she set off happily after finishing her final exam her two wheeler skidded and tragedy strucka 22 year old nursing student lost her life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 09:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amravati: अमरावतीत भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकीला धडक देत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू; चालक अपघातानंतर फरार
1

Amravati: अमरावतीत भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकीला धडक देत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू; चालक अपघातानंतर फरार

पाचगणी पोलिसांची कमाल! 25 गहाळ मोबाईल शोधले; सायबर फसवणुकीतील दीड लाखही परत मिळवून दिले
2

पाचगणी पोलिसांची कमाल! 25 गहाळ मोबाईल शोधले; सायबर फसवणुकीतील दीड लाखही परत मिळवून दिले

Sangli News: क्रूरतेची परिसीमा! पत्नीला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळलं, गळ्यावर चाकूचे वार; न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
3

Sangli News: क्रूरतेची परिसीमा! पत्नीला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळलं, गळ्यावर चाकूचे वार; न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Chitrakoot Crime: रील बनवायला गेले अन् वनकर्मचारी असल्याचं सांगत जवळ आले…; जंगलात 3 नराधमांनी NEET विद्यार्थिनीसोबत भयंकर घडलं
4

Chitrakoot Crime: रील बनवायला गेले अन् वनकर्मचारी असल्याचं सांगत जवळ आले…; जंगलात 3 नराधमांनी NEET विद्यार्थिनीसोबत भयंकर घडलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

Jul 29, 2026 | 09:45 AM
Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Jul 29, 2026 | 09:44 AM
Ramayana Trailer Release Date: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘या’ शुभ ब्रह्ममुहूर्तावर होणार ‘रामायण’चा ट्रेलर रिलीज; तारीख आणि वेळ जाहीर

Ramayana Trailer Release Date: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘या’ शुभ ब्रह्ममुहूर्तावर होणार ‘रामायण’चा ट्रेलर रिलीज; तारीख आणि वेळ जाहीर

Jul 29, 2026 | 09:43 AM
29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..

29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..

Jul 29, 2026 | 09:42 AM
चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

Jul 29, 2026 | 09:39 AM
पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

Jul 29, 2026 | 09:34 AM
Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल ‘व्हेज बर्गर’

Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल ‘व्हेज बर्गर’

Jul 29, 2026 | 09:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा